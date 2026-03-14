“Nada de ser huevito de Paloma”: madre de Juan Daniel Oviedo lanza advertencia tras alianza con Paloma Valencia en Colombia

Juan Daniel Oviedo - El economista reveló el consejo que recibió de su madre luego de confirmarse como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026| Prensa Oviedo.

El economista Juan Daniel Oviedo reveló una curiosa advertencia que recibió de su madre tras confirmarse como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, según información publicada por Semana. La frase rápidamente llamó la atención por su tono directo y se viralizó en redes sociales.

La alianza política se confirmó el pasado 12 de marzo, luego de los resultados de la Gran Consulta por Colombia celebrada el 8 de marzo, de acuerdo con ese medio de comunicación. En ese proceso, Oviedo obtuvo 1.255.510 votos, lo que consolidó su papel dentro de la coalición que ahora competirá en la carrera presidencial.

Tras conocerse su participación en la fórmula, el exdirector del Dane contó en una entrevista radial cómo reaccionó su familia al anuncio y cuál fue el consejo que le dio su madre, citado por Semana. El comentario de su progenitora se convirtió en uno de los episodios más comentados alrededor de su salto a la política electoral.

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El consejo de su madre tras aceptar la fórmula vicepresidencial

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Oviedo relató cómo le comunicó a su madre la decisión de acompañar a Paloma Valencia en la contienda presidencial.

El economista señaló que su familia ha sido un apoyo importante en su transición desde el ámbito técnico hacia la política electoral.

Según explicó, su madre reaccionó con una frase que reflejaba su carácter directo y su preocupación por la independencia política de su hijo.

“Pero eso sí, nada de ser huevito de Paloma”, le dijo su madre, frase citada por ese medio de comunicación.

De acuerdo con Oviedo, ese comentario refleja la expectativa de su familia de que mantenga su autonomía y su estilo propio dentro de una estructura política tradicional.

El exdirector del Dane también recordó otro momento en el que su madre lo motivó a seguir adelante durante el proceso político.

Según relató, tras conocerse los resultados de la consulta, cuando se le vio visiblemente emocionado, ella lo animó a continuar.

“Pa’lante, llore si tiene que llorar, porque necesita desahogarse y pensar en el futuro”, le dijo, citado por ese medio de comunicación.

Oviedo explicó que esas lágrimas no correspondían a una derrota electoral, sino a la responsabilidad que sentía frente a su equipo de trabajo.

Oviedo responde a críticas por su alianza con el uribismo

La alianza entre Oviedo y la senadora Paloma Valencia, una de las figuras del Centro Democrático, ha generado diversas reacciones en sectores políticos.

Algunos analistas y dirigentes han cuestionado la unión entre el economista y una representante del uribismo.

Ante estas críticas, Oviedo defendió la necesidad de construir acuerdos políticos entre distintos sectores.

“La gente piensa que cualquier conversación con el Centro Democrático es adhesiva”, afirmó en sus declaraciones radiales, citado por ese medio de comunicación.

El economista también recordó que durante su paso por el Gobierno de Iván Duque recibió etiquetas políticas que, a su juicio, no reflejan su trayectoria.

“La ideología política no se contagia como la viruela, se construye”, expresó.

Con esa afirmación, Oviedo señaló que su objetivo es aportar una visión técnica y basada en datos dentro de la coalición política.

Una alianza que busca unir distintos electorados

Desde una perspectiva electoral, la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo busca reunir distintos sectores del electorado.

Por un lado, la candidatura de Valencia representa la base política tradicional del uribismo.

Por otro, Oviedo ha logrado captar apoyos en sectores urbanos y en votantes jóvenes que valoran su perfil técnico.

Según lo explicado por el economista, la alianza no responde a una estrategia oportunista, sino a la intención de construir una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En ese contexto, la campaña buscará demostrar que el enfoque político de Valencia y la visión técnica de Oviedo pueden complementarse dentro de un mismo proyecto de gobierno.

El candidato vicepresidencial aseguró que el objetivo es presentar una propuesta que combine firmeza política y capacidad de gestión basada en evidencia.