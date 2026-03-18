Daniel Briceño se defendió de críticas por publicar fotos en TransMilenio; lo tildaron de populista: “No más derroche”

El exconcejal de Bogotá considera que los esquemas de seguridad son un derroche si se otorgan a personas que no lo requieren - crédito Concejo de Bogotá

El exconcejal de Bogotá y congresista electo por el Centro Democrático Daniel Briceño fue tildado de populista en redes sociales por publicar fotografías en el sistema de TransMilenio. El próximo representante a la Cámara se moviliza en bus y otros medios de transporte porque en enero de 2024 renunció a su esquema de seguridad y a la camioneta blindada que le fue proporcionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Camino a la localidad de Kennedy a seguir trabajando con la gente”, escribió Briceño en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una foto suya en un bus de TransMilenio.

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Esa publicación generó malestar en algunos internautas y políticos, entre ellos, el también representante electo a la Cámara Daniel Monroy (Pacto Histórico). En la misma red social, contó que, como el exconcejal, se moviliza en TransMilenio; sin embargo, aclaró que no ha publicado fotos en redes para evidenciar la manera como se transporta, como lo hace Daniel Briceño.

“Suelo tomar Transmilenio, siempre bajándome en la Estación Banderas y ahí el alimentador, pero NUNCA, NUNCA me he tomado una fotografía para mostrarle a la gente que voy en Transmilenio. El populismo se ve así amigxs”, aseveró el congresista electo.

El representante electo Daniel Monroy criticó a Daniel Briceño por publicar una foto en TransMilenio - crédito @DanielMonroyH/X

El exfuncionario de derecha respondió a la crítica de Monroy, asegurando que, a su juicio, el concepto de populismo aplica para otros políticos que también exponen fotografías en redes cuando se movilizan en bus, pero que, en realidad, suelen hacer uso de vehículos particulares.

Desde su perspectiva, los esquemas de protección que ofrece la UNP deben ser utilizados por personas que verdaderamente se encuentren en riesgo. De lo contrario, considera que es un uso inadecuado de los recursos públicos.

“Populismo sería bajarse de la camioneta blindada para hacer campaña en Transmilenio y a la vuelta de la esquina volverse a subir en la camioneta como lo hacen varios del Pacto Histórico. Los esquemas de seguridad deben ser para los que realmente lo necesitan. No más derroche”, detalló Briceño.

El representante electo Daniel F. Briceño se defendió de señalamientos por publicar fotos en TransMilenio - crédito @Danielbricen/X

Monroy continuó con la discusión en redes, indicando que hay varios políticos del Centro Democrático que cuentan con protección y que, por eso, harían parte del “derroche” que Birceño cuestiona y denuncia públicamente.

“Daniel, ya que tocas el tema, cuéntanos. ¿Cuántos ex colegas tuyos de tu partido y que nadie conoce tiene esquema de seguridad? Incluso tú ex jefe en el concejo creo que tiene. Paremos ese derroche (sic)“, escribió el congresista electo en la red social.

El representante electo Daniel Monroy se refirió a los esquemas de seguridad proporcionados a políticos del Centro Democrático - crédito @DanielMonroyH/X

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se unió al debate generado entre los legisladores electos, asegurando que las declaraciones de Daniel Briceño pueden ser catalogadas como demagogia. No obstante, afirmó que para él hay un tema de mayor relevancia que debe ser tenido en cuenta: los constantes “ataques” del exconcejal hacia la UNP.

Recordó que, según el representante electo, la Unidad Nacional de Protección “es de “La Far”” –refiriéndose a las extintas Farc-EP– y que el uribismo, incluso, responsabilizó al presidente Gustavo Petro del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

En ese sentido, cuestionó que Briceño haya renunciado a su esquema de seguridad. “En lugar de aceptar las medidas de protección, presenta como gran cosa andar por ahí sin esquema. ¿Al fin qué? En nuestro gobierno la oposición tiene tantas garantías de seguridad que puede andar en bus como si fuera Suecia o él es tan irresponsable que ni siquiera implementa las medidas de autoprotección”, precisó el funcionario.

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, cuestionó a Daniel Briceño por criticar a la UNP - crédito @CarlosCarrilloA/X