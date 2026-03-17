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“Pedimos que no lo trasladen”: familia de herido por disidencias en Jamundí alerta riesgo en Cali, Valle del Cauca

Familiares de un hombre herido por disidencias en Jamundí piden que no sea trasladado de una clínica en Cali, pues su estado es crítico y cualquier movimiento podría poner en riesgo su vida

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Integrante de las disidencias de
Integrante de las disidencias de las Farc en Jamundí, Valle del Cauca | Europa Press

Familiares de un hombre herido en un ataque armado en Jamundí pidieron que no sea trasladado de la clínica en Cali donde permanece hospitalizado, al advertir que su estado de salud es crítico, según información publicada por Semana. La solicitud fue hecha a través de una carta en la que expresan su preocupación por posibles decisiones administrativas.

El hombre fue atacado el viernes 13 de marzo en el corregimiento de Timba, en el sur de Jamundí, por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Durante el hecho recibió múltiples impactos de bala que comprometieron gravemente su estado físico.

Sus familiares alertaron que un eventual traslado a otra institución médica podría poner en riesgo su vida, debido a la complejidad de sus heridas y la atención especializada que requiere. Actualmente permanece hospitalizado en la Clínica Valle del Lili, en Cali.

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Heridas graves comprometen su estado de salud

En la carta, la familia describió la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque armado.

“Nuestro familiar fue atacado con armas de fuego por integrantes de las disidencias de las FARC, estructura conocida como Jaime Martínez. Durante el ataque recibió múltiples disparos. Dos de ellos impactaron su cuerpo de forma crítica: uno muy cerca de la médula espinal, comprometiéndola seriamente, y otro que atravesó su cuello de atrás hacia delante”, indicaron, citado por ese medio de comunicación.

El paciente se encuentra en una sala de hospitalización bajo estricta vigilancia médica, debido a la complejidad de su estado.

Los reportes clínicos señalan que presenta una inflamación severa en la médula espinal, lo que impide realizar una cirugía inmediata hasta que la condición mejore.

Además, el impacto de los proyectiles generó un compromiso pulmonar, ya que una de las heridas continúa sangrando, lo que agrava su cuadro médico.

Temor por posible traslado del paciente

Los familiares manifestaron que han recibido advertencias sobre la posibilidad de un traslado a otra institución de salud.

Esta decisión estaría relacionada con temas administrativos vinculados a la cobertura de la EPS del paciente.

Sin embargo, la familia insiste en que el cambio de centro médico podría afectar su estabilidad clínica.

“Actualmente se encuentra en una institución de alta complejidad con el equipo médico que conoce su caso y está manejando su estado crítico”, señalaron en la carta, citado por ese medio de comunicación.

Según explicaron, los especialistas han indicado que las probabilidades de sobrevivir o recuperar la movilidad son muy bajas, lo que exige una atención médica altamente especializada y continua.

Por esa razón, consideran que cualquier traslado en estas condiciones podría empeorar su estado y reducir sus posibilidades de recuperación.

Llamado urgente a autoridades de salud

Ante la situación, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades y entidades del sistema de salud.

“Nuestro familiar es víctima directa de la violencia y el conflicto armado que aún golpea a nuestro país. Por esta razón, solicitamos respeto por su derecho fundamental a la vida, a la salud y a recibir atención médica adecuada”, expresaron, citado por ese medio de comunicación.

La familia pidió la intervención de las autoridades de salud, la EPS correspondiente y los entes de control para garantizar que el paciente continúe recibiendo atención en el mismo centro médico.

“Pedimos respetuosamente a las autoridades de salud, a la E.P.S. correspondiente y a los entes de control que intervengan de manera urgente para garantizar que reciba la atención médica que su estado de salud requiere y evitar un traslado que pueda agravar su condición”, concluyeron.

El caso se suma a los hechos de violencia registrados en zonas rurales de Jamundí, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando preocupación entre las comunidades.

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