Shakira compartió los primeros adelantos del videoclip de “Algo Tú” con Beéle, con nuevo look y un tributo al Caribe colombiano

Shakira compartió lo que serían los primeros adelantos del videoclip oficial de "Algo Tú" con Beéle - crédito @shakira/Instagram

Shakira y Beéle publicaron el pasado 4 de marzo Algo Tú, colaboración largamente solicitada por los fans de ambos artistas en redes sociales, especialmente luego de que coincidieran en una reversión de Hips Don’t Lie grabada para una sesión exclusiva de Spotify, acompañados del cantante británico Ed Sheeran.

Luego de semanas de rumores y expectativa, los dos cantantes presentaron un tema de vibra fiestera y esperanzadora, repleto de referencias a Colombia y a la cultura caribeña en particular.

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A la espera de que se lance el videoclip oficial que fue grabado en plena realización del Carnaval de Barranquilla (el que se conoce hasta el momento es un lyric video), la cantante disparó todavía más las ansias de sus seguidores por conocer el audiovisual.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías y videos de lo que serían algunos fragmentos del videoclip oficial de Algo Tú, realizado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla durante la más reciente edición del Carnaval.

Lo que captó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales fue el look renovado que escogió para la ocasión. En las imágenes, Shakira lleva el cabello peinado en largas trenzas rubias, mientras que su atuendo incluye un top oscuro con detalles de cuentas y un cinturón de cuero marrón decorado con tiras y colgantes.

De igual modo, la artista compartió dos videos que evidenciarían el proceso detrás de cámaras. En el primero aparece haciendo su acostumbrada danza del vientre, acompañada de Béele, mientras que en el otro sostiene una batea con frutas sobre su cabeza, en lo que sería un homenaje de su parte a la tradición de las palenqueras del Caribe colombiano.

La cantante subió imágenes y videos que indicarían el tono que tendría el audiovisual, grabado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla - crédito @shakira/Instagram

Por el momento, ni Shakira ni Beéle dieron fecha de estreno del videoclip, pero todo indica que sería cuestión de días o semanas.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde 2025, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira; así como su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Ahora la cantante tiene en el horizonte una serie de presentaciones en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros.

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Por estas fechas se dará también el regreso de la colombiana a las Pirámides de Giza (donde ya se presentó en 2007). Cabe señalar que, pese a la tensión en Oriente Medio por la intervención militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el aplazamiento o cancelación definitiva de dichas presentaciones.

Más adelante, la cantante brindará tres fechas en la India (siendo sus primeros conciertos allí desde 2007), seguidos de su muy anticipada presentación gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas confirmadas hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)

4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

7 de abril: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

10 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)

11 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)

15 de abril: Estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (India)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).