Juan Manuel Galán y María José Pizarro se enfrentaron en redes por señalamientos contra Iván Cepeda: “Qué vergüenza”

María José Pizarro señaló a Juan Manuel Galán de recurrir al odio y a la violencia de las palabras para hacer campaña - crédito Colprensa y Álvaro Tavera/Colprensa

El magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (7 de junio de 2025) volvió a generar un rechazo colectivo luego de que se conociera el testimonio del criminal Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, que aseguró que la Segunda Marquetalia (una de las disidencias de las Farc) ordenó el asesinato del político.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, aseguró alias El Viejo ante el ente acusador, según informó la revista Semana.

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Varios políticos se pronunciaron al respecto, recordando que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, inició negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia en 2024, lo que, a su juicio, benefició a la organización criminal que, posteriormente, ordenó el asesinato del senador del Centro Democrático.

En sus declaraciones, los políticos atribuyeron responsabilidades al primer mandatario y al congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, que apoyó el proceso de paz con las extintas Farc en 2016. “Aquí no hay lugar para la ingenuidad: hay responsabilidades políticas claras y Colombia tiene derecho a exigirlas. Hay dos nombres que no pueden evadirlas: Gustavo Petro e Iván Cepeda”, indicó el excongresista David Luna en su cuenta de X.

Iván Cepeda es blanco de señalamientos por haber respaldado los diálogos de paz de 2016 con las Farc - crédito Iván Cepeda/Facebook

La senadora María José Pizarro, que funge como jefa de debate de Cepeda, condenó el hecho de que se esté utilizando la situación para hacer campaña electoral. Cuestionó específicamente a David Luna, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo, excandidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha).

“Que vergüenza quienes solo saben recurrir al odio y a la violencia de las palabras. Hasta aquí les llego su comprensión de lo que es la democracia (sic)”, aseveró.

La congresista María José Pizarro Rodríguez cuestionó los ataques contra Iván Cepeda en relación con el caso de Miguel Uribe como forma de hacer campaña - crédito @PizarroMariaJo/X

Galán respondió a la crítica de Pizarro, indicando que tanto la legisladora como los políticos del Pacto Histórico han recurrido al odio y a la violencia de las palabras de manera constante para “atacar” a determinadas personas, entre ellas, integrantes de su familia.

“Ustedes se han encargado, en varias ocasiones, de atacar el buen nombre de mi padre y el de nuestra familia. Creo que quienes no han entendido qué es la democracia y quienes buscan acabarla son otros, por ejemplo, atacando el sistema electoral o proponiendo una asamblea nacional constituyente”, dijo.

Asimismo, los señaló de intentar minimizar el asesinato de Miguel Uribe Turbay de un cálculo político. Indicó que, desde su perspectiva, el crimen perpetrado contra el precandidato implica mucho más, teniendo en cuenta que las personas que estuvieron detrás del magnicidio “se sienten con más poder” gracias a la política de Paz total del Gobierno Petro.

“La “Paz Total” les abrió espacio, los fortaleció y les permitió expandirse mientras el país retrocede en seguridad. Apagaron la vida de un líder, y pretender justificarlo es inaceptable. A esta hora, ni un solo pronunciamiento de rechazo a este magnicidio", precisó.

El excandidato presidencial Juan Manuel Galán señaló a los políticos afines a Iván Cepeda de minimizar el asesinato de Miguel Uribe a un cálculo político - crédito @juanmanuelgalan/X

La legisladora del Pacto Histórico continuó la discusión, señalándolo de mentir y asegurando que la colectividad no promueve el odio ni la violencia. Aunado a ello, pidió que suministre pruebas que demuestren que Iván Cepeda es el candidato de la Segunda Marquetalia y advirtió que al hacer ese tipo de acusación también está involucrando a toda una fuerza política que cuenta con un amplio respaldo entre la población. “¿Dónde está la construcción desde la diferencia que pregonan?”, preguntó.

Pizarro insistió en que Galán, Cepeda y ella, como políticos, han trabajado para alcanzar la justicia y la verdad para las víctimas de la violencia en Colombia. Sin embargo, a su juicio, ahora el excandidato presidencial, hijo de Luis Carlos Galán, tiene una posición política distinta, afín al uribismo.

“Me perdona, y lo repito, me da tristeza verlo levantar la banderas del uribismo y peor aún ver como le entrega las banderas de un gigante como su padre a los promotores del horror en Colombia”, aseveró.

María José Pizarro Rodríguez reaccionó a declaraciones de Juan Manuel Galán y lo señaló de "levantar las banderas del uribismo" - crédito @PizarroMariaJo/X