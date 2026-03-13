Colombia

Estudiantes interrumpieron tránsito en Bogotá por más de dos horas: la Undmo tuvo que intervenir en bloqueo de la carrera Séptima

La protesta frente al Museo Nacional obligó a desvíos temporales y suspendió intentos de mediación del Distrito ante la negativa de los manifestantes a liberar la vía

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Un grupo reducido de manifestantes bloqueó durante más de dos horas la carrera Séptima con calle 28 en el centro de Bogotá, paralizando el tráfico y generando disturbios con la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) después de que concluyera la etapa de diálogo impulsada por el Distrito.

Al cierre de la protesta, se informó que a las 12:07 p. m. los manifestantes comenzaron a dispersarse, permitiendo así el levantamiento total de los cierres y la reapertura de la carrera Séptima, según el último reporte difundido por Bogotá Tránsito en la red social X.

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Este restablecimiento ocurrió después de que los intentos de mediación, iniciados por los equipos del Distrito desde las 10:16 a. m., fueran suspendidos ante la negativa de los manifestantes a liberar la vía, de acuerdo con el comunicado de Gustavo Quintero Ardila.

Manifestantes del Colegio Mayor de
Manifestantes del Colegio Mayor de Cundinamarca bloquean la Carrera 7 con calle 28, mientras autoridades coordinan el levantamiento del cierre - crédito @arturopaez/X

La manifestación, protagonizada por estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca frente al Museo Nacional, obligó a las autoridades de tránsito a recomendar rutas alternas como la avenida El Dorado o la avenida Circunvalar para mitigar las afectaciones.

Durante el operativo, la fuerza pública permaneció en el sector esperando una determinación similar por parte del Ministerio del Interior.

El Distrito resaltó que esta vía de hecho no está relacionada con problemáticas propias de Bogotá, pero generó consecuencias negativas para la ciudadanía que no participó en la protesta.

Tras el levantamiento de la protesta, Transmilenio informó a través de su cuenta oficial que, a las 12:03 p. m., la estación Museo Nacional y los servicios troncales y de TransMiZonal retomaron su operación y los trazados habituales, normalizando así la movilidad en la zona afectada por el bloqueo estudiantil.

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