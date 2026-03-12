Colombia

Gustavo Petro insiste en que hay riesgo de fraude electoral en Colombia: “La procuraduría quiere que me silencie un juez”

El mandatario afirmó que existen “miles de gritos de gente” afectada por pagos incumplidos y criticó el sistema de conteo de votos en las elecciones del 8 de marzo, apuntando a debilidades en la fiscalización electoral

Guardar
Gustavo Petro señaló presiones para
Gustavo Petro señaló presiones para silenciarlo y alertó sobre falta de transparencia en el escrutinio de votos - crédito @infopresidencia/X

En las últimas horas, una denuncia publicada en la red social X agitó el panorama político en Colombia. Una usuaria identificada como @lore_mezza expuso imágenes y testimonios que involucran según ella, a colaboradores de María Irma Norena, perteneciente al Partido de la U, y a Jorge Iván Mina, aspirante a la Cámara afro.

Según el reporte, el equipo de ambos candidatos habría abandonado su sede sin saldar los pagos prometidos a testigos electorales y jurados, lo que reavivó las alertas sobre supuestas irregularidades en los comicios más recientes.

La denuncia, que circuló ampliamente en plataformas digitales, planteó interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral.

En palabras de la denunciante:“¿Estafaron a los testigos? ¿Contrataron jurados? ¿Compraron votos?”, lo que sugirió que la problemática podría extenderse más allá de un caso puntual y alcanzar prácticas estructurales dentro de la política colombiana.

Acusaron a equipos de campaña
Acusaron a equipos de campaña de no pagar a testigos y jurados en elecciones recientes - crédito @lore_mezza/X

Tras lo anterior, la reacción del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial, el mandatario respondió al hilo de @lore_mezza y profundizó en las críticas hacia el sistema de sufragio nacional.

Petro declaró: “Claro que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos”. El jefe de Estado insistió en que el sistema electoral enfrenta fallas graves, más allá de los señalamientos recientes sobre manipulación de jurados y votos impagos.

El presidente Petro amplió su denuncia al señalar que existen riesgos mayores vinculados al manejo del software encargado del conteo y preconteo de sufragios.

Acusó a ciertos funcionarios de tener acceso a los sistemas informáticos y alterar cifras de votos: “Mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido, y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por 100 millones”. Estas declaraciones incrementaron la tensión política en un momento en el que la confianza pública en las instituciones electorales se encuentra en entredicho.

Gustavo Petro señaló presiones para
Gustavo Petro señaló presiones para silenciarlo y alertó sobre falta de transparencia en el escrutinio de votos - crédito @petrogustavo/X

En su intervención, Petro apuntó directamente a la empresa Thomas Greg & Sons, actual responsable del preconteo y escrutinio electoral, y la vinculó con el contrato para la emisión de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. El presidente cuestionó la decisión de la Procuraduría General de la Nación y del Registrador Nacional de solicitar la anulación del contrato con la firma portuguesa.

¿Quién se beneficia si se anula por unos magistrados el contrato de pasaporte con Portugal? Se beneficia la empresa Thomas Greg and Sons. Se beneficia la actual empresa que hace el preconteo y escrutinio de los votos”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado fue más allá, relacionando la presunta intención de censurarlo judicialmente con la entrega de fondos públicos a la misma empresa que, según sus palabras, ya había sido señalada en episodios previos de irregularidades: “La procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado”.

El presidente insinuó la existencia de un acuerdo entre un candidato presidencial y los propietarios de la firma encargada del escrutinio. La denuncia vincula estos hechos con la campaña electoral, aumentando la presión sobre los organismos de control y generando preocupación sobre la equidad en las elecciones.

Gustavo Petro aseguró que se
Gustavo Petro aseguró que se busca censurarlo judicialmente - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro preguntó públicamente: “¿Cuál es el propósito a punto de buscar la censura del presidente de Colombia con todos mis derechos hasta como ciudadano?”. También aseguró que “ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones”.

Para finalizar, el presidente Petro afirmó: “Estamos ante un trato de fraude así el procurador de la nación no sepa”. Señaló que “es inmoral beneficiar en medio de las elecciones con centenares de millones de dólares públicos a la firma que hace el escrutinio” y pidió: “el pueblo y el mundo deben cuidar el voto popular en Colombia”.

