Registraduría confirmó que publicaron las actas E-14 de las elecciones en Colombia: así puede consultarlas en la web

Las actas E-14 de las mesas de votación correspondientes a las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos presidenciales ya están disponibles en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como lo anunció la entidad.

El registrador nacional, Hernán Penagos, había anticipado la publicación de estos documentos, que abarcan tanto las mesas instaladas en Colombia como en el exterior.

Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, puede acceder a los registros originales de cada mesa que participó en este proceso democrático.

El órgano electoral explicó que la consulta y descarga de las actas E-14 está habilitada para cualquier ciudadano, tanto en Colombia como en el exterior, a través de la página oficial www.registraduria.gov.co.

¿Cómo consultar?

El proceso detallado por la entidad indica que el usuario debe ingresar al sitio, dirigirse a la sección ‘Resultados Electorales’ y elegir entre el botón rojo ‘Actas E-14 de Delegados’, el botón blanco ‘Actas E-14 de Transmisión’ o el botón azul ‘Escrutinios’, y luego seleccionar la opción ‘Consulta Actas E-14C (claveros)’.

El sistema permite consultar y descargar las actas correspondientes a cada corporación electoral, ya sea Senado, Cámara, Consultas o Citrep, y para acceder a la información específica de una mesa de votación, el usuario debe seleccionar el departamento, municipio, zona, puesto y la mesa cuya acta desea revisar.

De acuerdo con la Registraduría, este mecanismo facilita el acceso a la información electoral y contribuye a la transparencia del proceso, permitiendo que ciudadanos y actores sociales puedan realizar consultas directas y descargar los documentos de interés sin restricciones.

La Registraduría Nacional también informó que, para facilitar la verificación y el control por parte de las organizaciones políticas, entregó a sus representantes un usuario y una clave para descargar de manera masiva las actas E-14 generadas en todas las mesas de votación.

Este acceso diferenciado, según la entidad, permite a los delegados de los partidos y movimientos políticos obtener rápidamente grandes volúmenes de información electoral para sus propios procesos de revisión, análisis y vigilancia.

Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que su página web, www.registraduria.gov.co, es el único sitio oficial autorizado para la consulta y descarga de las actas E-14 correspondientes a las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de 2026, subrayando la importancia de utilizar exclusivamente esta plataforma para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos electorales.

Denuncia de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta de X varias fotografías de actas E-14 correspondientes a las elecciones legislativas celebradas en Colombia el 8 de marzo de 2026, señalando posibles irregularidades en el proceso.

Entre las imágenes compartidas se encuentra el acta digitalizada de la mesa 014 del puesto de votación 01, en la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, en Medellín. El documento muestra que el movimiento Creemos, fundado por Federico Gutiérrez, obtuvo 111 votos por lista y 47 votos individuales, pero el acta consigna un total de 58 votos, cuando la suma correcta debería ser 158.

A partir de estos datos, Petro advirtió sobre un posible fraude electoral y cuestionó la conformación de las mesas homogéneas de jurados, aludiendo a que algunos habrían sido designados por empresas vinculadas a maquinarias políticas.