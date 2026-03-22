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“Aceptar la herencia ‘pura y simple’”: claves sobre embargos por deudas familiares en Colombia

En Colombia, las deudas son personales, pero existen escenarios legales en los que una persona podría responder por obligaciones de familiares y enfrentar procesos de embargo según la normativa vigente

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Herencia - En Colombia, las deudas son personales, pero existen escenarios legales en los que una persona podría responder por obligaciones de familiares y enfrentar procesos de embargo según la normativa vigente | VisualesIA ScribNews

En Colombia, las obligaciones financieras son de carácter personal y cada individuo responde con su propio patrimonio, lo que limita que una persona sea embargada por deudas adquiridas por familiares, según información obtenida por Revista Semana. Esta norma aplica en la mayoría de los casos dentro del sistema legal.

Las dudas surgen cuando familiares cercanos contraen deudas que no pueden pagar, generando inquietud sobre posibles afectaciones a otros miembros del núcleo familiar frente a procesos de embargo, según información obtenida por Revista Semana. Sin embargo, la legislación establece límites claros sobre estas responsabilidades.

Existen situaciones específicas en las que una persona podría asumir obligaciones ajenas dependiendo de su participación directa en la deuda o de su vínculo patrimonial con el deudor, lo que puede derivar en consecuencias legales sobre sus bienes.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una familia gestionando una herencia. (Freepik)

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Casos en los que sí podría haber embargo

La principal excepción se presenta cuando una persona respalda una obligación financiera. “Si un familiar suyo adquiere una deuda y no la paga, los acreedores no pueden embargar sus bienes, siempre que usted no haya participado en esa obligación como codeudor”, se explica, citado por Revista Semana, lo que implica que asumir ese rol genera una responsabilidad directa.

En ese contexto, si el deudor principal incumple, el acreedor puede iniciar acciones judiciales contra el codeudor o fiador, incluyendo la posibilidad de embargo sobre sus bienes, ya que legalmente comparte la obligación de pago.

Otro escenario relevante ocurre en el marco de sociedades conyugales o patrimoniales. Cuando existe matrimonio o unión con bienes compartidos, algunas deudas adquiridas durante la vigencia de esa sociedad pueden afectar el patrimonio común. En esos casos, los acreedores podrían solicitar el embargo de bienes compartidos si la obligación es considerada conjunta.

Herencias y medidas de prevención

También existen implicaciones en el caso de herencias. “Aceptar la herencia ‘pura y simple’ también asume las obligaciones del fallecido”, se advierte, citado por Revista Semana, lo que significa que una persona podría responder por deudas del fallecido incluso con su propio patrimonio si estas superan los bienes heredados.

Herencia | (Montaje Infobae)
Herencia | (Montaje Infobae)

Para evitar este tipo de situaciones, es clave tomar decisiones informadas antes de asumir compromisos financieros o patrimoniales. Entre las recomendaciones principales está evitar firmar como fiador sin conocer la capacidad de pago del deudor y revisar el régimen matrimonial para entender sus implicaciones legales.

Asimismo, al recibir una herencia, se recomienda optar por mecanismos como el beneficio de inventario, que limita la responsabilidad al valor de los bienes heredados. Estas medidas permiten reducir riesgos y prevenir posibles procesos de embargo derivados de obligaciones ajenas.

En Colombia, los procesos de embargo se desarrollan dentro de un marco legal que distingue entre medidas preventivas y ejecutivas, dependiendo de la etapa del proceso judicial. Los embargos preventivos buscan asegurar bienes mientras se define una obligación, mientras que los ejecutivos se aplican cuando ya existe una orden judicial que exige el pago de una deuda. Este contexto refuerza la importancia de comprender cuándo una persona puede verse vinculada a una obligación ajena.

Otro elemento clave es la trazabilidad de los bienes, ya que las autoridades y acreedores deben demostrar que los activos pertenecen al deudor o están vinculados a la obligación. En ese sentido, la individualización del patrimonio se convierte en un factor determinante para evitar afectaciones indebidas a terceros que no han participado en la deuda. Esto resulta especialmente relevante en entornos familiares donde los bienes pueden confundirse o compartirse.

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