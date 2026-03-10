Colombia

Secretaría de Seguridad abrirá convocatoria para contratar 780 Gestores del Orden en Bogotá: requisitos y salario de la oferta

Un nuevo grupo de agentes temporales apoyará la identificación de situaciones críticas en el espacio público, articulando respuestas con entidades estatales y promoviendo la convivencia

Los Gestores del Orden actúan
Los Gestores del Orden actúan como vínculo clave entre la ciudadanía y las entidades distritales para detectar conflictos y coordinar soluciones integrales - crédito Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia anunció que abrirá la convocatoria pública para seleccionar a 780 nuevos Gestores del Orden en Bogotá. La iniciativa refuerza la estrategia local para fortalecer la convivencia y la seguridad en sectores priorizados de la ciudad, apostando por la prevención y la articulación con la comunidad.

Los Gestores del Orden son funcionarios vinculados temporalmente a la secretaría, cuyo trabajo se centra en la identificación temprana de factores de riesgo y la coordinación de soluciones con entidades distritales, siempre desde el diálogo y la cercanía con los habitantes. Su labor se ha posicionado como clave para la recuperación de la confianza ciudadana y la revitalización del espacio público en Bogotá.

Qué es un Gestor del Orden y cuál es su papel en Bogotá

El Gestor del Orden es un agente que, a través de la observación situacional, identifica vulnerabilidades, factores de riesgo, conflictos y causas estructurales que afectan la seguridad y la convivencia en el espacio público. Estos funcionarios detectan dinámicas disruptivas y articulan respuestas institucionales y comunitarias frente a problemáticas emergentes.

La nueva convocatoria requerirá que
La nueva convocatoria requerirá que los aspirantes presenten documentos esenciales como cédula, situación militar definida y hoja de vida en formato Sideap - crédito Secretaría de Seguridad

Entre sus funciones está la identificación de actores clave en los lugares priorizados para coordinar la respuesta de las autoridades y la comunidad. Participan en la gestión operativa en zonas de aglomeración, apoyando el mantenimiento del orden y la funcionalidad urbana. También intervienen en actividades de control y disuasión de alteraciones a la convivencia, promoviendo acciones preventivas y articulando esfuerzos con entidades del distrito y organismos de seguridad y justicia.

El trabajo de los Gestores del Orden es esencial para consolidar entornos seguros, facilitar la relación entre ciudadanos e instituciones y apoyar la prevención del delito mediante su presencia institucional en el espacio público.

Próxima convocatoria: requisitos, proceso y salario

En las próximas semanas, la Secretaría Distrital de Seguridad anunciará la fecha oficial de apertura de la convocatoria y el enlace para la postulación, que se realizará a través de la Agencia de Empleo Compensar. Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos podrá presentar su candidatura.

El proceso de selección incluye la presentación de pruebas de conocimiento y pruebas psicotécnicas, que evaluarán las aptitudes y competencias de los aspirantes para desempeñar el cargo.

El proceso de selección de
El proceso de selección de Gestores del Orden en Bogotá incluirá pruebas de conocimiento y psicotécnicas para evaluar competencias y aptitudes de los candidatos - crédito Secretaría de Seguridad

Los interesados deben preparar una serie de documentos como parte de su postulación:

  • Cédula de ciudadanía o extranjería
  • Certificación de situación militar definida (para hombres)
  • Libreta militar
  • Tarjeta profesional según el caso, identificación de nombre identitario si aplica, hoja de vida en formato Sideap
  • Certificaciones de educación formal e informal
  • Experiencia laboral
  • Declaraciones juramentadas
  • Certificados de afiliación a EPS, fondos de pensiones y cesantías, además de certificación bancaria reciente.

La documentación debe presentarse organizada en archivos PDF, siguiendo las directrices de cronología y formato indicadas por la Secretaría. El cumplimiento de los requisitos es indispensable para avanzar en el proceso de selección.

En cuanto a la remuneración, los Gestores del Orden reciben un salario que varía según el perfil y la experiencia, pero para 2026, el promedio mensual se ubica entre $2.500.000 y $3.000.000, según los lineamientos vigentes para empleos temporales similares dentro de la planta distrital. Este ingreso incluye prestaciones sociales y beneficios de ley, sujetos a la normatividad vigente.

El programa Gestores del Orden
El programa Gestores del Orden prioriza la identificación temprana de factores de riesgo para fortalecer la convivencia y seguridad en sectores estratégicos de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Impacto y perspectivas del programa Gestores del Orden

El servicio prestado por los Gestores del Orden contribuye a la revitalización del espacio público, la dinamización de la respuesta institucional y la prevención de riesgos y delitos en Bogotá. La presencia de estos funcionarios en zonas estratégicas facilita la consolidación de entornos urbanos seguros, promueve la convivencia y garantiza el cumplimiento de la ley en el espacio público.

La convocatoria de 780 nuevos Gestores del Orden busca ampliar la capacidad operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad y fortalecer el trabajo preventivo en los territorios, en articulación con la comunidad y las instituciones del distrito.

