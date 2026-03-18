Caos vehicular por cierre preventivo del deprimido de la 72 en Bogotá: se desprendió material de la estructura apenas un año después de su apertura

En el lugar no se reportaron personas lesionadas o reporte de daños a vehículos - crédito Alcaldía de Bogotá

Un año y un mes después de que la Alcaldía de Bogotá anunciara la apertura del deprimido de la calle 72, en la mañana del miércoles 18 de marzo las autoridades reportaron un cierre temporal de la estructura por posibles daños.

Según comunicó la Secretaría de Movilidad de la capital, el deprimido sufrió un desprendimiento de material desde el techo sobre las 10:42 a. m., lo que llevó a tomar la medida de cierre preventivo para resguardar la seguridad de quienes transitan por este punto.

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El hecho, que ocurrió en el sentido occidente-oriente, se presentó durante la operación habitual de este corredor vial, el cual está vinculado a las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Las autoridades dispusieron que un “Grupo Guía” asumiera la gestión del tránsito en el área afectada, con el fin de evitar mayores complicaciones.

Según la información oficial, mientras se revisan las condiciones dentro del paso subterráneo y se atiende la situación, la recomendación para los conductores es utilizar vías alternas como la calle 80, la calle 68 o la calle 53.