Ministerio de Transporte ordena intensificar controles en vehículos público tras denuncias de “paseo millonario”

La circular establece la verificación obligatoria de documentos, SOAT y revisión técnico-mecánica, además de la coordinación entre autoridades para fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público

Autoridades intensifican la vigilancia de taxis y vehículos de transporte público tras denuncias de “paseos millonarios”. - crédito Colprensa

El Ministerio de Transporte emitió una circular en la que ordena a las autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales, así como a la Superintendencia de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), reforzar los controles al transporte público terrestre y la verificación de documentos de los vehículos que circulan en todo el país.

De acuerdo con Blu Radio, la medida responde a recientes casos de ‘paseo millonario’ reportados en Bogotá y otras ciudades principales. Estos hechos, según el medio, muestran la necesidad de mejorar la trazabilidad del servicio que reciben los ciudadanos y garantizar condiciones más estrictas de seguridad en el transporte público

Según la circular emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas y fechada el 4 de marzo de 2026, la acción busca recordar y fortalecer las obligaciones legales de control y vigilancia del tránsito y del transporte público terrestre. El documento señala que estas acciones son necesarias debido a situaciones recientes que han generado alertas institucionales sobre el cumplimiento de las condiciones legales para la circulación de vehículos y la prestación del servicio público.

La funcionaria enfatizó según Blu Radio que: “Si no se hacen controles esto se nos vuelve un desorden, cada quien termina haciendo lo que se le antoja y se da espacio para que criminales como estos que hemos visto en las últimas semanas se aprovechen de la situación, así que las entidades de tránsito de cada municipio en Colombia deben actuar”.

La circular establece que estas medidas son parte del deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas en las vías públicas y privadas abiertas al público, en el marco de las funciones de orientación, coordinación y formulación de políticas del sector transporte asignadas al Ministerio.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que los controles buscan garantizar seguridad y trazabilidad en el transporte público. - crédito Ministerio de Transporte

Fundamento jurídico y competencias

La circular hace énfasis en que el Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus funciones como organismo rector del sector, actúa bajo el artículo 208 de la Constitución Política, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 769 de 2002 y el Decreto 087 de 2011.

El documento reitera que las acciones de control y vigilancia deben ser implementadas dentro del marco legal vigente, sin que esto implique la creación de nuevas obligaciones jurídicas ni la modificación del marco normativo, respetando la autonomía administrativa y operativa de las autoridades territoriales.

Verificación de documentos y requisitos para la circulación

La circular enfatiza que las autoridades de tránsito deben intensificar la verificación de documentos esenciales para la circulación y prestación del servicio público. Entre ellos se encuentran:

  • Licencia de conducción vigente
  • Tarjeta de Operación, cuando aplique
  • Tarjeta de Control
  • Contrato de vinculación del vehículo a la empresa de transporte, cuando corresponda
  • Otros documentos habilitantes exigidos por la normativa vigente
La circular del Ministerio de Transporte exige revisar licencia de conducción, SOAT, tarjeta de operación y demás documentos habilitantes. - crédito Colprensa

Adicionalmente, se recuerda la obligatoriedad de verificar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes, requisitos indispensables para garantizar la circulación segura de los vehículos en el territorio nacional.

Estas medidas buscan prevenir siniestros viales y garantizar la protección de la vida e integridad de los usuarios, así como asegurar que los vehículos cumplan con los requisitos legales y operativos establecidos por la ley.

Articulación institucional y estrategias adicionales

La circular destaca la necesidad de coordinar las acciones entre las distintas entidades, incluyendo la Superintendencia de Transporte, que continuará con actuaciones de inspección, vigilancia y control orientadas a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de las empresas de transporte público.

Asimismo, se recuerda la Estrategia Nacional para Abordar la Violencia Sexual (ENVIS), adoptada mediante la Resolución No. 20253040045835 de 2025, que establece lineamientos para garantizar entornos seguros para los usuarios del transporte público y la movilidad activa, incluyendo la prevención, atención y sanción de situaciones de riesgo.

Alcance y finalidad de la medida

El objetivo central de la circular es reiterar las obligaciones legales existentes, fortalecer la vigilancia y garantizar que los usuarios del transporte público reciban un servicio seguro y legal. La circular no crea nuevas normas, sino que refuerza la importancia de que todas las autoridades competentes cumplan sus responsabilidades en la regulación, control y vigilancia del tránsito y transporte terrestre.

Con estas acciones, el Ministerio de Transporte busca mejorar la seguridad vial, asegurar la legalidad en la prestación del servicio y evitar que hechos como los “paseos millonarios” vuelvan a ocurrir.

