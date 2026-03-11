Colombia

Registraduría confirmó que publicaron las actas E-14 de las elecciones en Colombia: así puede consultarlas en la web

Según el órgano electoral, cualquier ciudadano en el país y el exterior puede consultar y descargar las actas de cada una de las mesas de votación instaladas

Guardar
La página web de la
La página web de la Registraduría Nacional es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas, indicó la entidad - crédito Christian Castillo/Colprensa

Las actas E-14 de las mesas de votación correspondientes a las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos presidenciales ya están disponibles en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como lo anunció la entidad.

El registrador nacional, Hernán Penagos, había anticipado la publicación de estos documentos, que abarcan tanto las mesas instaladas en Colombia como en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, puede acceder a los registros originales de cada mesa que participó en este proceso democrático.

“Tal como lo había anunciado el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ya se encuentran publicadas en la página web de la Registraduría Nacional las actas E-14 de las mesas de votación que se instalaron en Colombia y el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia”, expresó la Registraduría.

Según la Registraduría, cualquier ciudadano,
Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, puede acceder a los registros originales de cada mesa que participó en este proceso democrático - crédito Registraduría

El órgano electoral explicó que la consulta y descarga de las actas E-14 está habilitada para cualquier ciudadano, tanto en Colombia como en el exterior, a través de la página oficial www.registraduria.gov.co.

¿Cómo consultar?

El proceso detallado por la entidad indica que el usuario debe ingresar al sitio, dirigirse a la sección ‘Resultados Electorales’ y elegir entre el botón rojo ‘Actas E-14 de Delegados’, el botón blanco ‘Actas E-14 de Transmisión’ o el botón azul ‘Escrutinios’, y luego seleccionar la opción ‘Consulta Actas E-14C (claveros)’.

El sistema permite consultar y descargar las actas correspondientes a cada corporación electoral, ya sea Senado, Cámara, Consultas o Citrep, y para acceder a la información específica de una mesa de votación, el usuario debe seleccionar el departamento, municipio, zona, puesto y la mesa cuya acta desea revisar.

De acuerdo con la Registraduría, este mecanismo facilita el acceso a la información electoral y contribuye a la transparencia del proceso, permitiendo que ciudadanos y actores sociales puedan realizar consultas directas y descargar los documentos de interés sin restricciones.

De acuerdo con la Registraduría,
De acuerdo con la Registraduría, este mecanismo facilita el acceso a la información electoral y contribuye a la transparencia del proceso - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional también informó que, para facilitar la verificación y el control por parte de las organizaciones políticas, entregó a sus representantes un usuario y una clave para descargar de manera masiva las actas E-14 generadas en todas las mesas de votación.

Este acceso diferenciado, según la entidad, permite a los delegados de los partidos y movimientos políticos obtener rápidamente grandes volúmenes de información electoral para sus propios procesos de revisión, análisis y vigilancia.

“Para facilitar el ejercicio de verificación por parte de las organizaciones políticas, la Registraduría Nacional les entregó a sus representantes un usuario y una clave para descargar de manera masiva estas actas”, indicó el órgano electoral.

Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que su página web, www.registraduria.gov.co, es el único sitio oficial autorizado para la consulta y descarga de las actas E-14 correspondientes a las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de 2026, subrayando la importancia de utilizar exclusivamente esta plataforma para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos electorales.

Denuncia de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta de X varias fotografías de actas E-14 correspondientes a las elecciones legislativas celebradas en Colombia el 8 de marzo de 2026, señalando posibles irregularidades en el proceso.

Entre las imágenes compartidas se encuentra el acta digitalizada de la mesa 014 del puesto de votación 01, en la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, en Medellín. El documento muestra que el movimiento Creemos, fundado por Federico Gutiérrez, obtuvo 111 votos por lista y 47 votos individuales, pero el acta consigna un total de 58 votos, cuando la suma correcta debería ser 158.

El presidente Gustavo Petro advirtió
El presidente Gustavo Petro advirtió sobre un presunto fraude electoral, con base en un documento, que sería un acta E-14, de una mesa de votación de Medellín, Antioquia - crédito @petrogustavo/X

A partir de estos datos, Petro advirtió sobre un posible fraude electoral y cuestionó la conformación de las mesas homogéneas de jurados, aludiendo a que algunos habrían sido designados por empresas vinculadas a maquinarias políticas.

Temas Relacionados

Formulario E-14RegistraduríaActas E-14Consulta RegistraduríaElecciones ColombiaElecciones CongresoElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Vigilante de clínica en Cartagena resultó herido tras ataque armado: Alcaldía ofreció recompensa para dar con el responsable

Las autoridades informaron que un hombre, familiar de una paciente, disparó contra el edificio, lo que provocó lesiones graves a un empleado de seguridad

Vigilante de clínica en Cartagena

Destruyen laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: había droga con símbolos y números en apología a los narcos mexicanos

Las autoridades reportaron la destrucción de infraestructura utilizada por redes criminales, así como la intervención de rutas que conectaban la zona con mercados ilícitos en Centroamérica y Estados Unidos

Destruyen laboratorio de cocaína del

Gustavo Petro explicó cómo “es la forma del fraude con jurados” tras las elecciones al Congreso y en plena carrera presidencial

El presidente colombiano respaldó en X la denuncia del abogado Orlando Rodríguez sobre un caso en Valle del Cauca y afirmó que esa sería la manera en que los empleadores mantienen los empleos de quienes resultan elegidos como jurados de votación

Gustavo Petro explicó cómo “es

Un menor de edad resultó herido durante hostigamientos de las disidencias en Cajibío, Cauca

La agresión se registró cerca de las 7:28 a. m. del 11 de marzo de 2026, cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales

Un menor de edad resultó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron evacuados nueve heridos tras

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Salguero, novia de Tebi

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprendieron en redes con un reencuentro tras varios años de peleas: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica