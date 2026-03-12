Daniel Quintero cuestionó el sistema electoral colombiano y exigió su modernización para evitar fraudes: “No basta con cambiar los políticos”

Daniel Quintero denunció vulnerabilidad en el sistema electoral colombiano y propuso voto electrónico - crédito Juan David Duque/Reuters

En medio de la controversia tras los recientes comicios en Colombia, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Daniel Quintero encendió el debate nacional al advertir sobre la fragilidad del mecanismo de votación vigente.

En un mensaje difundido este miércoles 11 de marzo de 2026, Quintero afirmó que el modelo electoral colombiano quedó obsoleto y vulnera la confianza ciudadana, sugiriendo que la última jornada electoral expuso fallas estructurales y no simples errores aislados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombianos, abramos los ojos. Lo que acaba de pasar en estas elecciones no es un simple error del sistema. Es una prueba de que nuestro modelo electoral quedó viejo, vulnerable, perfectamente diseñado para que la trampa se disfrace de confusión”, manifestó.

Según el exmandatario, el sistema manual de votación “deja demasiado espacio para la manipulación, para el cambalache, para el jurado amañado, para el formulario mal llenado, para el número torcido y para el voto que aparece y desaparece cuando ya nadie puede defenderlo, cuando se fueron los testigos”.

Daniel Quintero insistió en que el debate no se reduce a los actores políticos sino a la estructura misma del proceso.

“No basta con cambiar los políticos si dejamos intacta la máquina que permite el fraude en Colombia”, sostuvo. Para el exalcalde, la solución requiere una transformación integral que incluya la implementación de tecnología que asegure la trazabilidad y la transparencia.

En su mensaje, Quintero propuso la adopción de sistemas de voto electrónico, como ocurre en países que combinan el soporte digital con comprobantes físicos auditables.

“Usted llega, vota en una máquina, registra el voto, imprime un comprobante, usted lo verifica y ese comprobante cae en una urna sellada. Entonces, así quedan dos contabilidades, la digital y la física. Y al final las dos tienen que coincidir. Si coinciden, hay confianza, no hay problema. Si no coinciden, hay evidencia”, explicó el exalcalde de Medellín.

El excandidato presidencial detalló que, en regiones como Europa y Asia, el uso de tecnología en los procesos electorales ha contribuido a la reducción de disputas y a la agilización de los escrutinios. En la actualidad, Colombia mantiene un modelo basado en papeletas, registros manuscritos y actas.

El exalcalde recalcó que “ya no hay espacio para tachones milagrosos, ya no hay espacio para rellenar los espacios en blanco, ya no hay espacio para que un jurado entrenado cambie la voluntad del ciudadano”. La trazabilidad técnica, afirma, permitiría identificar cualquier anomalía y fortalecería la confianza en los resultados.