Colombia

Encontraron a una mujer muerta tras un incendio en Medellín: autoridades investigan un posible feminicidio

Los investigadores recopilaron indicios de agresión y restos de combustibles en el lugar, lo que llevó a que la Fiscalía oriente la pesquisa principalmente hacia un crimen vinculado a violencia de género

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La víctima, una mujer de
La víctima, una mujer de unos 25 años, convivía con su pareja en la vivienda donde se originó el incendio - crédito Bomberos Medellín

El incendio que arrasó una vivienda en el nororiente de Medellín (Antioquia) reveló una tragedia mucho mayor.

Vecinos del barrio Popular se alarmaron por las llamas que se propagaban desde el segundo piso y llamaron a la línea de emergencia 123 poco después de las 6:00 a. m. del lunes 16 de marzo.

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Los bomberos controlaron el fuego y, al ingresar al inmueble, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer joven. El hallazgo cambió de inmediato la percepción del incidente.

La inspección técnica realizada por el CTI de la Fiscalía encontró rastros de sangre y gasolina, descartando la hipótesis de una muerte accidental por el incendio y orientando la investigación hacia un presunto feminicidio.

La hipótesis principal apunta a
La hipótesis principal apunta a que la joven habría sido rociada con gasolina antes de ser incendiada, según reportes oficiales - crédito Bomberos Medellín

Quienes presenciaron la escena aseguran que la víctima vivía junto a su pareja en el lugar. En medio de la confusión, el hombre salió de la vivienda justo cuando comenzaba el fuego.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”, relataron personas del sector al dario regional Minuto 30. Esta declaración sembró aún más dudas sobre su papel en lo ocurrido.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el sujeto habría rociado con gasolina a la joven y le habría prendido fuego antes de escapar, aprovechando el caos generado por las llamas y el humo. El caso mantiene en vilo a la comunidad, que exige respuestas y justicia.

Las autoridades trabajan para esclarecer los detalles y dar con el paradero del principal sospechoso, mientras el dolor y la indignación crecen entre los vecinos.

El compañero sentimental de la
El compañero sentimental de la víctima abandonó el lugar y no regresó tras argumentar que buscaría ayuda, según testigos - crédito Bomberos Medellín

Mujer que murió en el incendio en su vivienda grabó video despidiéndose en medio de las llamas: “No valgo nada para nadie”

La noche del domingo 15 de marzo, Pilar González perdió la vida tras un incendio que consumió su vivienda en el barrio San Jorge, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El siniestro arrasó por completo la casa y provocó graves daños en otras dos propiedades vecinas.

Las autoridades informaron que González estaba sola cuando se desató el fuego. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo logró controlar las llamas tras varios minutos de tensión en la zona.

El comandante, capitán Alberto Valencia, detalló que una de las viviendas colindantes sufrió un daño cercano al 70%, mientras que otra presentó afectaciones del 20%, principalmente en el techo.

Las investigaciones apuntan a que el incendio fue provocado por la propia víctima. Minutos antes del hecho, González compartió un video en WhatsApp donde expresó su intención de quemar la casa.

Pilar González publicó un video
Pilar González publicó un video de despedida en WhatsApp antes del incendio, expresando frases como 'no quiero saber nada de nadie' - crédito @radiosupercali/X

En el material audiovisual, se la escucha decir: “Quiero quemar esta casa, no quiero saber nada de nadie. No valgo nada para nadie”.

El registro muestra a González dentro de la vivienda. Los vecinos, alarmados, le gritaban que saliera, pero ella insistió en quedarse. En el video, se despide con frases como: “No quiero vivir más. Adiós para todos. Hasta luego y muchas gracias”.

En un fragmento que circula en redes sociales, la mujer reitera: “Hola para todos. Muchas gracias por todo. Hasta nunca. Adiós. Esta gran puta casa. No quiero vivir un minuto más. Adiós para todos. Yo misma incendié mi casa. Quiero quemar esta hijueputa casa. No quiero saber de nada de nadie. No, no valgo nada pa’ nadie”.

El video, ahora pieza clave en la investigación, fue confirmado por las autoridades como principal elemento para esclarecer el origen del incendio.

Según la información oficial, la vivienda de González fue consumida en su totalidad y su cuerpo fue hallado calcinado en el interior. El capitán Valencia resumió la magnitud del daño: “El inmueble fue consumido en su totalidad y en su interior se encontró el cuerpo calcinado de una mujer. Además, dos viviendas aledañas resultaron afectadas, una con daños cercanos al 70% y otra con afectaciones del 20%, principalmente en el techo”.

La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego se propagara aún más y permitió evacuar a los residentes de las casas aledañas. Sin embargo, el barrio quedó impactado por la tragedia y la fuerza del mensaje que González dejó minutos antes de su muerte.

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