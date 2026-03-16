El asesinato de dos adultos mayores en una casa de Suba se trataría de un tema pasional, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá

Sospechan móvil pasional en asesinato dentro de una casa en Bogotá - crédito Colprensa

El hallazgo de dos adultos mayores sin vida en una vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, conmocionó a la comunidad. Las víctimas, Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontradas en habitaciones separadas y presentaban heridas de arma cortopunzante.

El caso, ocurrido el pasado fin de semana, es investigado por las autoridades, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

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Según el relato de la hija de la pareja, en la casa residían su expareja sentimental, quien había sido denunciado por violencia intrafamiliar, además de una nieta menor de edad.

La mujer explicó a Noticias Caracol que la relación con el padre de sus hijos terminó en 2024 luego de años de maltrato: “Él me pegaba, me agredía físicamente y psicológicamente y por eso yo lo demandé por violencia intrafamiliar”. Desde noviembre, él ocupaba una habitación arrendada por la madre de la denunciante.

La hija narró que decidió ir a la vivienda después de recibir una alerta. En las cámaras de seguridad internas se observó a un hombre saliendo de la casa con una gorra perteneciente a su padre, y el rostro cubierto con un trapo. Preocupada por la situación, acudió al lugar junto a la policía. Al llegar, encontró la puerta del cuarto de sus padres cerrada.

“Vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado: la ropa, las cobijas”, relató. Los agentes pidieron a los familiares retirarse mientras inspeccionaban la escena. Posteriormente, informaron que el cuerpo de Gloria Isabel fue hallado en otro cuarto, envuelto en una cobija.

El excompañero sentimental de la hija llegó al inmueble y brindó una declaración jurada ante las autoridades, manifestando que no se encontraba en el sitio cuando ocurrieron los hechos. Las primeras pesquisas descartan la hipótesis de robo, ya que se hallaron dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros objetos de valor dentro de la vivienda.

Por su parte, la Policía analiza las grabaciones de las cámaras y otros elementos recolectados en la escena. El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, indicó que los primeros agentes que acudieron al sitio observaron que todas las pertenencias permanecían intactas.

“No hubo hurto, todas sus pertenencias se encontraban en la casa”, señaló Cristancho ante medios locales. Este detalle llevó a las autoridades a considerar la hipótesis de un posible móvil relacionado con aspectos personales o sentimentales.

El comandante puntualizó que la investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de adelantar los actos urgentes y recopilar pruebas en la escena.

“La investigación la tiene el CTI, el CTI de la Fiscalía es la que lleva hoy la investigación”, expresó Cristancho.