Indignación en Bogotá por terrible caso de maltrato animal: capturaron al hombre que lanzó a un perro desde un piso 25

El hoy detenido se busca que sea juzgado bajo los parámetros de la Ley Ángel - crédito @PlataformaALTO/X

En medio de la controversia que causó la desarticulación de una red vinculada a realizar eventos internacionales de peleas de perros clandestinas y cuyo operativo se llevó a cabo en una finca en jurisdicción del municipio de La Calera (Cundinamarca), y vecino a Bogotá, se reveló un nuevo caso de maltrato animal en la capital colombiana.

Todos los detalles se conocieron a través de la Plataforma por los Animales ALTO y del relato de una de las integrantes del grupo en Facebook, Corazón Animal Vegano, que señalaron con nombre propio al responsable de lanzar a un perro llamado Tony, de raza criolla, desde un piso 25.

El can, adoptado hace tres años, murió por el impacto. Tras la detención del presunto agresor, el miércoles 19 de marzo de 2026, las imágenes del arresto se viralizaron en redes sociales.

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El hoy detenido, según las primeras versiones, se habría encontrado bajo los efectos de sustancias psicoactivas, y parte de las pesquisas buscan confirmar o desmentir este señalamiento - crédito Corazón Animal Vegano/Facebook

“Hoy amanecemos con un caso bastante triste. Un perrito fue arrojado del piso veinticinco y murió. Se llamaba Tony y fue adoptado desde hace tres años, pero su familiar arrendó a una persona y esa persona le terminó quitando la vida. Y hoy se va a realizar, se va a realizar un homenaje y velación a Tony para honrar su vida y exigir justicia para que esa persona no termine libre y con impunidad”, inicia al comienzo de la grabación la ciudadana

Más adelante se argumenta que “la persona (hoy detenida) es un abogado y que posiblemente va a acudir a un caso que no estaba establemente bien mentalmente, que estaba drogado y las excusas que siempre dan para justificar el asesinato de un perrito, de un animal”, agregó la integrante del grupo activista por los derechos de los animales.

Por todo lo anterior, “exigimos justicia y que no quede impune el caso de Johan Esteban Velasco Posada, que está ya en la URI (Unidad de Reacción Inmediata) y está su familiar del perrito asesinado denunciando, pero que no quede libre, que realmente pague este delito y que no sea un caso más de asesinatos de los animales justificando trastornos o drogadicción”.

La denuncia provocó el rechazo de los internautas por lo ocurrido en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Kennedy - crédito Corazon Animal Vegano/Facebook

Por todo lo anterior, el miércoles 19 de marzo “a las siete p.m. en el conjunto Iconik 68 de esta dirección se realizará el homenaje y se exigirá justicia”, dijo en su momento la joven, que anexó la dirección del inmueble, ubicado en la localidad de Kennedy.

Asimismo, la plataforma ALTO dejó este mensaje apoyando el relato de la integrante del grupo Corazón Animal Vegano: “Pedimos justicia (...) Tonny vivía feliz con un familiar, pero arrendó la habitación y este sujeto se ensañó con él. Hagamos famoso a este criminal“.

Además, se mencionó en la misma publicación que el hoy detenido “durante 2 horas el tipo estuvo lanzando cosas y gritando, en su cuello tenía una cuerda de carnet del despacho judicial, ya que trabaja en los juzgados de Paloquemao”.

La denuncia se conoció en redes sociales el miércoles 19 de marzo de 2026 - crédito @PlataformaALTO/X

La respuesta oficial por parte de las autoridades luego de la captura

Luego de las llamadas de la comunidad, y la llegada de una ambulancia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, y de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se realizó la captura del señalado agresor y se hizo una inspección en el departamento. De allí uno de los hallazgos fue el cordón con las inscripciones del complejo judicial.

Asimismo, y en un comunicado de prensa que se reveló la tarde del mismo miércoles, la Alcaldía de Kennedy y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba): “De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, un ciudadano, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado al animal desde un balcón de una edificación, ocasionándole la muerte”.

En el mismo documento se precisó que “desde el momento en que se conoció la situación el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, hizo presencia en el lugar para brindar acompañamiento técnico e institucional, en articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal – GELMA".

Por este caso, la Fiscalía fue asignada como la “autoridad competente”, menciona el comunicado, que también resaltó que el ente investigador “tiene a su cargo la investigación y el esclarecimiento de los hechos”

El comunicado por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se difundió la tarde del miércoles 19 de marzo - crédito @animalesbog/IG

“Nuestro propósito es contribuir con el esclarecimiento de los hechos a la justicia y garantizar el acceso a la justicia para los animales víctimas de actos de violencia y de los ciudadanos maltratados”, destacó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba.

Al final de la misiva se reiteró que “los animales son seres sintientes y que toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y debe conducir al ordenamiento jurídico”.

De paso, se volvió a hacer el “llamado a la ciudadanía para continuar denunciando por los canales oficiales los casos de maltrato animal en la ciudad, invitando a fortalecer acciones de cuidado y formación de ambientes seguros, en respeto y bienestar animal”, finaliza el comunicado.

En redes sociales se denunció por parte de un grupo de animalistas que la tragedia de Tonny pudo haberse evitado con la captura a tiempo del hoy detenido, debido a que dos horas antes de que arrojara al perro, el ciudadano ya se encontraba en un estado alterado y comenzó a tirar objetos, según relatos en la zona - crédito @corazonanimalvegano/IG