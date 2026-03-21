El padre de Miguel Uribe Turbay exige saber quiénes ordenaron el asesinato de su hijo: “Colombia necesita conocer a los autores intelectuales”

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, respondió a las declaraciones de alias 'El Viejo', condenado a 22 años de prisión por coordinar el crimen que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó con 1.000 millones de pesos- crédito Miguel Uribe Londoño Campaña

Las palabras de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión por su papel como enlace en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, siguen resonando en quienes más cerca estuvieron de la víctima.

Uno de ellos es Miguel Uribe Londoño, su padre y también candidato presidencial, que se pronunció sobre las declaraciones del condenado ante la Fiscalía General de la Nación.

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Uribe Londoño se refirió directamente a las palabras de alias El Viejo y dijo que escuchar la frase “Pero ya está hecho” le genera un dolor que no cesa. “Me retumba en la cabeza y me duele más mi corazón”, expresó.

Más allá del dolor, el padre del senador fue contundente al señalar las razones que, a su juicio, llevaron a que su hijo fuera el objetivo. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron, porque los malos quieren que este país se destruya, para luego, con sus limosnas, buscar que las personas les agradezcan. Así pasó en Venezuela”.

Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, y falleció dos meses después, el 11 de agosto de 2025 - crédito Colprensa

Uribe Londoño también habló de lo que considera una deuda pendiente con Colombia: conocer quiénes dieron la orden intelectual del crimen. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”, afirmó, y amplió esa demanda más allá del círculo familiar: “Ese perdón también debe proyectarse hacia toda Colombia, hacia un país que sufrió la pérdida de un líder que encarnaba una posibilidad distinta, una forma de hacer política con carácter, con principios y con amor por el país”.

El candidato presidencial cerró su declaración con un compromiso personal. “Continuaré hasta el último día de mi vida difundiendo sus propuestas, sus ideales y su programa de gobierno, para que su luz permanezca encendida”. También agradeció a la Fiscalía por la rigurosidad de la investigación y a los medios de comunicación por el acompañamiento durante el proceso.

Para entender la reacción del padre del senador, conviene recordar qué pasó. El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado. Dos meses después, el 11 de agosto de 2025, falleció.

Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión por actuar como enlace entre los determinadores y los ejecutores del magnicidio - crédito Fiscalía General de la Nación

Pérez Marroquín fue identificado como el hombre que conectó a quienes ordenaron el crimen con quienes lo ejecutaron. En la práctica, actuó como coordinador: vigiló a la víctima desde marzo de 2025, entregó el arma modificada para aumentar su poder letal a quien disparó, y después del ataque le proporcionó dinero y un celular a esa persona para facilitar su escape hacia el Caquetá.

Allí, según la Fiscalía, recibiría entrenamiento de la estructura conocida como Segunda Marquetalia, la facción de las extintas Farc que retomó las armas en agosto de 2019 bajo el mando de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

El atentado ocurrió en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. La Segunda Marquetalia ofreció 1.000 millones de pesos por el crimen- crédito Sergio Acero Yate/Reuters

En su declaración ante la Fiscalía, alias El Viejo afirmó que fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, que le comunicó que la Segunda Marquetalia había ordenado la operación. Según su relato, la instrucción era que el crimen “se tenía que ejecutar sí o sí”. Por ese encargo, se habrían ofrecido 1.000 millones de pesos, de los cuales 600 millones estaban destinados, según el mismo Pérez Marroquín, a intentar torcer el curso de la justicia o, de no lograrlo, a eliminar testigos.

La orden, según la confesión, llegó de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, que fue la mano derecha de “Iván Márquez” hasta su muerte, también el 11 de agosto de 2025, en la frontera con Venezuela.