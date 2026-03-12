Colombia

Congresista del Centro Democrático analizó si Juan Daniel Oviedo es el “caballo de troya” en la centro derecha: “No lo conozco”

En el panorama político, la alianza del exconcejal de Bogotá y excandidato presidencial a la campaña de la senadora de oposición ha reconfigurado el tablero de la centroderecha, que necesita impulsar una estrategia de unidad frente al oficialismo tras La Gran Consulta por Colombia

La confirmación de la fórmula presidencial entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, en la jornada del jueves 12 de marzo de 2026, ha generado toda clase de reacciones en las redes sociales. Por un lado, apoyo a la determinación de la aspirante del Centro Democrático a esta alianza, pero por otro, duras críticas al interior de la centro-derecha debido a las profundas diferencias del exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane en temas cruciales para la oposición.

Frente a esto, han surgido una serie de interrogantes acerca de qué se puede esperar con esta unión, como lo dejó ver en sus redes sociales el reelecto representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que estaría a la expectativa de conocer más del político bogotano, que tiene una visión distinta a la de la congresista en temas cruciales como la configuración de los procesos de paz en el país y la continuidad de la justicia transicional, como la JEP.

La senadora Paloma Valencia ya
La senadora Paloma Valencia ya sumó a Juan Daniel Oviedo en su campaña, como su formula vicepresidencial, en evento efectuado el jueves 12 de marzo en Bogotá - crédito @PalomaValenciaL/X

El representante a la Cámara por Bogotá respondió a las inquietudes sobre el aterrizaje de la campaña de Oviedo, aunque no emitió conceptos particulares. “Varios generales retirados de ejército y de policía me llamaban a decirme que: ‘Ojo, que Oviedo es un caballo de Troya’”, expresó de entrada el congresista, en lo que respecta al político que se sumó como fórmula vicepresidencial de Valencia, precedido de los 1.255.510 votos que obtuvo en el ejercicio del 8 de marzo.

Al referirse a Oviedo, Uscátegui reconoció su distancia personal, pero respaldó la fórmula. “Yo la verdad es que a Oviedo no lo conozco, no lo he tratado lo suficiente, pero sí conozco a Paloma Valencia. Creo en su capacidad, creo en su liderazgo y respaldamos esta decisión”, agregó el parlamentario, hijo del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, que hizo un llamado de unión y defensa de la alianza como el único camino viable para desbancar al oficialismo.

Al igual que Juan Daniel
Al igual que Juan Daniel Oviedo, también se sumaron otros miembros de La Gran Consulta por Colombia, aunque extrañó la posición de Vicky Dávila, distante de la unión - crédito @juanmanuelgalan/X

Pese a esta advertencia inicial, el representante del Centro Democrático insistió en priorizar la unidad para enfrentar la próxima contienda electoral. “Aquí solos no ganamos la presidencia. El enemigo es Petro y su heredero y todos los demás sectores, alternativos y tradicionales, nos tenemos que sumar para derrotar el Pacto de La Picota, esa corrupción que hay en el Gobierno, que le significó más de 25 senadores en la última elección,” enfatizó Uscátegui en su video.

Según Uscátegui, la campaña debería apoyarse en una estrategia amplia para consolidar una mayoría suficiente frente al bloque oficialista, que le permita ir a la primera vuelta y, posteriormente, afrontar un eventual mano a mano con el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Aunque en caso de que no sea la que avance en esta etapa, parece claro que unirían fuerzas en respaldo a Abelardo de la Espriella, en un frente común contra el aspirante progresista.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del
Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, llegó a un acuerdo con la candidata Paloma Valencia tras cuatro días de diálogos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo consolidan una alianza que busca ampliar la base de la centro derecha

El liderazgo de la caucana aparece, según Uscátegui, como el pilar para enfrentar los desafíos electorales. “Creo que quien tiene el sartén por el mango es Paloma Valencia y confiemos que en manos de ella esta campaña está bien representada y el país tiene esperanza”, sostuvo el representante, que hizo énfasis en los 3.236.286 de votos que obtuvo en la consulta referida, en la votación más alta de estos procesos de elección de candidatos presidenciales.

La mujer, abogada y economista, ha ejercido como senadora de la República durante tres periodos consecutivos y es una de las principales voces opositoras al actual Gobierno. Por su parte, Oviedo aportará un perfil técnico y de “centro”, como resultado de su experiencia como director del Dane (2018-2022) y como concejal de Bogotá, además de su creciente respaldo, que quedó en evidencia en las urnas, que lo consolidó como la segunda fuerza dentro de la coalición.

