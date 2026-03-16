Colombia

El asesinato de dos adultos mayores en una casa de Suba se trataría de un tema pasional, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá

El general Giovanni Cristancho informó que la víctimas fueron encontradas sin pertenencias faltantes, lo que orienta la investigación hacia un posible caso pasional

Guardar
Sospechan móvil pasional en asesinato
Sospechan móvil pasional en asesinato dentro de una casa en Bogotá - crédito Colprensa

El hallazgo de dos adultos mayores sin vida en una vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, conmocionó a la comunidad. Las víctimas, Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontradas en habitaciones separadas y presentaban heridas de arma cortopunzante.

El caso, ocurrido el pasado fin de semana, es investigado por las autoridades, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el relato de la hija de la pareja, en la casa residían su expareja sentimental, quien había sido denunciado por violencia intrafamiliar, además de una nieta menor de edad.

La mujer explicó a Noticias Caracol que la relación con el padre de sus hijos terminó en 2024 luego de años de maltrato: “Él me pegaba, me agredía físicamente y psicológicamente y por eso yo lo demandé por violencia intrafamiliar”. Desde noviembre, él ocupaba una habitación arrendada por la madre de la denunciante.

La hija narró que decidió ir a la vivienda después de recibir una alerta. En las cámaras de seguridad internas se observó a un hombre saliendo de la casa con una gorra perteneciente a su padre, y el rostro cubierto con un trapo. Preocupada por la situación, acudió al lugar junto a la policía. Al llegar, encontró la puerta del cuarto de sus padres cerrada.

Vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado: la ropa, las cobijas”, relató. Los agentes pidieron a los familiares retirarse mientras inspeccionaban la escena. Posteriormente, informaron que el cuerpo de Gloria Isabel fue hallado en otro cuarto, envuelto en una cobija.

El excompañero sentimental de la hija llegó al inmueble y brindó una declaración jurada ante las autoridades, manifestando que no se encontraba en el sitio cuando ocurrieron los hechos. Las primeras pesquisas descartan la hipótesis de robo, ya que se hallaron dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros objetos de valor dentro de la vivienda.

Por su parte, la Policía analiza las grabaciones de las cámaras y otros elementos recolectados en la escena. El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, indicó que los primeros agentes que acudieron al sitio observaron que todas las pertenencias permanecían intactas.

No hubo hurto, todas sus pertenencias se encontraban en la casa”, señaló Cristancho ante medios locales. Este detalle llevó a las autoridades a considerar la hipótesis de un posible móvil relacionado con aspectos personales o sentimentales.

El comandante puntualizó que la investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de adelantar los actos urgentes y recopilar pruebas en la escena.

La investigación la tiene el CTI, el CTI de la Fiscalía es la que lleva hoy la investigación”, expresó Cristancho.

Temas Relacionados

Abuelos asesinados en SubaComandante de la PolicíaAdultos mayoresTema pasionalCrimen pasionalAsesinato en BogotáHomicidio en BogotáAsesinato de adultos mayoresColombia-Noticias

Más Noticias

Dos policías fueron asesinados en un ataque armado en la vía Girardot-Nariño, Cundinamarca: esto se sabe

Las víctimas fueron identificadas como Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de ese departamento

Dos policías fueron asesinados en

Álvaro Uribe defendió alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo pese a sus diferencias políticas: “Ambos valoran y escuchan la diversidad del país”

El exmandatario respondió a las controversias surgidas en la fórmula presidencial respecto a temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el acuerdo de paz del 2016

Álvaro Uribe defendió alianza entre

Empresa peruana de lácteos cesa operaciones en Colombia: desaparecen Algarra y Lechesan y más de 150 empleados quedaron sin trabajo

La decisión obedece a una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por más de 2,2 millones de dólares

Empresa peruana de lácteos cesa

Armando Benedetti explicó por qué ‘tiene ganas’ de ser alcalde de Barranquilla en 2027: “Llegó el momento de que sea cosmopólita”

El ministro del Interior señaló que los resultados a favor del Pacto Histórico en el Atlántico hacen viable su posible aspiración a suceder en el cargo a Alejandro Char

Armando Benedetti explicó por qué

Universidades privadas demandaron el impuesto al patrimonio decretado por el Ministerio de Hacienda: la Corte Constitucional tomará la decisión

La Asociación Colombiana de Universidades advierte que los cambios propuestos generarían menos becas, por lo que varias instituciones estarían en riesgo de modificar sus sistemas de cobro

Universidades privadas demandaron el impuesto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

⁠Asaf Torres, quien tuvo un

⁠Asaf Torres, quien tuvo un encuentro íntimo con Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’, ahora quiere ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G y Sofía Vergara deslumbraron en su llegada a la fiesta de los Premios Oscar: “Colombia en la casa”

Beba es la nueva eliminada de ‘La Casa de los famosos 3′: de polémicas del ‘Desafío XX’ a ser una de las participantes más controversiales

Un error muy caro: Andrea Valdiri reveló que tras la fiesta de 15 años de Isabella terminó con una sorpresa en su casa

Marilyn Patiño habló de la crisis que vivió en su último embarazo: “Llegué a autoflagelarme y quererme quitar la vida”

Deportes

Kylian Mbappé volvió a ser

Kylian Mbappé volvió a ser convocado en el Real Madrid y estará disponible para enfrentar a la selección Colombia en el amistoso de marzo

James Rodríguez tuvo un emotivo reencuentro en su debut con Minnesota United

James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps en la MLS: así fue el partido del colombiano en Estados Unidos

James Rodríguez debutó en la MLS, en una jornada negra para el Minnesota United: así le fue al capitán de la selección Colombia

Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la Tirreno Adriático; Nairo Quintana entre los 20 mejores de la carrera