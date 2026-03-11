Mhoni Vidente respaldó a Paloma Valencia, pero después borró el mensaje: “Podrá llevar a Colombia a un mejor nivel de vida”

La astróloga Mhoni Vidente respalda a Paloma Valencia con un mensaje en redes sociales que destaca su liderazgo y visión de prosperidad para Colombia - crédito Captura de pantalla YouTube/Mhoni Vidente

La astróloga cubana Mhoni Vidente destacó el papel de Paloma Valencia en la política colombiana al describirla públicamente como una líder capaz de llevar al país hacia “un mejor nivel de vida y, sobre todo, de prosperidad”.

El comentario fue compartido en su perfil de X, poco después de que Valencia obtuviera más de 3 millones de votos y se consolidara como la candidata presidencial del Centro Democrático tras su victoria en la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo.

A pesar del respaldo explícito de la vidente, el mensaje fue eliminado horas más tarde, lo que desencadenó especulaciones entre seguidores y analistas sobre el motivo detrás de su retiro.

Tras la consulta interna, Paloma Valencia se posicionó como la principal figura del uribismo para las elecciones presidenciales de 2026, superando a ocho contendientes, incluyendo a figuras como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.

El mensaje de apoyo político y espiritual de Mhoni Vidente a Paloma Valencia es eliminado horas después, generando especulación y debate público - crédito @mhonividente/X

El rotundo triunfo de Valencia dentro de su partido fue interpretado como una consolidación de su liderazgo y una respuesta directa a la oposición sobre el giro político esperado para las próximas elecciones.

En ese contexto de cambio, Mhoni Vidente —reconocida por su influencia en el ámbito hispano y residente en México— compartió su visión sobre la trayectoria de Valencia. En sus plataformas digitales, declaró: “Es una gran mujer que podrá llevar a Colombia a un mejor nivel de vida y, sobre todo, de prosperidad”.

Los seguidores de la candidata interpretaron el mensaje como un respaldo espiritual que potencia la imagen pública y política de Valencia como una aspirante fuerte rumbo al Palacio de Nariño.

No obstante, la publicación original de Mhoni Vidente fue eliminado poco después de su publicación. Este hecho alimentó diversas lecturas entre los usuarios.

Algunos consideraron que se trató de una medida para esquivar polémicas en el agitado ambiente político colombiano, mientras que surgieron teorías que sugerían motivos más complejos o estratégicos detrás de la retirada del mensaje.

El contexto electoral y el mensaje de Paloma Valencia

Paloma Valencia obtiene más de 3 millones de votos y se consolida como candidata presidencial del Centro Democrático en la Consulta por Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El 8 de marzo, mientras el país realizaba la jornada de consultas interpartidistas, Valencia aprovechó su victoria para enviar un mensaje transparente a sus seguidores a través de redes sociales: “El mandato es claro: Colombia no quiere odio de clases ni modelos fracasados como Cuba o Venezuela. Queremos una economía fraterna, donde entendamos que somos una gran familia y a todos nos vaya bien.”

Esta afirmación, hecha por la senadora del Centro Democrático, ratificó su compromiso con un modelo económico distinto a aquellos implementados en otras naciones latinoamericanas y marcó su distancia respecto a proyectos que considera incompatibles con el crecimiento de Colombia.

Actualmente, Valencia debe definir su fórmula vicepresidencial antes de la primera vuelta programada para el 31 de mayo, en un escenario en el que deberá competir con candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que figuran entre los principales rivales para la presidencia.

El respaldo espiritual y político percibido tras la intervención de Mhoni Vidente ha elevado el perfil de Valencia, consolidándola como el principal rostro femenino que aspira a recuperar la Casa de Nariño para el Centro Democrático.

Mhoni Vidente anticipa transformaciones políticas en América Latina, bautizando al 2026 como el 'Año del Cero' y augurando cambios hacia la derecha - crédito @mhoni1/Instagram

La influencia del astróloga cubana, Mhoni Vidente, en la agenda pública es significativa, especialmente al haber bautizado al 2026 como el “Año del Cero” y el “Año del Loco”, anticipando transformaciones radicales y una tendencia hacia la derecha en América Latina.

Sus predicciones para Colombia han marcado atención no solo por sus vaticinios electorales, sino también por advertir sobre posibles sismos y fenómenos climáticos extremos en la región.

Antes de las elecciones legislativas Mhoni Vidente se había referido a que la derecha ganaría por un estrecho margen en las elecciones presidenciales.

La jornada del 8 de marzo representó un hito para las mujeres en la política colombiana, con Paloma Valencia consolidando su liderazgo dentro del uribismo.

El apoyo expresado por Mhoni Vidente, aunque fugaz en redes sociales, continúa generando debate y expectativa sobre el desenlace de las próximas elecciones presidenciales y el futuro político de Colombia.