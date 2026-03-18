Colombia

Caos vehicular por cierre preventivo del deprimido de la 72 en Bogotá: se desprendió material de la estructura apenas un año después de su apertura

La Secretaría de Movilidad anunció que en la zona ya se encuentran técnicos para evaluar la seguridad del deprimido y determinar cuándo podrá darse su reapertura

Guardar
En el lugar no se
En el lugar no se reportaron personas lesionadas o reporte de daños a vehículos - crédito Alcaldía de Bogotá

Un año y un mes después de que la Alcaldía de Bogotá anunciara la apertura del deprimido de la calle 72, en la mañana del miércoles 18 de marzo las autoridades reportaron un cierre temporal de la estructura por posibles daños.

Según comunicó la Secretaría de Movilidad de la capital, el deprimido sufrió un desprendimiento de material desde el techo sobre las 10:42 a. m., lo que llevó a tomar la medida de cierre preventivo para resguardar la seguridad de quienes transitan por este punto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho, que ocurrió en el sentido occidente-oriente, se presentó durante la operación habitual de este corredor vial, el cual está vinculado a las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Las autoridades dispusieron que un “Grupo Guía” asumiera la gestión del tránsito en el área afectada, con el fin de evitar mayores complicaciones.

Según la información oficial, mientras se revisan las condiciones dentro del paso subterráneo y se atiende la situación, la recomendación para los conductores es utilizar vías alternas como la calle 80, la calle 68 o la calle 53.

Temas Relacionados

Deprimido de la calle 72Cierre vías BogotáCaída de materialNoticias BogotáColombia-noticias

Más Noticias

El uso de cannabis en perros y gatos puede ayudar en el manejo del dolor, según estudio de la Universidad Nacional

Esto ha permitido que más de 8 de cada 10 perros y prácticamente todos los gatos atendidos presenten una evolución clínica favorable

El uso de cannabis en

James Rodríguez habló sobre las sensaciones que dejó su debut con el Minnesota United: “Fue duro entrar así”

El mediocampista colombiano ingresó en el segundo tiempo ante el Vancouver Whitecaps, enfrentando un marcador complicado en su estreno y destacando la dificultad de adaptarse a las exigencias del fútbol estadounidense desde su llegada al club

James Rodríguez habló sobre las

Colombiano reveló que, al mudarse a España con su novia, esta lo abandonó para dedicarse a la prostitución: “Ya no creo en el amor”

El video generó risas e indignación por la actitud de la mujer, aunque algunas personas cuestionaron la veracidad de la historia

Colombiano reveló que, al mudarse

Así fue el segundo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit FC: el colombiano se acerca a su primera final en Rusia

El delantero, que parece estar lejos de la selección Colombia por sus conductas, marcó de penalti en la victoria parcial por la Copa de Rusia

Así fue el segundo gol

Juzgado abrió incidente de desacato contra Armando Benedetti por no retractarse de sus ataques contra el exministro Luis Felipe Henao en X

El tribunal exigió al ministro del Interior cumplir en 48 horas la sentencia de tutela que lo obliga a reconocer públicamente que sus acusaciones contra el exfuncionario son falsas o erradas

Juzgado abrió incidente de desacato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Feid expande sus locales de

Feid expande sus locales de café y abre nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y precios

BTS regresa con concierto transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde ver en Colombia

Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’ por polémicos episodios revelados por Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos’: “No eres un caballero”

El uruguayo Jorge Drexler regresa a Colombia con su álbum ‘Taracá’ y una nueva gira: fecha y horarios de preventa

Karola Alcendra aclaró que no será “la segunda opción” de Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Yo soy del que yo quiera”

Deportes

James Rodríguez habló sobre las

James Rodríguez habló sobre las sensaciones que dejó su debut con el Minnesota United: “Fue duro entrar así”

Así fue el segundo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit FC: el colombiano se acerca a su primera final en Rusia

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El presidente de Millonarios confirmó la intención de comprar a Rodrigo Contreras, figura del cuadro azul ante Nacional: “Ojalá”