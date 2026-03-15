Colombia

Jota Pe Hernández le tiró a Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial: “Colombia no termine en estas despreciables manos”

El senador electo instó a la colaboración entre opositores al gobierno y señaló que “esta horrible noche cesa, solo si batallamos unidos”, en un contexto de alta polarización política

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Jota Pe Hernández le tiró
Jota Pe Hernández le tiró pullas a Iván Cepeda, Aida Quilcué y Sandra Ramírez - crédito Senado de la República

El representante de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, publicó un mensaje en la red social X que generó amplia repercusión en el ámbito político, pues expresó preocupación por el rumbo que, a su juicio, ha tomado la administración actual, e hizo un llamado abierto a la unidad entre sectores críticos del gobierno, citando una foto donde aparece el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, y la senadora Sandra Ramírez del partido Comunes.

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En sus palabras, “daré todo de mí para que mi Colombia no termine en estas despreciables manos”, dejando clara su postura de rechazo frente a quienes podrían ostentar el poder.

El mensaje de Hernández destacó la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr un cambio de rumbo en el país.

Jota Pe Hernández llamó a
Jota Pe Hernández llamó a la unidad para enfrentar al gobierno y critica “intereses personales” - crédito @JotaPeHernandez/X

En su publicación, afirmó: “Esta horrible noche cesa, solo si batallamos unidos”, sugiriendo que la coyuntura adversa solo podrá superarse mediante la colaboración entre diferentes actores políticos y sociales.

La alusión a la unidad nacional se reiteró en la continuación de su mensaje, en el que advirtió sobre los riesgos de priorizar intereses personales en un momento que considera crucial.

El ego personal no puede estar por encima de esta causa, unámonos y arrebatémosle nuestro país de las manos a este gobierno lleno de bandidos”, escribió, reforzando su llamado a dejar de lado las diferencias individuales para recuperar el control político.

Las reacciones en redes sociales ante el llamado de Jota Pe Hernández han evidenciado diferentes posturas entre los usuarios. Uno expresó respaldo directo al activista: “Grande JP, firme por la patria”, destacando su liderazgo en medio del clima político actual.

Mensaje de Jota Pe Hernández
Mensaje de Jota Pe Hernández agitó el debate político y convocó a sectores críticos a unirse - crédito @SenadoGovCo/X

Otro participante coincidió con la necesidad de unidad, aunque recordó desacuerdos pasados: “Estoy de acuerdo, pero sin egos y sin bobadas como hace 4 años, en segunda vuelta dijiste que no podías estar donde estaba el uribismo y abandonaste al abuelo que con tu ayuda pudo haber ganado. La izquierda en este país es demasiado para dos períodos, perderíamos derechos fundamentales”.

Asimismo, una tercera opinión reflejó preocupación por el futuro político: “Yo solo veo esto en manos de Paloma. Con Abelardo siento que perderemos el país. Dios nos ayude”.

Jota Pe Hernández consolidó su liderazgo en el Congreso y evaluó respaldar a Paloma Valencia

Jota Pe Hernández consolidó su permanencia en el Congreso de la República tras obtener 159.956 votos en las elecciones legislativas celebradas el domingo 8 de marzo de 2026.

Su reelección lo posiciona como una figura central dentro de su partido en un momento de cambios y realineamientos políticos, con la primera vuelta presidencial en el horizonte.

Durante una entrevista concedida a La FM, el legislador agradeció el respaldo recibido y atribuyó su éxito electoral a la constancia y al trabajo desplegado durante el periodo anterior. “Presentamos cerca de 94 proyectos de ley y ejercimos un control político contundente”, sostuvo Hernández, quien añadió que la ciudadanía reconoció el esfuerzo y la gestión realizada en estos años.

Jota Pe Hernández afirmó que
Jota Pe Hernández afirmó que votó por Paloma Valencia en la consulta del domingo 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Colprensa / Montaje Infobae

El congresista subrayó la relevancia de la Alianza Verde en las próximas definiciones presidenciales. Afirmó que la salida de figuras con posiciones más radicales abre espacios a tendencias de centro o centro derecha dentro del partido. “Varios personajes de esa izquierda radical ya no estarán, lo que abre espacio para otras tendencias dentro del partido”, puntualizó.

En su análisis sobre el panorama electoral, Hernández mencionó especialmente el papel de Paloma Valencia tras la consulta interna.

Según el senador, la candidata “está asumiendo una postura muy de centro, busca reconciliar al país y podría estar conquistando varios corazones”. Reveló además que mantuvo comunicación con Valencia tras su triunfo, resaltando el respeto y aprecio que existe por el trabajo conjunto en el Senado.

Consultado sobre un respaldo formal a Valencia, Hernández precisó que aún no ha tomado una determinación definitiva. “No he tomado todavía una decisión, pero ayer hablé con Paloma, la felicité. Voté por ella en la gran consulta, se lo expresé”, manifestó, señalando que la senadora representa una alternativa sólida.

Finalmente, el senador declaró que su apoyo en la primera vuelta presidencial dependerá de quién compita contra Iván Cepeda y el candidato oficialista.

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