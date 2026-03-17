“No es opcional, es una necesidad técnica”: alertan por fraude digital y suplantación de identidad en Colombia

La décima edición del Global Online Safety Survey de Microsoft reveló que el 71 % de los colombianos reportó haber sufrido algún ataque en internet durante el último año, mientras que el 17 % afirmó haber sido víctima de robo de identidad digital- VisualesIA ScribNews

El aumento del fraude digital en Colombia ha encendido las alertas entre ciudadanos, empresas y autoridades por los riesgos que enfrenta la protección de la identidad en línea, según información publicada por Semana. Este fenómeno incluye ataques a cuentas, robo de datos y suplantación de identidad.

La décima edición del Global Online Safety Survey de Microsoft reveló que el 71 % de los colombianos reportó haber sufrido algún ataque en internet durante el último año, mientras que el 17 % afirmó haber sido víctima de robo de identidad digital. Estas cifras superan el promedio global y evidencian la magnitud del problema.

Expertos advierten que el avance de tecnologías como la inteligencia artificial está facilitando la creación de identidades falsas y la automatización de fraudes, citado por Semana. Esto ha llevado a plantear la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad digital en el país.

Expertos advierten que el avance de tecnologías como la inteligencia artificial está facilitando la creación de identidades falsas y la automatización de fraudes| (Cortesía: Sociedad Noticias)

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Inteligencia artificial y deepfakes, nuevos riesgos

El crecimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades de fraude en entornos digitales.

Actualmente, existen tecnologías capaces de crear deepfakes, que permiten replicar imágenes, voces y comportamientos con alto nivel de realismo.

Estas herramientas pueden ser utilizadas para construir perfiles falsos que resultan difíciles de identificar.

Los delincuentes pueden imitar rasgos faciales, reproducir voces o simular interacciones humanas mediante programas cada vez más accesibles.

Fraudes: Los delincuentes pueden imitar rasgos faciales, reproducir voces o simular interacciones humanas mediante programas cada vez más accesibles | (Cortesía: Forbes México)

Esto facilita la ejecución de fraudes a gran escala en cuestión de segundos.

El uso de estas tecnologías representa uno de los principales desafíos para la seguridad digital en Colombia.

Llamado a fortalecer la regulación

Frente a este panorama, expertos han señalado la necesidad de avanzar en la creación de un marco normativo más sólido.

“La consolidación de un marco legal para la exigencia de mecanismos fuertes de validación de identidad en Colombia no es opcional, es una necesidad técnica. Actualmente, los modelos de IA permiten replicar identidades, automatizar suplantaciones y escalar ataques en segundos. Si el país no establece reglas claras que protejan a los ciudadanos frente a estas situaciones, el costo lo asumirán ciudadanos y empresas”, afirmó Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, citado por ese medio de comunicación.

Según el experto, la falta de regulación puede aumentar la vulnerabilidad de los usuarios frente a estos delitos.

Por ello, se plantea la necesidad de establecer estándares que garanticen la protección de la identidad digital.

Según el experto, la falta de regulación puede aumentar la vulnerabilidad de los usuarios frente a estos delitos | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnologías para prevenir la suplantación

Entre las herramientas que han mostrado mayor efectividad para reducir el fraude se encuentran los sistemas biométricos.

Estos incluyen mecanismos como la verificación facial y la verificación dactilar acompañada de pruebas de vida.

Estas tecnologías permiten confirmar que una persona es real y no una reproducción digital.

Además, suelen contrastarse con bases de datos oficiales para aumentar la confiabilidad de los procesos.

Sin embargo, su implementación depende en gran medida de la existencia de reglas claras sobre su uso.

Sectores más expuestos y retos del país

El fraude digital tiene impacto en varios sectores, especialmente en áreas como la banca, el comercio electrónico, la salud y los trámites digitales del Estado.

En estos ámbitos, la suplantación de identidad puede generar pérdidas económicas y afectar derechos fundamentales.

Por esta razón, expertos consideran que la regulación debe centrarse en aspectos clave como la transparencia en los modelos automatizados, la trazabilidad de los datos personales y el control sobre decisiones algorítmicas.

Estas medidas permitirían fortalecer la confianza en los entornos digitales.