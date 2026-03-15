Isabel Zuleta denunció presuntas irregularidades en el escrutinio electoral de Antioquia: “Aparecen en las listas abiertas un doble conteo del voto”

Isabel Zuleta habló de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El proceso de escrutinio en Antioquia tras la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 ha dejado al descubierto presuntas irregularidades en el conteo de votos de varias colectividades, según denunció Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico.

La revisión de las mesas ha evidenciado inconsistencias tanto en los resultados del Senado y de la Cámara, así como prácticas que podrían alterar la representación política en la región.

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De acuerdo con Zuleta, uno de los avances más significativos residió en la reducción de la diferencia histórica entre los votos al Senado y los registrados para la Cámara.

“Logramos que ese objetivo estratégico del Pacto Histórico pudiera darse aquí en Antioquia, en Medellín, en el Valle de Aburrá y en sus nueve subregiones”, afirmó Zuleta en una declaración difundida en X.

Isabel Zuleta alertó sobre inconsistencias en votos de Antioquia tras revisión de mesas - crédito @ISAZULETA/X

“Al día de hoy sábado 14 de marzo llevamos 45 municipios que han terminado su escrutinio de los 125 que tiene Antioquia, solo el equipo de esta curul hemos presentado reclamaciones en 25 municipios. La mayoría de los votos eran antes por Cámara y no teníamos los mejores resultados en Senado, precisamente porque veían al Senado de forma distante y a la Cámara de forma cercana”, expuso.

El equipo del Pacto Histórico subrayó que en varios municipios las cifras de votación para el Senado superaron incluso a las de la Cámara, un fenómeno inusual en procesos anteriores. Este ajuste, según Zuleta, indicó un mayor acercamiento de la ciudadanía a la representación en la Cámara Alta y una movilización más homogénea del electorado en la región.

Durante el conteo, los delegados de la curul identificaron votos registrados en las actas E-14 que no aparecen en las urnas al momento de la apertura. Las inconsistencias afectan principalmente a los partidos Creemos y Centro Democrático, tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes.

“Así mismo encontramos cómo le asignaron votos al parecer inexistentes según el reconteo a partidos como CD, Creemos y CR. Presuntamente alteraron votaciones para inflar listas de la derecha”, denunció la dirigente, que agregó que estos casos resultarían de actuaciones de los jurados electorales al registrar votos inexistentes en las actas.

Isabel Zuleta cuestionó prácticas electorales tras hallar inconsistencias en Senado y Cámara en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X

La situación llevó a la apertura de numerosas urnas en distintos puntos de Antioquia, con el fin de cotejar los datos del E-14 y el contenido real de las cajas electorales.

Zuleta precisó que su equipo ha presentado reclamaciones formales en 25 municipios, con el objetivo de proteger los votos del Pacto Histórico y “la transparencia con los otros votos que están apareciendo de otros partidos”.

Un fenómeno adicional detectado involucra la reasignación interna de votos dentro de ciertas colectividades. La representante señaló al Partido Conservador y mencionó específicamente el caso de Germán Blanco, candidato de esa fuerza política.

“Al interior de ciertas colectividades, como lo es el Partido Conservador, se reasignan al parecer esos votos. No aparecen más votos de los que corresponde por esa colectividad, sino que se reasignan esos votos a otros candidatos que no son los que les corresponden”, indicó Zuleta. Según la denuncia, al abrir las urnas, los votos no coincidían con los asignados a Blanco en las actas.

Isabel Zuleta exigió transparencia ante presuntas anomalías detectadas en votos de colectividades en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X

La revisión minuciosa de los resultados habría permitido, según Zuleta, identificar también casos de doble conteo en listas abiertas, en los que el voto por la colectividad y el voto por candidatos individuales se suman dos veces, alterando el resultado final.

“Aparecen en las listas abiertas un doble conteo del voto por la colectividad y se vuelve a sumar el voto por los candidatos”, explicó la integrante del Pacto Histórico. Esta práctica llevó a la apertura de más mesas en el departamento.

Según las declaraciones de la militante del Pacto Histórico, el avance del escrutinio en Antioquia ha puesto en evidencia la importancia del control ciudadano sobre el proceso electoral.

“Seguimos cuidando los votos hasta el último momento, porque los votos por el Pacto Histórico y la transparencia con los otros votos que están apareciendo de otros partidos, tenemos que asegurarla nosotros, los ciudadanos que estamos en este ejercicio”, subrayó Zuleta.