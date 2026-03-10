Ella es Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: Pacto Histórico busca llegar a los pueblos indígenas

Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció el lunes 9 de marzo que la senadora Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial en su camino por ocupar la Casa de Nariño.

La decisión marcó un paso significativo en la campaña de Cepeda y busca ampliar la participación de los pueblos indígenas y los sectores sociales en el escenario político nacional, pero provocó desconcierto entre sus seguidores.

Nacida el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca, Aida Quilcué ejerce actualmente como senadora de la circunscripción especial indígena por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) para el periodo 2022-2026.

Este es el perfil de Aida Quilcué, que busca ser la segunda mandataria de Colombia

Su carrera se destaca por la defensa de los derechos territoriales, la autonomía indígena y la promoción de la implementación integral de los acuerdos de paz en Colombia.

Aida Quilcué es conocida en su territorio como una ‘Mujer Medicina’ —significa ser guardiana de la sabiduría ancestral, partera, sanadora y guía de la comunidad—, lo que le permite transmitir el conocimiento indígena y ancestral para mantener vivas sus raíces.

La senadora lideró procesos en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde se desempeñó como consejera mayor, impulsando el diálogo con el Estado para exigir garantías de seguridad, protección de los territorios y reconocimiento de los derechos colectivos.

Su labor se desarrolló en su propia región, misma que es afectada por años de conflicto armado, donde su liderazgo es clave para la defensa de la vida y la cultura de las comunidades nasa (una de las comunidades nativas más numerosas de Colombia, concentrada principalmente en Cauca).

Además de su labor legislativa, Quilcué ejerció como gobernadora y autoridad del resguardo indígena piçkwe tha fiw, fortaleciendo la organización interna de la comunidad y promoviendo la participación ciudadana en decisiones políticas y sociales.

Su compromiso con los derechos humanos se reconoció en 2021, cuando recibió el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “defensa a toda una vida”, por su papel en la inclusión del capítulo étnico en las negociaciones de paz en La Habana, entre las Farc-EP y el Estado, que terminó con la firma en 2016, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

La senadora enfrentó situaciones de riesgo debido a su liderazgo. El 10 de febrero de 2026 fue secuestrada mientras se desplazaba por la vía entre Inzá y Totoró, en Cauca, justo en época electoral.

Se conoció que hombres armados, presuntamente del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, obligaron a Quilcué y su equipo de seguridad a abandonar su vehículo.

La rápida intervención de la Guardia Indígena y la fuerza pública permitió su liberación el mismo día, hecho que el presidente Gustavo Petro calificó como un “grito de guerra contra los pueblos indígenas”.

Además, la vida de la lideresa indígena también estuvo marcada por la resiliencia frente al conflicto, ya que en 2008, su esposo Edwin Legarda fue asesinado a causa de disparos efectuados por soldados del Ejército Nacional mientras se desplazaba en vehículo hacia Popayán, hecho que tuvo repercusión internacional.

La elección de Quilcué como fórmula vicepresidencial aporta experiencia política y social, así como un conocimiento de las problemáticas de los territorios indígenas, pero en algunos sectores también provocó desconcierto, ya que ella no es conocida políticamente en la esfera del Pacto Histórico.

El anuncio, que fue hecho por el mismo Iván Cepeda por medio de un video compartido en sus redes sociales, llamó la atención en distintos sectores, que destacaron su capacidad de liderazgo y su compromiso con los derechos de las comunidades originarias.