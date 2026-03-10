Colombia

El Invima alertó sobre la comercialización de un popular producto para niños que no cuenta con registro sanitario

La autoridad sanitaria ha detectado la distribución de un producto cuya autorización legal no ha sido otorgada, advirtiendo sobre posibles afectaciones a aquellos que lo utilicen

Guardar
William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, entregó detalles del hallazgo - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) identificó la comercialización de un producto fraudulento denominado Hansure Kids, que carece de registro sanitario oficial en Colombia y está siendo comercializado a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta advertencia resulta clave, teniendo en cuenta que la distribución y promoción de este producto podría asociarse a riesgos para la salud, particularmente dado el desconocimiento sobre su composición, fabricación y seguridad, específicamente porque está dirigido para el consumo de menores de edad, que podrían verse afectados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la promoción de Hansure Kids utiliza el número de registro M-810329-6 y menciona al establecimiento Laboratorio Pronarcol, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima verificó que ninguna de estas referencias aparece en la base de datos oficial ni cuentan con autorización de la entidad, lo que llevó a que se desatara una investigación oficial.

Del mismo modo, la autoridad señaló a través de un comunicado oficial que tanto el registro como el establecimiento carecen de validez legal, situación que, según el Decreto 677 de 1995, constituye un acto de fraude sanitario.

Además, la institución reiteró que consumir este tipo de productos sin registro autorizado puede exponer a la población a efectos no deseados cuya gravedad aún no se puede dimensionar por falta de información verificable sobre sus componentes y efectos secundarios.

Esta es la imagen del
Esta es la imagen del suplemento que tiene en alerta a las autoridades - crédito Invima

El organismo reiteró que la ausencia de validación sanitaria impide identificar los ingredientes, controles de calidad y condiciones técnicas bajo las que se elabora Hansure Kids.

Según el Invima, algunos de los potenciales efectos adversos asociados con el consumo de este producto serían problemas gastrointestinales, obstrucción intestinal, hipoglucemia y posibles interacciones con medicamentos o alimentos.

Estas complicaciones podrían resultar más severas en menores de edad o en personas que emplean simultáneamente otros tratamientos, debido a que la interacción farmacológica no ha sido estudiada para este compuesto específico.

La autoridad pide a los
La autoridad pide a los padres evitar riesgos por el uso de sustancias sin validación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima trabaja por detectar los productos fraudulentos

Frente a este caso, la entidad reiteró que solo los productos debidamente registrados ante el Invima cumplen con controles que garantizan tanto la autenticidad de la información en el etiquetado como la verificación de sus ingredientes activos y condiciones de fabricación, por lo que no representan un riesgo para los consumidores.

Asimismo, se destacó que el número de registro sanitario que figura en la publicidad de Hansure Kids no corresponde a ningún fármaco aprobado, lo que, en términos regulatorios locales, significa que se trata de un producto falsificado.

La institución señala que el
La institución señala que el uso de productos no autorizados podría vincularse a complicaciones de salud en la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El coordinador de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, indicó que la promoción y venta de productos sin respaldo oficial no solo vulnera la legislación vigente, sino que además representa un peligro potencial al no poder rastrear ni controlar los incidentes de salud que eventualmente provoquen.

Ante esta situación, la entidad recordó a la población colombiana que la consulta y verificación de registros sanitarios se encuentra disponible en el portal oficial de la entidad.

La falta de información confiable
La falta de información confiable sobre ingredientes y fabricación impide conocer qué efectos adversos podrían experimentar menores al consumir este producto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones oficiales y canales de denuncia

El Invima recomendó a los padres y cuidadores suspender el uso de Hansure Kids en caso de estar utilizándolo y reportar cualquier evento adverso relacionado al correo invimafv@invima.gov.co. Asimismo, la entidad sugiere que los ciudadanos verifiquen la autenticidad de los medicamentos y productos de salud adquiridos, utilizando las herramientas de consulta oficial que mantiene en su sitio web institucional.

El control de productos médicos y suplementos sin registro sanitario constituye un elemento clave para la salud pública, pues solo a través de rigurosos procedimientos regulatorios se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en el mercado.

Así también, destacaron que el monitoreo de situaciones de este tipo y la respuesta rápida ante posibles fraudes sanitarios permiten limitar los riesgos para los consumidores colombianos, especialmente si se trata de menores de edad.

Temas Relacionados

InvimaSuplementoSuplemento para niñosHansure KidsLaboratorio PronarcolColombia-Noticias

Más Noticias

Apoyos económicos del Sena: así funcionan los beneficios para aprendices de programas técnicos y tecnológicos

La entidad implementa una estrategia integral que incluye auxilios financieros, servicios de alimentación y alojamiento, con prioridad para estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables y zonas apartadas del país

Apoyos económicos del Sena: así

El Congreso de 2026 arranca con mínima diversidad política: tendrá solo dos representantes Lgbti+

Entre las candidaturas inscritas para el Senado y la Cámara de Representantes figuraron varias personas que se identifican abiertamente con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pero tras el paso por las urnas, pocas lograron alcanzar una curul

El Congreso de 2026 arranca

Resultados elecciones 2026 - EN VIVO: todo lo que debe saber sobre el nuevo Congreso y los candidatos presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Resultados elecciones 2026 - EN

Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

La pequeña Paris Londoño Gómez sopló dos velitas acompañada de familiares y amigos en una celebración inspirada en el océano, llena de detalles personalizados y mucho amor por parte de sus padres

Maluma celebró el segundo cumpleaños

Fiesta clandestina durante la ley seca por elecciones del 8 de marzo terminó en balacera: una mujer murió

El análisis de cámaras de seguridad de la zona es uno de los principales recursos para identificar y localizar al responsable

Fiesta clandestina durante la ley
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Maluma celebró el segundo cumpleaños

Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Deportes

James Rodríguez ya le puso

James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United, al que llegó para preparar la Copa del Mundo que jugará con Colombia

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid