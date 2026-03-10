Colombia

Ella es Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: Pacto Histórico busca llegar a los pueblos indígenas

El candidato presidencial designó a la senadora del Partido Mais como su fórmula para recorrer su camino hacia la Casa de Nariño, pero ¿quién es la lideresa que eligió?

Guardar
Iván Cepeda confirmó que Aída
Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció el lunes 9 de marzo que la senadora Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial en su camino por ocupar la Casa de Nariño.

La decisión marcó un paso significativo en la campaña de Cepeda y busca ampliar la participación de los pueblos indígenas y los sectores sociales en el escenario político nacional, pero provocó desconcierto entre sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nacida el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca, Aida Quilcué ejerce actualmente como senadora de la circunscripción especial indígena por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) para el periodo 2022-2026.

Reconocida en su territorio como
Reconocida en su territorio como guardiana del conocimiento ancestral, Aida Quilcué transmite la cultura y las raíces de la comunidad nasa - crédito @aida_quilcue/X

Este es el perfil de Aida Quilcué, que busca ser la segunda mandataria de Colombia

Su carrera se destaca por la defensa de los derechos territoriales, la autonomía indígena y la promoción de la implementación integral de los acuerdos de paz en Colombia.

Aida Quilcué es conocida en su territorio como una ‘Mujer Medicina’ —significa ser guardiana de la sabiduría ancestral, partera, sanadora y guía de la comunidad—, lo que le permite transmitir el conocimiento indígena y ancestral para mantener vivas sus raíces.

La senadora lideró procesos en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde se desempeñó como consejera mayor, impulsando el diálogo con el Estado para exigir garantías de seguridad, protección de los territorios y reconocimiento de los derechos colectivos.

Nacida en Páez, Cauca, Aida
Nacida en Páez, Cauca, Aida Quilcué es “Mujer Medicina”: guardiana de la sabiduría ancestral, partera, sanadora y guía comunitaria - crédito @aida_quilcue/X

Su labor se desarrolló en su propia región, misma que es afectada por años de conflicto armado, donde su liderazgo es clave para la defensa de la vida y la cultura de las comunidades nasa (una de las comunidades nativas más numerosas de Colombia, concentrada principalmente en Cauca).

Además de su labor legislativa, Quilcué ejerció como gobernadora y autoridad del resguardo indígena piçkwe tha fiw, fortaleciendo la organización interna de la comunidad y promoviendo la participación ciudadana en decisiones políticas y sociales.

Su compromiso con los derechos humanos se reconoció en 2021, cuando recibió el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “defensa a toda una vida”, por su papel en la inclusión del capítulo étnico en las negociaciones de paz en La Habana, entre las Farc-EP y el Estado, que terminó con la firma en 2016, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Aida Quilcué fue consejera mayor
Aida Quilcué fue consejera mayor del Cric, donde promovió diálogo con el Estado para garantizar seguridad y derechos colectivos - crédito Colprensa

La senadora enfrentó situaciones de riesgo debido a su liderazgo. El 10 de febrero de 2026 fue secuestrada mientras se desplazaba por la vía entre Inzá y Totoró, en Cauca, justo en época electoral.

Se conoció que hombres armados, presuntamente del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, obligaron a Quilcué y su equipo de seguridad a abandonar su vehículo.

La rápida intervención de la Guardia Indígena y la fuerza pública permitió su liberación el mismo día, hecho que el presidente Gustavo Petro calificó como un “grito de guerra contra los pueblos indígenas”.

Iván Cepeda anunció que su
Iván Cepeda anunció que su camino hacia la Presidencia de la República lo recorrerá junto a Aida Quilcué, que será su fórmula vicepresidencial - crédito @aida_quilcue/X

Además, la vida de la lideresa indígena también estuvo marcada por la resiliencia frente al conflicto, ya que en 2008, su esposo Edwin Legarda fue asesinado a causa de disparos efectuados por soldados del Ejército Nacional mientras se desplazaba en vehículo hacia Popayán, hecho que tuvo repercusión internacional.

La elección de Quilcué como fórmula vicepresidencial aporta experiencia política y social, así como un conocimiento de las problemáticas de los territorios indígenas, pero en algunos sectores también provocó desconcierto, ya que ella no es conocida políticamente en la esfera del Pacto Histórico.

El anuncio, que fue hecho por el mismo Iván Cepeda por medio de un video compartido en sus redes sociales, llamó la atención en distintos sectores, que destacaron su capacidad de liderazgo y su compromiso con los derechos de las comunidades originarias.

Temas Relacionados

Aida QuilcuéIván CepedaPacto HistóricoElecciones ColombiaElecciones 2026Fórmula vicepresidencialQuién es Aida QuilcuéVicepresidenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Clara López ratificó que irá a la primera vuelta, en medio del descalabro de la lista del Frente Amplio Unitario y la consulta presidencial

La senadora del Pacto Histórico y hoy candidata presidencial del partido Esperanza Democrática expresó que su intención es hacer parte de la jornada del 31 de mayo

Clara López ratificó que irá

Criminal que amenazaba a su pareja frente a su hija fue enviado a prisión: “No la salva nadie”

La víctima grabó las agresiones e insultos a los que era sometida, mostrando así material probatorio para que las autoridades vincularan al sujeto al caso

Criminal que amenazaba a su

Nueva medida del Gobierno Petro hará que los trabajadores hagan un nuevo pago a los sindicatos: empresas asumirán otras obligaciones

El Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026 transforma la lógica de la negociación sectorial y agitó la polémica a nivel nacional por las consecuencias económicas y gremiales

Nueva medida del Gobierno Petro

Dólar en Colombia: hay buenas noticias luego de las elecciones y por los precios del petróleo, así de barato cerró el 9 de marzo

La divisa norteamericana perdió más de $50 en la jornada y se mantiene por debajo de la línea de los $3.800, según reportó la plataforma Set-FX

Dólar en Colombia: hay buenas

Daniel Quintero se ‘rajó’ en Medellín: el acusado exalcalde de Medellín perdió su fortín y fue ‘aplastado’ en su propia tierra

El exmandatario de la capital antioqueña, actualmente señalado de haber cometido graves actos de corrupción en el caso Aguas Vivas, obtuvo una baja votación en la consulta del Frente Amplio

Daniel Quintero se ‘rajó’ en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado