Partidos Comunes, Verde Oxígeno, Creemos y Frente Amplio Unitario pierden curules y personería jurídica en el Congreso

Comunes y Fuerza Ciudadana no lograron los votos necesarios para mantener representación en el Senado y la Cámara. - crédito EFE y logo de partidos

Las elecciones al Congreso de 2026 evidenciaron cambios en la representación política en Colombia luego que varios partidos que buscaban mantener su presencia en el Legislativo no lograron superar el umbral electoral, lo que implica la pérdida de curules y, en algunos casos, de su personería jurídica. Entre los más afectados se encuentran Comunes, Verde Oxígeno, Creemos y el Frente Amplio Unitario.

Según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las fuerzas políticas tradicionales y algunas coaliciones lograron consolidar su representación, mientras que partidos emergentes o con menor estructura no alcanzaron los votos requeridos.

Comunes pierde su representación asegurada tras el Acuerdo de Paz

Para Comunes, partido que surgió tras el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, las elecciones de 2026 representaban el primer ciclo electoral sin curules garantizadas.

Durante los períodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026, la colectividad contó con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes como parte de las garantías para la transición política de los firmantes de paz.

En estas elecciones, Comunes debió competir en igualdad de condiciones con otros partidos, lo que lo obligó a elaborar estrategias para superar el umbral electoral. Para ello, la colectividad se alió con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

Sin embargo, la coalición alcanzó solo 114.066 votos, según el boletín número 41 del preconteo de la Registraduría, muy por debajo del umbral requerido. Este resultado deja a Comunes sin curules aseguradas en el Congreso y pone en riesgo su continuidad como partido político.

Comunes, partido surgido tras el Acuerdo de Paz, compitió por primera vez sin curules garantizadas en el Congreso. - crédito AFP

Creemos y Frente Amplio Unitario quedan por fuera del Congreso

Otros movimientos que no lograron superar el umbral fueron Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Frente Amplio Unitario, coalición progresista que integró al partido La Fuerza de la Paz, MAIS y otros movimientos políticos.

Ambos partidos obtuvieron menos de 400.000 votos en el Senado, cifra insuficiente para mantener representación legislativa y garantizar la personería jurídica.

Esta situación evidencia la dificultad de los movimientos emergentes para consolidarse en un escenario electoral altamente competitivo, donde las coaliciones y estructuras consolidadas tienen ventaja.

Salvación Nacional asegura tres curules en el Senado tras superar el umbral electoral. - crédito Colprensa

Verde Oxígeno registra un retroceso significativo

El partido Verde Oxígeno, liderado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, también presentó resultados negativos.

En elecciones anteriores, la colectividad había salvado su personería jurídica gracias a la Coalición Centro Esperanza, que incluía partidos como En Marcha, Dignidad y Compromiso, ASI y Colombia Renaciente.

Para 2026, Verde Oxígeno decidió competir con lista propia, sin integrarse en alianzas que sumaran votos. Aunque una encuesta de Guarumo le asignaba una intención de voto superior al 3%, el partido apenas obtuvo 27.688 votos en el Senado, resultado que lo coloca por debajo del umbral electoral y sin personería jurídica asegurada.

Salvación Nacional logra mantener representación

Entre las colectividades que sí superaron el umbral, el Movimiento Salvación Nacional obtuvo 696.097 votos en el Senado, lo que le permitiría acceder a tres curules.

El movimiento, que apoyó al abogado Abelardo de la Espriella como candidato presidencial, logra así mantener su personería jurídica y garantizar representación legislativa para los próximos cuatro años.

Cambio Radical mantiene su personería jurídica, aunque reduce su número de curules en el Congreso. - crédito Colprensa y Cambio Radical

Cambio Radical mantiene personería pero reduce su fuerza

El partido Cambio Radical, que en 2022 había logrado 11 curules en el Senado, también enfrentó un desafío importante para superar el umbral.

La encuesta de Guarumo advirtió la posibilidad de que la colectividad no alcanzara el 3% del total de votos, lo que generó preocupación en la dirigencia. Ante esto, Germán Vargas Lleras, líder del partido, hizo un llamado público a votar por sus listas con el mensaje “recuperemos el rumbo”.

Los resultados le permitieron obtener 1.242.108 votos en el Senado (6,8% del total), lo que se traduce en seis curules, cinco menos que en 2022. Aunque el partido mantiene su personería jurídica, refleja una disminución significativa de su fuerza electoral, atribuida en parte a la ausencia de figuras con arrastre electoral.