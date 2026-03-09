Colombia

Ingreso Mínimo Garantizado, la Alcaldía de Bogotá inició la entrega de transferencias en marzo: a quiénes aplica y cómo saber si es beneficiario

La Administración distrital comenzará en marzo la distribución de apoyos monetarios para familias con menores ingresos, mediante un calendario que coincide con el ciclo escolar y abarca a miles de beneficiarios registrados en Bogotá

Guardar
El programa Ingreso Mínimo Garantizado
El programa Ingreso Mínimo Garantizado beneficiará a más de 670.000 personas en Bogotá durante el mes de marzo de 2024 - crédito Secretaría de Integración Social

Más de 670.000 personas en Bogotá comenzarán a recibir en marzo las transferencias del programa Ingreso Mínimo Garantizado destinadas a hogares con niños y adolescentes, tras el ajuste del calendario de pagos anunciado para alinearse con el ciclo escolar, medida que busca garantizar la entrega de apoyos económicos durante los meses con actividad educativa.

Según la información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis), la administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán destinará más de $13.000 millones durante este mes para fortalecer el acceso a oportunidades educativas y mejorar el bienestar familiar en la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El inicio de los pagos corresponde a los componentes de Primera Infancia y Educación.

El ajuste en el cronograma, según explicó la Secretaría de Integración Social, responde a que durante diciembre y enero no hay actividades académicas ni en los jardines infantiles y Centros Crecer gestionados por la entidad, ni en los colegios de la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Por ello, las transferencias asociadas a estos componentes se entregarán durante los diez meses que dura el ciclo escolar.

La Secretaría de Integración Social
La Secretaría de Integración Social ajusta el calendario de pagos para alinear las transferencias con el ciclo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La entidad detalló que, si bien los procesos administrativos de pago comenzaron en febrero, la dispersión efectiva de los recursos se hará visible en las cuentas de los beneficiarios a partir de marzo, considerando el tiempo requerido para la liquidación de las transferencias.

Los recursos monetarios se entregarán por etapas a través de diferentes billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía. Aquellos que no dispongan de estos servicios podrán optar por retirar los fondos mediante giro en puntos de la red Efecty.

Antes de disponer del dinero, las personas beneficiarias deberán aguardar que les llegue el mensaje de texto de notificación que confirma la disponibilidad de los fondos. La Secretaría de Integración Social recalcó que esta comunicación es el único mecanismo oficial para autorizar el retiro de los recursos: “Solo tras recibir este mensaje se recomienda realizar el proceso para acceder al pago”.

Los pagos del Ingreso Mínimo
Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado serán realizados por etapas y utilizando billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía - crédito Secretaría de Integración Social

Estas modalidades de transferencia buscan garantizar la dispersión progresiva y segura de los apoyos, permitiendo que la fecha exacta de disponibilidad del dinero pueda variar entre los beneficiarios durante los primeros días del calendario de pagos.

De acuerdo con la entidad distrital, el Ingreso Mínimo Garantizado dirigido a hogares con integrantes en primera infancia o edad escolar es parte de la estrategia distrital para reducir la vulnerabilidad y asegurar la asistencia educativa en las instituciones de Bogotá.

Quienes tengan inquietudes sobre el pago pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Integración Social, como sus redes sociales, la línea telefónica 601 3808330 opción 6, o acudir a la Subdirección Local de Integración Social correspondiente para obtener orientación y resolver trámites relacionados con el programa.

La Alcaldía de Bogotá empezó a entregar las facturas de los impuestos para 2026

La Secretaría Distrital de Hacienda
La Secretaría Distrital de Hacienda inició la entrega de cinco millones de facturas del impuesto predial y de vehículos en Bogotá para el año 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá inició la entrega de cinco millones de facturas físicas correspondientes al impuesto predial y de vehículos para el año 2026, con el objetivo de facilitar a los residentes el conocimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y la posibilidad de acceder a descuentos por pago anticipado.

Según lo informado por la Secretaría Distrital de Hacienda, los ciudadanos que paguen el impuesto predial hasta el 17 de abril de 2026 obtendrán un descuento del 10%.Para quienes no accedan al beneficio, la fecha límite de pago sin descuento se extenderá hasta el 10 de julio de 2026.

En el caso del impuesto de vehículos, el descuento del 10% estará disponible si el pago se realiza hasta el 15 de mayo de 2026, mientras que el plazo final sin descuento será el 24 de julio del mismo año. La distribución de las facturas se efectúa a través de la empresa de mensajería 4-72 de manera progresiva en las distintas localidades.

Entre los canales disponibles para cumplir con el pago figuran la plataforma oficial Pagos Bogotá, opciones en línea habilitadas en la página web institucional, el uso de billeteras digitales —como DaviPlata y Dale— desde teléfonos móviles y atención presencial en ventanillas ubicadas en la calle 114 con avenida 19, el centro comercial Plaza de Las Américas y el SuperCade de la carrera 30.

La entidad recomendó realizar los pagos solo por los canales oficiales y verificar la información de las facturas para prevenir fraudes.

Temas Relacionados

Ingreso mínimo garantizadoSubsidiosSecretaría de Integración SocialPrimera Infancia y EducaciónJardines InfantilesAlcaldía de BogotáCarlos Fernando GalánCalendario escolarColombia-noticias

Más Noticias

Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Aunque en varias ocasiones el colombiano intentó calmar los ánimos y alejar a sus compañeros del centro de la pelea, el juez central lo reportó como uno de los agresores del Atlético Mineiro

Mateo Cassierra es uno de

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

Etapa 2 de la París

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras son los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

Alcaldía de Medellín le exigió a Juan Valdez el pago de impuesto de Industria y Comercio correspondiente al 2020

El requerimiento de la administración local establece un cobro por más de $7.000 millones, mientras la empresa administradora del emblema caficultor objetó la legitimidad del procedimiento e identificó inconsistencias en los cálculos oficiales

Alcaldía de Medellín le exigió

Ciudadana colombiana en Suecia reflexionó de lo difícil que es conseguir pareja: “Nadie saluda a nadie”

Según le contaron, el país destaca por el alto número de solteros y la escasa interacción social

Ciudadana colombiana en Suecia reflexionó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer tras aparecer en junto a Gustavo Petro en las elecciones: “Vestirse de hombre”

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M