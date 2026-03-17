Colombia

“No por acuerdos en las sombras”: Abelardo de la Espriella ratifica a José Manuel Restrepo como fórmula en Colombia

Abelardo de la Espriella defendió la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, asegurando que la decisión no responde a acuerdos políticos sino a criterios de capacidad y responsabilidad

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José Manuel Restrepo - Abelardo
José Manuel Restrepo - Abelardo de la Espriella | crédito Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella reafirmó la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial y defendió que la decisión se tomó sin acuerdos políticos ocultos, según información publicada por Semana. El anuncio fue hecho en un mensaje dirigido al país en el que explicó los motivos de su elección.

El aspirante aseguró que la designación responde a la necesidad de actuar con “responsabilidad y madurez” frente al futuro del país, de acuerdo con ese medio de comunicación. En ese sentido, insistió en que la decisión se basó en criterios de idoneidad y no en presiones externas.

De la Espriella enfatizó que la elección no se dio “por acuerdos en las sombras ni por repartos de poder”, sino pensando en el interés superior de Colombia. Con esto, buscó marcar distancia frente a prácticas tradicionales de la política.

José Manuel Restrepo - Abelardo
José Manuel Restrepo - Abelardo de la Espriella | REUTERS/Luisa González

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Una decisión basada en experiencia y capacidad

Durante su pronunciamiento, el candidato explicó que la selección de su fórmula vicepresidencial se fundamentó en la trayectoria y experiencia de José Manuel Restrepo.

Según indicó, el exministro de Hacienda cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

“El futuro de nuestros hijos es lo que debemos salvaguardar”, afirmó De la Espriella, citado por ese medio de comunicación, al referirse a la importancia de conformar un equipo de gobierno sólido.

El aspirante señaló que su propuesta busca enfocarse en temas clave como la seguridad, la dinamización de la economía y la promoción del trabajo digno.

En ese contexto, consideró que Restrepo puede aportar una visión técnica que fortalezca estas áreas dentro de su eventual gobierno.

Además, insistió en que la elección no se basó en factores como el origen o la identidad, sino en la preparación para ejercer el cargo.

Abelardo De La Espriella |
Abelardo De La Espriella | REUTERS/Luisa González

Rol clave dentro del proyecto político

De la Espriella explicó que espera que su fórmula vicepresidencial tenga un papel activo dentro de su propuesta de gobierno.

Indicó que Restrepo no solo cumpliría con el mandato constitucional de reemplazar al presidente en caso de ausencia.

También lo proyecta como un aliado estratégico en la construcción e implementación de las políticas públicas de su eventual administración.

El candidato afirmó que el país enfrenta un panorama complejo, por lo que considera necesario rodearse de perfiles con experiencia en la gestión pública.

“Con José Manuel Restrepo empiezo a cumplir mi promesa de rodearme de los mejores”, aseguró, citado por ese medio de comunicación.

Propuesta política y mensaje al país

El aspirante presidencial señaló que su proyecto busca ofrecer una alternativa frente al actual gobierno.

En su mensaje, planteó que su fórmula pretende impulsar una visión de país centrada en el desarrollo económico y la estabilidad institucional.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella | REUTERS/Luisa Gonzalez

De la Espriella concluyó que junto a Restrepo trabajarán por lo que definió como una “Colombia segura, próspera y justa”.

Asimismo, calificó su propuesta como una “cruzada por la democracia y la libertad”, con la que esperan conectar con los ciudadanos de cara a las elecciones.

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