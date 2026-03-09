Ingreso Mínimo Garantizado, la Alcaldía de Bogotá inició la entrega de transferencias en marzo: a quiénes aplica y cómo saber si es beneficiario

El programa Ingreso Mínimo Garantizado beneficiará a más de 670.000 personas en Bogotá durante el mes de marzo de 2024 - crédito Secretaría de Integración Social

Más de 670.000 personas en Bogotá comenzarán a recibir en marzo las transferencias del programa Ingreso Mínimo Garantizado destinadas a hogares con niños y adolescentes, tras el ajuste del calendario de pagos anunciado para alinearse con el ciclo escolar, medida que busca garantizar la entrega de apoyos económicos durante los meses con actividad educativa.

Según la información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis), la administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán destinará más de $13.000 millones durante este mes para fortalecer el acceso a oportunidades educativas y mejorar el bienestar familiar en la capital.

El inicio de los pagos corresponde a los componentes de Primera Infancia y Educación.

El ajuste en el cronograma, según explicó la Secretaría de Integración Social, responde a que durante diciembre y enero no hay actividades académicas ni en los jardines infantiles y Centros Crecer gestionados por la entidad, ni en los colegios de la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Por ello, las transferencias asociadas a estos componentes se entregarán durante los diez meses que dura el ciclo escolar.

La entidad detalló que, si bien los procesos administrativos de pago comenzaron en febrero, la dispersión efectiva de los recursos se hará visible en las cuentas de los beneficiarios a partir de marzo, considerando el tiempo requerido para la liquidación de las transferencias.

Los recursos monetarios se entregarán por etapas a través de diferentes billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía. Aquellos que no dispongan de estos servicios podrán optar por retirar los fondos mediante giro en puntos de la red Efecty.

Antes de disponer del dinero, las personas beneficiarias deberán aguardar que les llegue el mensaje de texto de notificación que confirma la disponibilidad de los fondos. La Secretaría de Integración Social recalcó que esta comunicación es el único mecanismo oficial para autorizar el retiro de los recursos: “Solo tras recibir este mensaje se recomienda realizar el proceso para acceder al pago”.

Estas modalidades de transferencia buscan garantizar la dispersión progresiva y segura de los apoyos, permitiendo que la fecha exacta de disponibilidad del dinero pueda variar entre los beneficiarios durante los primeros días del calendario de pagos.

De acuerdo con la entidad distrital, el Ingreso Mínimo Garantizado dirigido a hogares con integrantes en primera infancia o edad escolar es parte de la estrategia distrital para reducir la vulnerabilidad y asegurar la asistencia educativa en las instituciones de Bogotá.

Quienes tengan inquietudes sobre el pago pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Integración Social, como sus redes sociales, la línea telefónica 601 3808330 opción 6, o acudir a la Subdirección Local de Integración Social correspondiente para obtener orientación y resolver trámites relacionados con el programa.

La Alcaldía de Bogotá empezó a entregar las facturas de los impuestos para 2026

Bogotá inició la entrega de cinco millones de facturas físicas correspondientes al impuesto predial y de vehículos para el año 2026, con el objetivo de facilitar a los residentes el conocimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y la posibilidad de acceder a descuentos por pago anticipado.

Según lo informado por la Secretaría Distrital de Hacienda, los ciudadanos que paguen el impuesto predial hasta el 17 de abril de 2026 obtendrán un descuento del 10%.Para quienes no accedan al beneficio, la fecha límite de pago sin descuento se extenderá hasta el 10 de julio de 2026.

En el caso del impuesto de vehículos, el descuento del 10% estará disponible si el pago se realiza hasta el 15 de mayo de 2026, mientras que el plazo final sin descuento será el 24 de julio del mismo año. La distribución de las facturas se efectúa a través de la empresa de mensajería 4-72 de manera progresiva en las distintas localidades.

Entre los canales disponibles para cumplir con el pago figuran la plataforma oficial Pagos Bogotá, opciones en línea habilitadas en la página web institucional, el uso de billeteras digitales —como DaviPlata y Dale— desde teléfonos móviles y atención presencial en ventanillas ubicadas en la calle 114 con avenida 19, el centro comercial Plaza de Las Américas y el SuperCade de la carrera 30.

La entidad recomendó realizar los pagos solo por los canales oficiales y verificar la información de las facturas para prevenir fraudes.