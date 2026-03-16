Colombia

Bancada del Pacto Histórico no asistirá a la reunión convocada por el alcalde de Bogotá que busca cambiar la política criminal

El alcalde Carlos Fernando Galán convocó una reunión para este lunes 16 de marzo de 2026 con el propósito de revisar a fondo la estrategia de seguridad y justicia en la capital colombiana

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En un extenso comunicado, la
En un extenso comunicado, la bancada del Pacto Histórico explicó las razones de por qué no asistirán al encuentro - crédito Presidencia/Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó una reunión con las bancadas electas en el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, con el propósito de revisar la política criminal y lograr una justicia más efectiva.

“De cada 100 personas que capturamos, 95 quedan libres. Entonces, yo me he puesto la tarea de repensar eso. Y es una discusión con la Nación también, porque mientras que la Nación y el presidente (Gustavo Petro) romantiza muchas veces a los delincuentes diciendo que es que están eventualmente, robando para regalarle el celular a la novia, la Policía está buscando capturar a los delincuentes que ponen en peligro la vida de los jóvenes”, expresó Galán.

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El alcalde Galán destacó los
El alcalde Galán destacó los resultados, pero afirmó que no se bajará la guardia y se seguirán combatiendo las estructuras criminales que hacen de las suyas en Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La reunión está prevista para el lunes 16 de marzo de 2026; la bancada del Pacto Histórico confirmó mediante un comunicado que no asistirá al encuentro.

“Precisamente en coherencia con ese compromiso con un diálogo amplio, participativo y transparente, informamos a la opinión pública que no asistiremos a la reunión sobre seguridad convocada por el alcalde Carlos Fernando Galán para este 16 de marzo”, expresó la bacada.

Según la bancada del Pacto Histórico por Bogotá, la decisión corresponde a que el espacio es “puerta cerrada”, señalando que ellos han solicitado la participación ciudadana, así como organizaciones sociales y los sectores populares.

“Nuestra decisión responde a que dicha reunión fue convocada como un espacio a puerta cerrada, cuando desde la bancada hemos insistido de manera reiterada en que la discusión sobre seguridad debe abrirse desde el comienzo a la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los sectores populares de la ciudad. Consideramos que un diálogo real sobre un tema tan importante debe ser participativo, incluyente y transparente”, indicaron.

Según la bancada del Pacto
Según la bancada del Pacto Histórico por Bogotá, la decisión corresponde a que el espacio es “puerta cerrada”, señalando que ellos han solicitado la participación ciudadana - crédito Pacto Histórico

Para la bancada del Pacto Histórico, la presencia en la reunión con Carlos Fernanda Galán podría “interpretarse” como una postura a favor de la administración actual.

“Asimismo, nuestra presencia en ese espacio podría interpretarse como una legitimación de una supuesta disposición a la concertación que esta administración no ha demostrado en los hechos. Por el contrario, el gobierno distrital ha actuado de manera unilateral de forma reiterada, desconociendo propuestas de sectores alternativos, de organizaciones sociales y de amplios sectores de la ciudadanía bogotana”, precisaron.

Según la bancada del Pacto Histórico por Bogotá, no se puede realizar una reunión a última hora cuando, según ellos, la administración de Carlos Fernando Galán ha impuesto una “imposición”.

“Así ha ocurrido, entre otros casos, con la negativa a incorporar aportes al Plan Distrital de Desarrollo y con el tratamiento que esta administración ha dado al Magisterio y al sindicato de maestras y maestros de Bogotá. No se puede invocar el diálogo a última hora cuando la práctica de gobierno ha sido, una y otra vez, la imposición”, afirmaron.

Y agregaron: “Nuestro proyecto político, tanto desde la bancada en el Congreso de la República como desde el Concejo de Bogotá, ha expresado de manera reiterada sus preocupaciones y propuestas frente a los problemas más urgentes de la ciudad”.

Hicieron un llamado a la Alcaldía de Bogotá a “comprometerse seriamente con la atención de estas problemáticas”.

El Pacto Histórico hizo un
El Pacto Histórico hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá a “comprometerse seriamente con la atención de estas problemáticas” - crédito Alcaldía de Bogotá

“Bogotá no necesita que se le imponga una visión reducida y punitiva de la seguridad. La ciudad requiere una política integral, democrática y eficaz, basada en la prevención, la garantía de derechos, el fortalecimiento de la respuesta institucional, las oportunidades para la juventud y la intervención sobre las causas sociales de la violencia”, expresaron.

Sin embargo, reiteraron que están abiertos al diálogo y a construir acuerdos por la capital colombiana.

“Bogotá merece diálogo, pero sobre todo respeto por la ciudadanía, por sus organizaciones sociales y por los procesos democráticos que la representan. Estaremos atentos a reunirnos una vez concluya el proceso electoral y se conozcan sus resultados definitivos. Consideramos que este es un momento que exige prudencia, respeto institucional y responsabilidad política, para garantizar que cualquier espacio de diálogo se desarrolle en condiciones de plena legitimidad y transparencia ante la ciudadanía”, idncaron.

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