El Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado, según María Fernanda Carrascal: “Vamos por más”

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que, según el preconteo de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 podrá continuar en el Congreso en el siguiente cuatrienio, dio a conocer resultados preliminares de los escrutinios que se están llevando a cabo, con base en las actas electorales E-14.

De acuerdo con Carrascal, la verificación de los resultados de los comicios están favoreciendo al Pacto Histórico. El preconteo indica que el movimiento político garantizó 25 curules en el Senado de la República y ocho curules en la Cámara de Representantes por Bogotá. Sin embargo, la representación del movimiento político estaría aumentando gracias a la recuperación de votos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista, cabeza de la lista del Pacto en la Cámara, informó que a través de los escrutinios se logró recuperar una curul para el Senado. En consecuencia, solicitó mayor colaboración de testigos electorales y abogados para identificar irregularidades en el preconteo que se realizó en Corferias (Bogotá), el punto de votación más grande del país.

“¡Recuperamos la curul 26 en el Senado para el @PactoHistorico! Seguimos, vamos por más. Gracias a abogados y testigos que nos apoyan en Corferias. Necesitamos más apoyo, quienes puedan acérquense al pabellón 6″, indicó Carrascal en su cuenta de X.

La congresista electa María Fernanda Carrascal Rojas informó que el Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X

Se espera que con los escrutinios, que según la Misión de Observación Electoral (MOE) tienen valor jurídico vinculante, se recupere otra curul en el Senado y una adicional en la Cámara de Representantes.

Posteriormente, en un video que publicó en sus redes, María Fernanda Carrascal entregó detalles de la representación que tendrá el Pacto Histórico en los próximos años. Según detalló, en las elecciones del 8 de marzo, el partido se consolidó como la mayor fuerza política en el Legislativo, al alcanzar más de cuatro millones de votos, de acuerdo con el preconteo.

De igual manera, explicó que el crecimiento respecto a la elección de 2022 fue de un 53%, lo que permitió ampliar su participación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. “Pasamos de 2,9 millones de votos en 2022 a 4,4 millones de votos en 2026; 1,5 millones de votos más (...). Así que el proyecto del cambio no se desinfló, todo lo contrario, creció”, detalló.

El Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza política en el Congreso - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La jornada de votación también evidenció un incremento en la participación ciudadana en Bogotá: más de 2,8 millones de personas acudieron a las urnas, y de ese total, cerca de un millón respaldó al Pacto Histórico, equivalente al 32,2% de la votación en la capital colombiana. Además, superó al segundo partido más votado en Bogotá por más de 230.000 votos.

Por otro lado, Carrascal explicó que la bancada del Senado se caracterizará por la equidad de género, puesto que contará con 13 mujeres y 12 hombres, lo que constituye un 52% de representación femenina. Mientras tanto, en la Cámara, tendrá cuatro hombres y cuatro mujeres.

Esta proporción contrasta con la de otros movimientos políticos, que, según la legisladora, contarán con una presencia femenina de entre el 10% y el 30%.

Cerca de un millón de personas respaldaron al Pacto Histórico con su voto en Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP

Asimismo, indicó que el Pacto Histórico obtuvo el primer lugar en 15 de las principales capitales y aumentó su votación respecto a 2022 en 1.070 municipios y también mejoró su respaldo en 32 departamentos del país.

“La ciudadanía quiere más justicia social, más derechos y más democracia. Y el Pacto Histórico desde el Congreso estará a la altura de este mandato ciudadano. No los vamos a defraudar. Para mí fue un honor ser cabeza de lista y asumir nuevamente el compromiso de seguir trabajando por las causas populares, por las transformaciones nacionales y por un nuevo rumbo de justicia social para nuestra ciudad”, expresó Carrascal.