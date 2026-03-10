Partido Conservador pidió poner atención a los escrutinios en cuatro departamentos: “Hacemos un llamado”

El Partido Conservador pidió hacer veeduría de los escrutinios en cuatro departamentos - crédito Partido Conservador/Sitio web oficial y Visuales IA

El 8 de marzo de 2026, la ciudadanía salió a las urnas para votar en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de candidatas presidenciales. Aproximadamente, 20,9 millones de personas votaron para elegir un nuevo Senado, mientras que 20,7 millones votaron para la Cámara de Representantes y 8,3 millones votaron las consultas, según datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Pese a que el preconteo ya establece unos resultados de los comicios, definiendo así ganadores y perdedores, hace falta todavía un trámite para culminar el proceso electoral y conocer las conclusiones definitivas: el escrutinio. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), que en 2022 emitió un documento explicativo sobre este proceso, el escrutinio difiere del preconteo en la medida en que el primero tiene valor jurídico vinculante, mientras que el segundo solo es de carácter informativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese proceso de escrutinio está a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral (CNE), que empiezan a hacer la verificación y consolidación de los resultados electorales consignados en las actas de escrutinio (E-14) el mismo día de las elecciones. El proceso puede extenderse por varios días.

Los escrutinios tienen valor jurídico vinculante - crédito Registraduría

Conservadores piden poner la lupa en los escrutinios

El Partido Conservador se refirió a este escenario post-electoral a través de una publicación en su cuenta de X, en la que solicitó a las autoridades competentes que lleven a cabo una verificación adecuada. Pidió que presten atención a los resultados registrados en cuatro departamentos, relacionados con las elecciones de congresistas para la Cámara de Representantes.

“Hacemos un llamado a las autoridades electorales y la MOE para que exista veeduría y vigilancia en los escrutinios que se están realizando en el país a fin de garantizar la transparencia de los resultados y que la voz de los electores sea respetada. Pedimos especial atención a los escrutinios de Cámara en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia”, indicó la colectividad en la red social.

El Partido Conservador pidió hacer veeduría en los escrutinios de las elecciones legislativas - crédito @soyconservador/X

Al igual que el Partido Conservador, el Centro Democrático alertó sobre la necesidad de poner la lupa sobre los escrutinios en Bolívar, debido a que hay denuncias relacionadas con presuntas maniobras fraudulentas con las que se pretendería arrebatarle una curul a la colectividad en la Cámara de Representantes.

“URGENTE. Solicitamos a toda la organización electoral, a la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral, a las Veedurías electorales y a toda la ciudadanía estar muy atentos al escrutinio en el departamento de Bolívar (...). Solicitamos intervención inmediata”, precisó la agrupación política.

El partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe pidió a las autoridades estudiar el caso en el departamento de Bolívar - crédito @CeDemocratico/X

Así es el proceso de escrutinio

El trabajo de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares continúa por varios días, siempre que no sea posible terminar el escrutinio a las 12:00 a. m. del día de los comicios. Posteriormente, la comisión escrutadora general inicia su labor de verificación el martes siguiente a las elecciones en la capital del respectivo departamento.

Este proceso podría tardar más tiempo del esperado, según indicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios, a Blu Radio, debido a que estas elecciones hubo más testigos electorales que en las de 2022. Para ese año, hubo 200.000 testigos, mientras que en las del 8 de marzo de 2026 hubo más de un millón, y estas personas pueden solicitar el reconteo de votos en caso de que haya inconsistencias.

“En caso de que existan tachaduras, enmendaduras, o borrones en las actas, se procederá al reconteo directo de los votos y reclamaciones”, detalla la MOE en el documento explicativo.

Según la Registraduría, así están los avances de los escrutinios de las elecciones del 8 de marzo:

Senado: 49.07% de mesas escrutadas, con un faltante del 50.93%.

Cámara: 47.75% de mesas escrutadas, con un faltante del 52.25%.

Consultas: 74.79% de mesas escrutadas, con un faltante del 25.21%.

Citrep: 40.48% de mesas escrutadas, con un faltante del 59.52%.

Candidato del Centro Democrático capturado

El 8 de marzo, las autoridades llevaron a cabo varias capturas y la incautación de dinero que presuntamente iba dirigido a la compra de votos. Entre las personas que fueron detenidas está el aspirante del Centro Democrático Víctor Hugo Moreno, que fue capturado en flagrancia en el aeropuerto de Leticia (Amazonas); tenía una bolsa con $20 millones en efectivo.

El político está siendo investigado por estos hechos, pero podrá afrontar las indagaciones en libertad.