Colombia

Apareció el esmeraldero al que supuestamente sicarios confundieron con Gustavo Aponte, asesinado frente a un Bodytech en Bogotá: “Prefería ir a otra sede”

El hombre afirmó que no visitaba el establecimiento desde hacía una década, por lo que descarta que los sicarios responsables del crimen del 11 de febrero de 2026 hayan actuado por confusión

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El empresario dedicado a la
El empresario dedicado a la venta de vehículos de alta gama fue abordado por sicarios a la salida de la sede del gimnasio Bodytech, ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero - créditos Google Maps y @tavo_triatleta/IG

Una semana después de que saliera a la luz una teoría que estaría manejando la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en la zona de La Cabrera, en Bogotá, que involucraba a un presunto esmeraldero y la posible confusión de objetivo de los sicarios, se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, en la tarde del jueves 18 de marzo se conoció que Fiscalía habría desestimado esa línea de investigación, tras comprobarse que el hombre de las esmeraldas al que hacían referencia no concurría en el exclusivo gimnasio en el que fue interceptado Aponte, según información revelada por El Tiempo.

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Hasta hoy, las autoridades no han realizado capturas de los responsables, aunque se ha identificado al sicario y a uno de sus colaboradores, quien también fue asesinado posteriormente.

Durante los primeros días tras el crimen, circuló la versión de que el pistolero había confundido a su objetivo, ya que en el mismo gimnasio solía entrenar un esmeraldero con rasgos similares a los de Aponte. Sin embargo, allegados al caso confirmaron que esta hipótesis habría sido descartada con base en las pruebas recolectadas por la Fiscalía.

En respuesta a los rumores, el esmeraldero mencionado fue contactado y afirmó que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía sobre el caso. Señaló que frecuentó ese gimnasio hace más de diez años y que en la actualidad prefiere otra sede.

Incluso, el empresario aseguró que la entrada al establecimiento requiere registro de huella dactilar, lo que permitió a los investigadores verificar la distancia temporal de sus visitas.

“Hace más de 10 años no voy a ese lugar. Cuando frecuentaba el gimnasio, prefería ir a otra sede”, comentó el hombre a El Tiempo, mientras que su identidad sigue protegida por razones de seguridad.

Según la información conocida por el diario nacional, la Fiscalía, tras confirmar la fecha de su último ingreso y analizar las imágenes de cámaras de seguridad, habría concluido que no existía semejanza física entre el esmeraldero y Aponte, ni en peso ni en morfología.

Mientras el empresario asesinado tenía una estatura de 1,70 metros y calvicie frontal, el esmeraldero mide 1,80, posee cabello abundante y una contextura más robusta.

Entretanto, la Fiscalía logró determinar que el conductor de un vehículo negro fue el encargado de llevar al sicario hasta la calle 85 con carrera séptima, donde ocurrió el crimen.

Las cámaras de seguridad muestran al asesino en una barbería cercana, donde se cambió a ropa formal antes del ataque. Las sospechas apuntan a que el mismo conductor entregó la pistola calibre 9 milímetros utilizada para ejecutar el doble homicidio.

Las razones por las que se habría hablado del esmeraldero

El esmeraldero, cuya identidad fue suministrada por fuentes del caso, figura en los registros societarios junto a Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’.

Ambos fueron víctimas de asesinatos previos en el norte de la ciudad: Aguilar fue atacado el 7 de agosto de 2024 y Sánchez el 6 de abril de 2025, ambos en el mismo conjunto residencial.

Respecto a la pregunta sobre si el crimen de Aponte fue resultado de una confusión, la información indicaría que la Fiscalía descartó esa hipótesis tras analizar la evidencia.

Asimismo, las fuentes consultadas por El Tiempo señalaron que uno de los involucrados en el asesinato de Aponte y su escolta, identificado como el conductor del automóvil negro, murió días después del ataque. La evidencia indica que este hombre habría facilitado el arma al sicario y colaborado directamente en la ejecución del crimen.

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