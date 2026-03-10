El Invima alertó sobre la comercialización de un popular producto para niños que no cuenta con registro sanitario

William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, entregó detalles del hallazgo - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) identificó la comercialización de un producto fraudulento denominado Hansure Kids, que carece de registro sanitario oficial en Colombia y está siendo comercializado a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta advertencia resulta clave, teniendo en cuenta que la distribución y promoción de este producto podría asociarse a riesgos para la salud, particularmente dado el desconocimiento sobre su composición, fabricación y seguridad, específicamente porque está dirigido para el consumo de menores de edad, que podrían verse afectados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la promoción de Hansure Kids utiliza el número de registro M-810329-6 y menciona al establecimiento Laboratorio Pronarcol, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima verificó que ninguna de estas referencias aparece en la base de datos oficial ni cuentan con autorización de la entidad, lo que llevó a que se desatara una investigación oficial.

Del mismo modo, la autoridad señaló a través de un comunicado oficial que tanto el registro como el establecimiento carecen de validez legal, situación que, según el Decreto 677 de 1995, constituye un acto de fraude sanitario.

Además, la institución reiteró que consumir este tipo de productos sin registro autorizado puede exponer a la población a efectos no deseados cuya gravedad aún no se puede dimensionar por falta de información verificable sobre sus componentes y efectos secundarios.

Esta es la imagen del suplemento que tiene en alerta a las autoridades - crédito Invima

El organismo reiteró que la ausencia de validación sanitaria impide identificar los ingredientes, controles de calidad y condiciones técnicas bajo las que se elabora Hansure Kids.

Según el Invima, algunos de los potenciales efectos adversos asociados con el consumo de este producto serían problemas gastrointestinales, obstrucción intestinal, hipoglucemia y posibles interacciones con medicamentos o alimentos.

Estas complicaciones podrían resultar más severas en menores de edad o en personas que emplean simultáneamente otros tratamientos, debido a que la interacción farmacológica no ha sido estudiada para este compuesto específico.

La autoridad pide a los padres evitar riesgos por el uso de sustancias sin validación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima trabaja por detectar los productos fraudulentos

Frente a este caso, la entidad reiteró que solo los productos debidamente registrados ante el Invima cumplen con controles que garantizan tanto la autenticidad de la información en el etiquetado como la verificación de sus ingredientes activos y condiciones de fabricación, por lo que no representan un riesgo para los consumidores.

Asimismo, se destacó que el número de registro sanitario que figura en la publicidad de Hansure Kids no corresponde a ningún fármaco aprobado, lo que, en términos regulatorios locales, significa que se trata de un producto falsificado.

La institución señala que el uso de productos no autorizados podría vincularse a complicaciones de salud en la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El coordinador de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, indicó que la promoción y venta de productos sin respaldo oficial no solo vulnera la legislación vigente, sino que además representa un peligro potencial al no poder rastrear ni controlar los incidentes de salud que eventualmente provoquen.

Ante esta situación, la entidad recordó a la población colombiana que la consulta y verificación de registros sanitarios se encuentra disponible en el portal oficial de la entidad.

La falta de información confiable sobre ingredientes y fabricación impide conocer qué efectos adversos podrían experimentar menores al consumir este producto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones oficiales y canales de denuncia

El Invima recomendó a los padres y cuidadores suspender el uso de Hansure Kids en caso de estar utilizándolo y reportar cualquier evento adverso relacionado al correo invimafv@invima.gov.co. Asimismo, la entidad sugiere que los ciudadanos verifiquen la autenticidad de los medicamentos y productos de salud adquiridos, utilizando las herramientas de consulta oficial que mantiene en su sitio web institucional.

El control de productos médicos y suplementos sin registro sanitario constituye un elemento clave para la salud pública, pues solo a través de rigurosos procedimientos regulatorios se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en el mercado.

Así también, destacaron que el monitoreo de situaciones de este tipo y la respuesta rápida ante posibles fraudes sanitarios permiten limitar los riesgos para los consumidores colombianos, especialmente si se trata de menores de edad.