Colombia

Iván Cepeda dijo que Antioquia fue “cuna de la parapolítica” y Abelardo de la Espriella le contestó: “El protector de las Farc”

El aspirante presidencial defendió la identidad del departamento como símbolo de trabajo y desarrollo, rechazando las afirmaciones del candidato del Pacto Histórico

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Abelardo de la Espriella respondió
Abelardo de la Espriella respondió a Iván Cepeda y exigió respeto por la región - crédito Colprensa

El aspirante presidencial Iván Cepeda Castro desató reacciones en Antioquia tras la publicación de su documento programático, donde expone su visión crítica sobre la trayectoria política y social del departamento.

El texto, titulado Medellín y Antioquia no regresarán al pasado, forma parte del Programa de Gobierno 2026-2030 presentado por el candidato del Pacto Histórico.

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Cepeda incluyó en su propuesta una caracterización directa sobre la región, afirmando: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

La declaración, recogida en el documento oficial, provocó respuestas inmediatas de numerosos líderes locales y sectores sociales, que rechazaron la visión presentada por el candidato.

Iván Cepeda generó polémica en
Iván Cepeda generó polémica en Antioquia tras incluir duras críticas en su plan de gobierno - crédito Colprensa

La controversia se intensificó en redes sociales, en las que diferentes voces consideraron que la postura de Cepeda constituye una generalización que afecta la imagen de Antioquia, señalando que las palabras del aspirante presidencial se suman a episodios recientes en los que el departamento ha sido blanco de críticas desde el ámbito nacional.

El contexto político contribuye al aumento de la tensión. Observadores indicaron que el pronunciamiento de Cepeda surge en medio de un clima marcado por diferencias entre sectores del Gobierno de Gustavo Petro y representantes políticos de Antioquia. Según estas fuentes, la región ha enfrentado cuestionamientos constantes por parte del Ejecutivo nacional, generando un ambiente de confrontación política.

El documento programático de Cepeda, que recoge sus principales ejes para el periodo 2026-2030, dedica un apartado a reflexionar sobre el papel de Medellín y Antioquia en la historia reciente. Allí, el candidato sostiene que evitar el retorno a escenarios previos resulta esencial para el futuro político del país.

Tras lo anterior, la reacción del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la red social X marcó un nuevo episodio en la disputa política que involucra a Iván Cepeda Castro, por sus declaraciones sobre el departamento de Antioquia.

Abelardo de la Espriella rechazó
Abelardo de la Espriella rechazó afirmaciones de Iván Cepeda sobre Antioquia y agitó el debate presidencial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jurista publicó un mensaje en el que rechaza de manera tajante las afirmaciones de Cepeda sobre la historia reciente del departamento, intensificando el debate nacional sobre la caracterización de esta región.

En su publicación, de la Espriella calificó a Cepeda como “el candidato de los bandidos, el protector de la Farc”, y se refirió a sus declaraciones como una afrenta al pueblo del departamento.

El mensaje surge luego de que el candidato del Pacto Histórico señalara en su programa de gobierno que Antioquia es “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

El abogado exigió respeto por la región, asegurando que representa “trabajo, prosperidad, desarrollo e independencia”, valores que, en su opinión, contrastan con el modelo defendido por Cepeda.

El pronunciamiento de De la Espriella se suma a una serie de respuestas de líderes de opinión y sectores sociales antioqueños, quienes han cuestionado la postura de Cepeda en torno al papel de Antioquia en la historia política nacional.

Aumenta la tensión ante las elecciones: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cruzan críticas por el papel de Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado afirmó en su mensaje: “Antioquia ha sido víctima del narcotráfico ejecutado por los terroristas de la Farc y de los bandidos que protegen Cepeda y Petro en la fracasada paz total, que no es más que una mampara protectora de los narcoterroristas que votan por el Pacto Histórico”.

De la Espriella sostuvo, además, que “Antioquia no vota zurdo y me ayudará a derrotarte para castigarte como mereces. En mi gobierno, el de las regiones: protección al desarrollo de la propiedad privada, seguridad e ingresos para todos”, posicionando su candidatura como una alternativa centrada en la seguridad, la protección de la propiedad privada y el desarrollo regional.

El mensaje del jurista finalizó con un llamado a la defensa de los intereses regionales: “Estoy firme por Antioquia, firme por las regiones y firme por la patria”.

La controversia ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, en el que las referencias a Antioquia adquieren especial relevancia de cara a las elecciones presidenciales de 2026 que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

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