Secretaría de Seguridad abrirá convocatoria para contratar 780 Gestores del Orden en Bogotá: requisitos y salario de la oferta

Los Gestores del Orden actúan como vínculo clave entre la ciudadanía y las entidades distritales para detectar conflictos y coordinar soluciones integrales - crédito Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia anunció que abrirá la convocatoria pública para seleccionar a 780 nuevos Gestores del Orden en Bogotá. La iniciativa refuerza la estrategia local para fortalecer la convivencia y la seguridad en sectores priorizados de la ciudad, apostando por la prevención y la articulación con la comunidad.

Los Gestores del Orden son funcionarios vinculados temporalmente a la secretaría, cuyo trabajo se centra en la identificación temprana de factores de riesgo y la coordinación de soluciones con entidades distritales, siempre desde el diálogo y la cercanía con los habitantes. Su labor se ha posicionado como clave para la recuperación de la confianza ciudadana y la revitalización del espacio público en Bogotá.

Qué es un Gestor del Orden y cuál es su papel en Bogotá

El Gestor del Orden es un agente que, a través de la observación situacional, identifica vulnerabilidades, factores de riesgo, conflictos y causas estructurales que afectan la seguridad y la convivencia en el espacio público. Estos funcionarios detectan dinámicas disruptivas y articulan respuestas institucionales y comunitarias frente a problemáticas emergentes.

La nueva convocatoria requerirá que los aspirantes presenten documentos esenciales como cédula, situación militar definida y hoja de vida en formato Sideap - crédito Secretaría de Seguridad

Entre sus funciones está la identificación de actores clave en los lugares priorizados para coordinar la respuesta de las autoridades y la comunidad. Participan en la gestión operativa en zonas de aglomeración, apoyando el mantenimiento del orden y la funcionalidad urbana. También intervienen en actividades de control y disuasión de alteraciones a la convivencia, promoviendo acciones preventivas y articulando esfuerzos con entidades del distrito y organismos de seguridad y justicia.

El trabajo de los Gestores del Orden es esencial para consolidar entornos seguros, facilitar la relación entre ciudadanos e instituciones y apoyar la prevención del delito mediante su presencia institucional en el espacio público.

Próxima convocatoria: requisitos, proceso y salario

En las próximas semanas, la Secretaría Distrital de Seguridad anunciará la fecha oficial de apertura de la convocatoria y el enlace para la postulación, que se realizará a través de la Agencia de Empleo Compensar. Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos podrá presentar su candidatura.

El proceso de selección incluye la presentación de pruebas de conocimiento y pruebas psicotécnicas, que evaluarán las aptitudes y competencias de los aspirantes para desempeñar el cargo.

El proceso de selección de Gestores del Orden en Bogotá incluirá pruebas de conocimiento y psicotécnicas para evaluar competencias y aptitudes de los candidatos - crédito Secretaría de Seguridad

Los interesados deben preparar una serie de documentos como parte de su postulación:

Cédula de ciudadanía o extranjería

Certificación de situación militar definida (para hombres)

Libreta militar

Tarjeta profesional según el caso, identificación de nombre identitario si aplica, hoja de vida en formato Sideap

Certificaciones de educación formal e informal

Experiencia laboral

Declaraciones juramentadas

Certificados de afiliación a EPS, fondos de pensiones y cesantías, además de certificación bancaria reciente.

La documentación debe presentarse organizada en archivos PDF, siguiendo las directrices de cronología y formato indicadas por la Secretaría. El cumplimiento de los requisitos es indispensable para avanzar en el proceso de selección.

En cuanto a la remuneración, los Gestores del Orden reciben un salario que varía según el perfil y la experiencia, pero para 2026, el promedio mensual se ubica entre $2.500.000 y $3.000.000, según los lineamientos vigentes para empleos temporales similares dentro de la planta distrital. Este ingreso incluye prestaciones sociales y beneficios de ley, sujetos a la normatividad vigente.

El programa Gestores del Orden prioriza la identificación temprana de factores de riesgo para fortalecer la convivencia y seguridad en sectores estratégicos de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Impacto y perspectivas del programa Gestores del Orden

El servicio prestado por los Gestores del Orden contribuye a la revitalización del espacio público, la dinamización de la respuesta institucional y la prevención de riesgos y delitos en Bogotá. La presencia de estos funcionarios en zonas estratégicas facilita la consolidación de entornos urbanos seguros, promueve la convivencia y garantiza el cumplimiento de la ley en el espacio público.

La convocatoria de 780 nuevos Gestores del Orden busca ampliar la capacidad operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad y fortalecer el trabajo preventivo en los territorios, en articulación con la comunidad y las instituciones del distrito.