Colombia

Enfrentamiento entre la Procuraduría y el Gobierno Petro por los pasaportes de los colombianos: esta es la decisión que deberá tomar el Consejo de Estado

El valor del contrato para la producción del documento superaría los $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026

Guardar
el magistrado José Elver
el magistrado José Elver Muñoz, integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó el recurso de reposición presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó en firme la demanda promovida por la Procuraduría - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa

Al Consejo de Estado le corresponderá definir si la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación para anular el convenio internacional entre Colombia y Portugal sobre la producción del nuevo modelo de pasaportes continúa su curso judicial.

Esta disputa desató un pulso entre el Ministerio Público y el presidente Gustavo Petro por el futuro de un contrato de más de $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026, reveló Semana.

Luego de que el magistrado José Elver Muñoz, integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó el recurso de reposición presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó en firme la demanda promovida por la Procuraduría, el Fondo Rotatorio de la Cancillería interpuso una reposición ante el Consejo de Estado para frenar el proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El valor del contrato para
El valor del contrato para la producción del documento superaría los $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito Presidencia de la República de Colombia

La controversia gira en torno a la existencia de una cláusula en el convenio bilateral que establece que todo conflicto debería ser resuelto por un tribunal de arbitramento internacional, argumento principal de los recursos oficiales.

El Tribunal de Cundinamarca determinó que sí tenía jurisdicción y competencia para tramitar el caso, ya que la demanda presentada por el máximo organismo del Ministerio Público fue radicada dentro del plazo legal y, según el fallo, no aplican los alegatos sobre falta de competencia ni la exigencia de una conciliación judicial previa, como informó el medio citado.

En consecuencia, el tribunal permitió que la acción legal avanzara, pero concedió la apelación en lo contencioso administrativo. Ahora, corresponde al Consejo de Estado decidir si la demanda destinada a invalidar el contrato entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal seguirá su trámite.

La disputa política en torno al contrato de los nuevos pasaportes

La Procuraduría puso en marcha
La Procuraduría puso en marcha una mesa de seguimiento para asegurar que se brinde una atención adecuada a los usuarios afectados en la Cancillería - crédito Colprensa

La batalla judicial sobre el acuerdo para la producción de los pasaportes trascendió el ámbito administrativo y se instaló en el debate político. El presidente Gustavo Petro criticó abiertamente el proceder de la Procuraduría, atribuyendo sus acciones a intereses particulares vinculados a las próximas elecciones nacionales. El jefe de Estado expresó: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.

La Procuraduría General de la Nación alertó recientemente sobre la existencia de un nuevo contrato con características similares al anterior: “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”. El organismo indicó que el valor de este negocio superaría los $185.000.000.000. Aunque el documento carece de una fecha de inicio, tiene una fecha de finalización ya dispuesta: el 31 de diciembre de 2026.

El futuro de la acción judicial y, por consiguiente, del convenio internacional para la producción de los nuevos pasaportes colombianos, dependerá ahora de la determinación que adopte el Consejo de Estado en la instancia contenciosa administrativa.

Choque entre Petro y Procuraduría por contrato de pasaportes

El presidente Gustavo Petro lanzó
El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes | crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes. El primer mandatario aseguró que la actuación del Ministerio Público podría tener implicaciones políticas en medio del contexto electoral.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría de pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el acuerdo firmado por el Gobierno para la elaboración de los documentos.

En uno de los mensajes, Gustavo Petro afirmó que el Ministerio Público estaría interviniendo de manera indebida en el proceso electoral.

“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó Petro.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoPasaportesMinisterio PùblicoGobierno PetroProcuradurìa General de la NaciònTribunal Administrativo de CundinamarcaCancilleria de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro habría lanzado críticas veladas contra Juan Daniel Oviedo y su alianza con Paloma Valencia: “Son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”

El presidente de Colombia reaccionó en X a las declaraciones de la senadora del Centro Democrático sobre su alianza con el exdirector del Dane, quien obtuvo más de 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia

Petro habría lanzado críticas veladas

Petro se refirió a la captura de Sebastián Marset, el narco al que señaló por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: “Me quería asesinar”

El mandatario colombiano se refirió en varias ocasiones a los presuntos nexos de un narcotraficante uruguayo con el homicidio perpetrado bajo la modalidad de sicariato, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú, Cartagena de Indias (Bolívar)

Petro se refirió a la

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

El Nuevo Liberalismo confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Una alternativa frente a la polarización”

El aval del partido, dirigido por Juan Manuel Galán, formalizó una alianza surgida tras la Gran Consulta por Colombia y que busca consolidar una coalición política de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo

El Nuevo Liberalismo confirmó su

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

Polo Polo y Dávila obtuvieron un respaldo mínimo en las elecciones del 8 de marzo, quedando ambos fuera de sus aspiraciones políticas y convirtiéndose en objeto de bromas y propuestas satíricas en redes sociales

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó a los memes virales por su papel leyendo los resultados de las elecciones: “No tenía ni idea”

El presentador Diego Sáenz reveló incómoda experiencia que vivió con un amigo gay: “Hasta ese día me caía muy bien”

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud