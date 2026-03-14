Colombia

Escolta de concejal de Bogotá casi muere al ser aplastado en medio de veeduría a una obra: todo quedó en video

El uniformado adscrito a la Policía Nacional permaneció lesionado mientras que los obreros de la obra de construcción de un conjunto de apartamentos siguió su turno como si nada hubiera ocurrido, señaló el cabildante por el Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque

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El caso provocó congestión en
El caso provocó congestión en la movilidad por el principal corredor del norte de Bogotá - créditos @araqueconcejal/IG | @manolitosalazar/IG

Un caso que se conoció en video la mañana del sábado 14 de marzo de 2026 registró el momento exacto en el que el escolta (un patrullero adscrito a la Policía Nacional) del concejal por Bogotá del Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque, por poco pierde la vida.

Todo luego de que el cabildante llegó hasta una obra de construcción situada en la autopista Norte con calle 116, en sentido sur-norte (localidad de Usaquén), “se cayó una tolva y casi mata al escolta”, menciona la publicación por parte del usuario en X Manuel Salazar (@manolitosalazar).

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Allí, como reza en la denuncia que se conoció a través de X, mientras realizaba la veeduría en el lugar por cuenta de las denuncias que le llegaron por cuenta de la obstrucción a transeúntes.

el mismo Araque compartió videos del momento en su perfil de la misma red social, y agregó: “Mientras realizaba veeduría en una obra de construcción de apartamentos por un tractocamión que tapaba el paso a ciclistas y peatones, cayó una tolva en PLENA VÍA PÚBLICA.”

“Miren, lo peor, policía caído. Ya llamamos, aquí ya llegó más apoyo, pero la irresponsabilidad de esta obra no tiene límites. Siguen descargando. Miren, siguen descargando movilidad, congestión, un caos”, relató en otro de los videos que se conocieron durante el mediodía del sábado.

El caso se presentó alrededor del mediodía en la autopista Norte con calle 116, sentido sur-norte, en la localidad de Usaquén - en el norte de la capital colombiana - créditos @araqueconcejal/IG | @manolitosalazar/IG

Por medio de un hilo en X que difundió el cabildante distrital, pidió que se abra una investigación por los hechos.

“Pudo haber ocurrido una tragedia. Le hago un llamado a la @alcaldiausaquen para que se realicen las respectivas verificaciones y se tomen medidas contra esta obra que puso en riesgo la vida de las personas y conductores que transitaban a pleno medio día por la Autopista Norte”, destacó Araque desde su cuenta de X, donde dejó varios videos de lo que pasó en la obra de construcción.

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Escolta se salvó de morirAccidente en obra de construcciónBogotáJesús David AraqueDenuncia en redes socialesCaída de tolvaUniformadoPolicía NacionalMovilidad BogotáColombia-Noticias

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