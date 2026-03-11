Armando Benedetti anunció que retirarán esquemas de protección a candidatos presidenciales ‘quemados’ el 8 de marzo: este es el motivo

Solo los excandidatos que tenían seguridad antes de las consultas presidenciales podrán seguir teniendo protección - crédito UNP - Registraduría

En una decisión que causó controversia por sus implicaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el martes 10 de marzo de 2026 la reestructuración de los esquemas de seguridad para los candidatos presidenciales que no resultaron ganadores en las consultas del 8 de marzo, una determinación adoptada luego de la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

Es decir, la decisión será la de retirar los efectivos y recursos dispuestos para la protección de los candidatos, que deberán hacerse cargo de su resguardo, salvo que se demuestre amenaza directa a su integridad. Benedetti quiso ser enfático en diferencia el tratamiento entre quienes resultaron vencedores y los que no continuarán en la contienda electoral; es decir, a 13 de los 16 políticos que aparecieron en el tarjetón de la contienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó que uno de los motivos para quitar esquemas de seguridad a los candidatos que no tuvieron éxito en las consultas presidenciales es optimizar equipo humano y técnico - crédito Colprensa

“Se ha decidido retirar los esquemas adicionales a quienes perdieron las consultas, pues ya no ostentan una condición de aspirantes a un cargo de elección popular”, explicó el ministro, en relación con retirar los refuerzos extraordinarios en sus esquemas de seguridad y por lo visto, la necesidad de optimizar recursos y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP): la entidad encargada de evaluar y asignar protección a personas en riesgo.

De acuerdo con el funcionario, los candidatos que tenían protección previo a las consultas por situaciones de riesgo particulares conservarán la protección básica otorgada antes del proceso electoral. “No se quitarán los elementos otorgados por posible riesgo anterior a las aspiraciones presidenciales”, recalcó el ministro.

La jornada del 8 de marzo definió tres nuevos candidatos presidenciales en primera vuelta: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“El que ya no sea candidato a la presidencia, ya no se le sigue prestando el servicio de seguridad. Y si alguien tiene riesgo por su vida, tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Luego, este comité solamente era, repito, para los candidatos a la presidencia. Luego, hoy lo que ha habido es un desmonte de seguridad”, destacó Benedetti en su intervención ante los medios, desde la Casa de Nariño, en la que se refirió en extenso a este asunto.

Reforzarán esquemas de seguridad de ganadores de las consultas interpartidistas

Las consultas internas de los partidos, celebradas el 8 de marzo, definieron los nombres de Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras como ganadores para la carrera presidencial. En esos casos, el ministro precisó que los esquemas de seguridad de estos tres candidatos no solo se mantendrán, sino que serán reforzados, debido a que entraron oficialmente al grupo de aspirantes que se presentarán en la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

La UNP dispondrá de sus capacidades para garantizar la seguridad de los aspirantes a la primera vuelta presidencial, para lo cual se han definido una serie de estrategias - crédito UNP

“Los equipos de protección de los ganadores serán reorganizados con los escoltas que queden disponibles de otras tareas”, detalló el titular de la cartera del Interior. De esa forma, el Estado canalizará los recursos humanos y materiales hacia quienes continúan en la competencia electoral. Así pues, la reestructuración hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno para garantizar la seguridad de los actores políticos y preservar la integridad del proceso.

El funcionario explicó que el martes 17 de marzo se efectuará otra reunión del Cormpe para revisar ya quiénes son las personas que están inscritas y sus vicepresidentes. “Las medidas de protección se asignan de acuerdo con el nivel de riesgo de cada persona y no únicamente por su aspiración política”, puntualizó el ministro, que fue claro en remarcar que la protección estatal responde a análisis técnicos y no a criterios automáticos vinculados a la participación electoral.