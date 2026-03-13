Enfrentamiento entre la Procuraduría y el Gobierno Petro por los pasaportes de los colombianos: esta es la decisión que deberá tomar el Consejo de Estado

el magistrado José Elver Muñoz, integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó el recurso de reposición presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó en firme la demanda promovida por la Procuraduría - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa

Al Consejo de Estado le corresponderá definir si la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación para anular el convenio internacional entre Colombia y Portugal sobre la producción del nuevo modelo de pasaportes continúa su curso judicial.

Esta disputa desató un pulso entre el Ministerio Público y el presidente Gustavo Petro por el futuro de un contrato de más de $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026, reveló Semana.

Luego de que el magistrado José Elver Muñoz, integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó el recurso de reposición presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó en firme la demanda promovida por la Procuraduría, el Fondo Rotatorio de la Cancillería interpuso una reposición ante el Consejo de Estado para frenar el proceso.

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El valor del contrato para la producción del documento superaría los $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito Presidencia de la República de Colombia

La controversia gira en torno a la existencia de una cláusula en el convenio bilateral que establece que todo conflicto debería ser resuelto por un tribunal de arbitramento internacional, argumento principal de los recursos oficiales.

El Tribunal de Cundinamarca determinó que sí tenía jurisdicción y competencia para tramitar el caso, ya que la demanda presentada por el máximo organismo del Ministerio Público fue radicada dentro del plazo legal y, según el fallo, no aplican los alegatos sobre falta de competencia ni la exigencia de una conciliación judicial previa, como informó el medio citado.

En consecuencia, el tribunal permitió que la acción legal avanzara, pero concedió la apelación en lo contencioso administrativo. Ahora, corresponde al Consejo de Estado decidir si la demanda destinada a invalidar el contrato entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal seguirá su trámite.

La disputa política en torno al contrato de los nuevos pasaportes

La Procuraduría puso en marcha una mesa de seguimiento para asegurar que se brinde una atención adecuada a los usuarios afectados en la Cancillería - crédito Colprensa

La batalla judicial sobre el acuerdo para la producción de los pasaportes trascendió el ámbito administrativo y se instaló en el debate político. El presidente Gustavo Petro criticó abiertamente el proceder de la Procuraduría, atribuyendo sus acciones a intereses particulares vinculados a las próximas elecciones nacionales. El jefe de Estado expresó: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.

La Procuraduría General de la Nación alertó recientemente sobre la existencia de un nuevo contrato con características similares al anterior: “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”. El organismo indicó que el valor de este negocio superaría los $185.000.000.000. Aunque el documento carece de una fecha de inicio, tiene una fecha de finalización ya dispuesta: el 31 de diciembre de 2026.

El futuro de la acción judicial y, por consiguiente, del convenio internacional para la producción de los nuevos pasaportes colombianos, dependerá ahora de la determinación que adopte el Consejo de Estado en la instancia contenciosa administrativa.

Choque entre Petro y Procuraduría por contrato de pasaportes

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes | crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes. El primer mandatario aseguró que la actuación del Ministerio Público podría tener implicaciones políticas en medio del contexto electoral.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría de pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el acuerdo firmado por el Gobierno para la elaboración de los documentos.

En uno de los mensajes, Gustavo Petro afirmó que el Ministerio Público estaría interviniendo de manera indebida en el proceso electoral.

“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó Petro.