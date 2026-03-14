Alexa Torres y Manuela Gómez se dijeron de todo en ‘La casa de los famosos Colombia’: terminó la alianza de las “Chicas Tormenta”

Alexa Torrex y Manuela Gómez protagonizaron pelea en 'La casa de los famosos Colombia' que marcaría el final de la alianza de las "Chicas Tormenta" - crédito Canal RCN y @manugomezfranco1/Instagram

Cuando la novena semana de La Casa de los Famosos Colombia entra en su recta final, un hecho sacudió las dinámicas de la tercera temporada cuando el formato del Canal RCN se acerca a la mitad de su desarrollo.

Desde el principio de la competencia, una de las alianzas que se perfilaba para dar más de qué hablar fue la denominada como “Las Chicas Tormenta”, integrada por Alexa Torrex, Manuela Gómez y Yuli Ruiz. Unidas, consiguieron que los votos de sus seguidores les dieran la posibilidad de mantenerse en el juego, incluso cuando tuvieron que lidiar con las galas de eliminación.

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Hasta la fecha, Alexa evitó la eliminación en siete oportunidades estando en la placa —cuatro de manera consecutiva—, Yuli en seis, y Manuela en tres. Sin embargo, la más reciente dinámica de salvación puso a prueba la lealtad entre las tres, que en días anteriores pareció dar síntomas de debilidad por el romance entre Yuli y Alejandro Estrada, que se dio por concluido durante la semana en curso.

Durante la semana, las tres Chicas Tormenta quedaron en riesgo de eliminación (así como el resto de competidores, por órdenes del ‘Jefe), obligándolos a ganarse su salvación durante la semana. Yuli logró salir de la placa de eliminación gracias a la votación del público. Por su parte, los participantes hicieron una dinámica propia en la que repartían flores a los participantes que quisieran salvar. El resultado le permitió a Karola y Mariana Zapata salir de la placa, pues ambas quedaron empatadas.

Esto desató el primero de una serie de discusiones entre Alexa y Manuela, que fueron tomadas como el final de la alianza de las Chicas Tormenta. Justamente la actitud de Alexa recibió una reacción fuerte por parte de Manuela.

Las tensiones entre las Chicas Tormenta generaron lo que sería el final de la alianza de ambas participantes, a las que estaba sumada Yuli Ruíz - crédito Canal RCN

“No es la decisión que tomaste, la respeto, es la forma en que lo hiciste. (...) Yo no sentí que tus felicitaciones sean sinceras y estabas brava porque Alejo me dio las dos flores. ¿Entonces acá solo puede brillar una persona? Si usted lo tomó de esa manera, de malas“, afirmó, aludiendo a lo que entendió como un malestar de Alexa por la manera en que se tomó lo ocurrido en la salvación.

Por su parte, Torres se defendió afirmando: “Me parece bien que te salvaras porque yo no te llevo en la mala, pero tenían que salvarse las dos. Acá Colombia decide a quién salva o no”, agregó.

Este viernes, las Tormenta se aferraron a su última oportunidad con la prueba de Premio y Castigo. Sin embargo, el equipo Calma ganó la prueba, lo que desató una nueva pelea entre Alexa y Manuela.

Tras finalizar la prueba, Alexa Torres llegó al baño de la casa y allí empezó a quejarse de la actitud de Manuela durante la competencia. “¿Acaso tiene corona? Nos entregamos en la prueba y viene a criticarnos cuando ni siquiera está compitiendo”, fueron algunas de las palabras de Alexa.

Ante este señalamiento, Manuela se limitó a decir: “El que escupe pa’ arriba, más rápido le cae”. Alexa prosiguió con la discusión: “Siempre sacamos el punto de otras personas; no le van a venir a meter los dedos en la boca a uno”.

Yuli Ruiz tomó partido por Manuela en su conflicto con Alexa Torrex en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Tras sentarse en el sofá con Yuli, Manuela manifestó su desagrado por la actitud de la cucuteña y expresó: “Uno se decepciona de la gente”, algo con lo que Yuli coincidió. “Una cosa es que antes estaba Mini-Tormenta y ella se las tiraba de líder, pero ahora todos debemos estar de acuerdo”, añadió.

La disolución de esta alianza, un hecho que parece claro para los televidentes, deja abierto el escenario de cara a la próxima gala de eliminación el domingo 15 de marzo, pues todo indica que los votos del público van a dividirse entre uno y otro bando.