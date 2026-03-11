Colombia

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

El operativo militar culminó con siete bajas de las disidencias de las Farc, la captura de una integrante y el hallazgo de armamento

Este guerrillero era el líder de la estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco - crédito Fuerzas Militares

Un importante golpe de las Fuerzas Militares contra la jerarquía de las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en Antioquia, se ejecutó con éxito en Ituango; sin embargo, una vez más, la población civil habría quedado en medio del conflicto.

El reciente bombardeo militar en zona rural del municipio antioqueño habría dejado daños en viviendas campesinas de la vereda San Luis, donde las Fuerzas Armadas desplegaron una operación de más de 30 horas contra el campamento del Frente 18 del grupo disidente.

Durante la intervención, falleció Erlinson Echavarría Escobar, conocido como alias Ramiro, máximo cabecilla de la estructura ilegal.

'Ramiro' y otros seis disidentes
'Ramiro' y otros seis disidentes murieron en un bombardeo registrado en Antioquia - crédito Fuerzas Militares

Las denuncias de la población civil

Testimonios recogidos por Blu Radio señalan que varias casas resultaron afectadas por disparos y explosiones. Se reportaron daños en puertas, techos, baños y zonas como cocinas, lo que incrementó el riesgo de situaciones graves debido a la presencia de material inflamable.

Algunos habitantes, que pidieron mantener su anonimato por motivos de seguridad, describieron el temor vivido durante los enfrentamientos y la decisión de permanecer en silencio para proteger sus vidas.

Daños materiales y temor en la comunidad

En la vereda San Luis, las detonaciones y ráfagas de fusil generaron momentos de angustia entre la población civil. Las comunidades optaron por resguardarse y evitar declaraciones públicas, ante el miedo a represalias.

Según los testimonios obtenidos por el medio citado, “les dañaron las ollas, el baño se lo dañaron, el tanque se lo dañaron, ese techo lo dañaron, y gracias a dios no lo tocaron, porque donde fue allí, le entra una bala y ya paila”, y aunque hubo disparos que impactaron las viviendas, no se registraron víctimas civiles directas.

El guerrillero fue parte del proceso de paz, pero en 2017 volvió a las armas - crédito Fuerzas Militares

Residentes del área solicitaron a la fuerza pública mayor respeto por la integridad de las familias, especialmente por la presencia de niños y personas mayores en las viviendas afectadas. El temor a nuevos enfrentamientos ha llevado a considerar posibles casos de desplazamiento o confinamiento, mientras la comunidad está alerta para intentar resguardar su integridad.

El operativo militar

El bombardeo, ejecutado por el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se saldó con la muerte de seis miembros del frente 18.

Además de alias Ramiro, fallecieron alias La Baby, su pareja sentimental; alias Richard o El Mexicano, señalado como enlace con alias Iván Mordisco; alias Chamaco, Cholo y Juan David, todos integrantes de la estructura armada.

Durante la inspección posterior, las autoridades incautaron cinco fusiles, más de 1.500 municiones, material de intendencia y cuadernos con información sobre la organización. En el operativo también fue capturada alias Leidy, hermana de “Ramiro”, que resultó herida.

Las autoridades identificaron a alias Román Tres Codos y alias Davier como posibles sucesores de “Ramiro” en la estructura. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que este fue el primer bombardeo ordenado en Antioquia contra disidencias bajo el Gobierno de Gustavo Petro, al acumular 16 bombardeos y la neutralización de 107 integrantes de grupos ilegales desde el inicio del mandato.

El bombardeo se ejecutó en zona rural de Ituango, Antioquia, en la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Séptima División Ejército

Perfil de alias Ramiro

Alias Ramiro, con 22 años de actividad criminal, estaba vinculado a asesinatos de soldados, ataques con drones y desplazamientos de comunidades campesinas.

Según las autoridades, era considerado el máximo cabecilla de la estructura 18 y había pasado recientemente a obedecer a alias Iván Mordisco. Su muerte representa uno de los golpes más fuertes para la disidencia en la región.

El operativo en San Luis fue precedido por otros intentos de captura. El 27 de diciembre de 2025, fuerzas especiales llegaron a la zona, pero “Ramiro” logró huir con ayuda de su hombre de confianza, alias Chamaco, debido a que no pudo colocarse la prótesis que utilizaba tras perder el pie en un enfrentamiento anterior.

En la inspección final del campamento, el Ejército halló la prótesis de “Ramiro”, junto a dos imágenes: una de la virgen de Guadalupe y otra del Che Guevara.

