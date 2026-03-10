Ejército desmanteló un laboratorio de cocaína gestionado por el ELN, en Norte de Santander

El punto de procesamiento de estupefacientes estaría siendo utilizado para el tráfico de drogas al servicio de ELN - crédito Ejército Nacional de Colombia

Soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 2. del Ejército Nacional de Colombia llevaron a cabo una operación en el corregimiento de Villa Sucre, en Arboledas, Norte de Santander, que culminó con la destrucción de un laboratorio para la producción de drogas perteneciente al ELN, específicamente al Frente Efraín Pabón.

La acción se centró en un complejo cocalero compuesto por tres estructuras, que fue hallado y destruido por soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 2., según el reporte oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el operativo, las tropas incautaron 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 428 kilogramos de insumos sólidos y 2.784 galones (10.540 litros) de componentes líquidos, además de equipos y maquinaria utilizados en la fabricación de estupefacientes, cuya destrucción fue controlada y afectó de manera directa la capacidad financiera y logística del grupo armado.

Laboratorio de procesamiento de cocaína en Arboletes, Norte de Santander - crédito Ejército Nacional de Colombia

La intervención militar, que fue paralela con otro operativo en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, logró desmantelar un punto de procesamiento de material ilícito con una capacidad mensual de 4,5 toneladas de droga.

La droga producida en estos laboratorios era comercializada a través de rutas que cruzan la frontera con Venezuela. Información de inteligencia militar detalló que los cargamentos salían hacia el lago de Maracaibo, en el país vecino, desde donde se transportaban a Centroamérica y los Estados Unidos.

Las autoridades aseguraron que la ofensiva continuará en regiones donde los grupos armados mantienen infraestructuras similares. El objetivo es debilitar las redes del narcotráfico y limitar el accionar de las organizaciones ilegales que operan, especialmente, en este punto de la frontera.

Cayeron ‘El Tío’ y ‘Ciro’, presuntos cabecillas del Clan del Golfo, en Santander

El lunes 9 de marzo de 2026, voceros de la Segunda División del Ejército Nacional confirmaron la captura en flagrancia de alias El Tío y alias Ciro, señalados como presuntos cabecillas del Clan del Golfo.

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, detuvieron a ambos sujetos en la vereda La Gómez, jurisdicción de Sabana de Torres, Santander, tras una operación sustentada en labores de inteligencia militar en el Magdalena Medio.

Alias El Tío, también identificado como Álex, sería el posible cabecilla de zona, mientras que “Ciro”, sería un segundo cabecilla. De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían vinculados a actividades delictivas principalmente en la región de San José de los Chorros, en el municipio de Rionegro, Santander, y en sectores rurales y urbanos de Sabana de Torres, en el mismo departamento.

Alias El Tío y alias Ciro, dos cabecillas del Clan del Golfo en Santander - crédito Ejército Nacional

Alias El Tío llevaba dos años operando dentro del Clan del Golfo. Según informes, era el encargado de realizar extorsiones a comerciantes, ganaderos y otros sectores productivos, además de tener responsabilidades en homicidios selectivos en la región. Alias Ciro integró la estructura por al menos un año y, al parecer, también participaba en extorsiones y, presuntamente, seleccionaba a los sicarios para ejecutar asesinatos.

Durante el procedimiento, se incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal, dos granadas de fragmentación, cinco cartuchos calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares. Estos elementos, según las autoridades, eran empleados por la subestructura Edgar Madrid Benjumea del autodenominado EGC para fortalecer sus actividades ilícitas en la región.

Juan José de los Chorros está ubicado en el interior de la región del Magdalena Medio, cerca del límite con el departamento de Bolívar - crédito captura de pantalla Google Maps

Ambos deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los voceros de la institución militar afirmaron que las dos capturas contribuyen a la afectación directa de la capacidad de coordinación, financiamiento y reorganización del grupo armado en Santander.

También informaron que este resultado operacional debilitaría los planes de expansión y reorganización de la organización criminal, neutralizando parte de sus intenciones en una región estratégica para sus operaciones.