La defensa de Diego Cadena y Juan José Salazar recurrirá a la casación y a la impuganción tras su condena: “Serán revocadas”

Iván Cancino aseguró que espera que la Corte Suprema de Justicia revoque las condenas de Diego Cadena y de Juan José Salazar - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El abogado penalista Iván Cancino se refirió a la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contra los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar. Los acusados fueron condenados a 104 meses (ocho años y seis meses) y 94 meses (siete años y ocho meses) de prisión domiciliaria, respectivamente, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En ese sentido, el alto tribunal aumentó la condena de Cadena, que había sido sentenciado a siete años de privación de la libertad, y revocó la absolución de Salazar.

Cancino rechazó la determinación del Tribunal Superior, indicando que la condena fue establecida pese a que no se incorporó una prueba y a la ausencia de motivación absoluta frente a argumentos de la defensa relacionados con el caso del testigo Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

En consecuencia, informó que la defensa de los enjuiciados buscará que la decisión sea analizada. “Al menos diez errores que estamos seguros serán objeto de análisis en el recurso de casación y en la impugnación que se hará del fallo. Es un caso interesante, ya que proceden para esta defensa tanto la casación como la impugnación”, detalló.

Añadió: “Las defensas se dan hasta el final y confiamos en que las dos condenas serán revocadas por la H . Corte Suprema”.

