Gustavo Bolívar sacó la lista de los ‘quemados’: Polo Polo, Angélica Lozano, Catherine Miranda y Álvaro Uribe quedarían por fuera del Congreso

Aunque la Registraduría Nacional aún no ha emitido los resultados oficiales de las elecciones adelantadas durante el domingo 8 de marzo, desde ya varias personalidades políticas empezaron a hacer sus análisis.

De hecho, a través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar publicó la primera lista de los candidatos que no habrían alcanzado un escaño en el Legislativo.

Según indicó el escritor, son al menos 13 los políticos que, pese a su amplia aparición en la esfera pública, no alcanzaron una curul durante las más recientes elecciones.

Entre ellos figuran candidatos de Alianza Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, Dignidad y Compromiso, y por la curul afro, entre otros.

Según comentó Bolívar, por el partido Alianza Verde serían cuatro los aspirantes que quedarían por fuera de la cámara alta, incluidas Angélica Lozano, Katherine Miranda, Lucho Garzón e Inti Asprilla, al que le expresó su descontento por los resultados.

Asimismo, por el Partido Liberal, Bolívar mencionó a Alejandro Carlos Chacón Camargo, Laura Fortich, Horacio José Serpa, Maria Paz Gaviria y, por último, a Juan Carlos Lozada, al que también le expresó su dolor tras ser derrotado en las urnas.

Entre los otros ‘quemados’ que mencionó Gustavo Bolívar se encuentra Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara por la curul afro; Álvaro Uribe Vélez, por el Centro Democrático; Jorge Robledo de Dignidad y Compromiso, y Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

A pesar de las acusaciones de traición, Katherine Miranda se defendió y afirmó que su lealtad era con el pueblo colombiano - crédito @KatheMirandaP/X

Entretanto, varios de los ‘quemados’ ya reconocieron su derrota en las urnas, como el caso de la representante a la Cámara Katherine Miranda que, a través de su cuenta de X, expresó su gratitud a los más de 27.000 seguidores que depositaron su voto a favor.

“Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”, señaló Miranda.

Por esa misma línea, el candidato del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón Camargo expresó su descontento por los resultados, aunque admitió que seguirá vigente en la política colombiana.

“Los que piensan que frenan un senador valiente que defiende causas, están equivocados abren caminos grandes”, señaló el liberal en su cuenta de Instagram.

Gustavo Bolívar elogió el trabajo de Juan Daniel Oviedo en las consultas interpartidistas

La participación de Juan Daniel Oviedo en la Consulta Interpartidista de la Gran Consulta por Colombia —y su capacidad para captar apoyos provenientes de sectores de la izquierda— generó cuestionamientos internos sobre la estrategia de los partidos identificados con el oficialismo, en un contexto donde alcanzar la mayoría parlamentaria aparece como condición para la continuidad de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Los resultados parciales indicaron que Oviedo obtuvo 17,78% de los votos, equivalentes a 1.251.477 sufragios. Este desempeño ubicó al candidato muy lejos de la ganadora, Paloma Valencia, quien, con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reunió el 45,95 % de las voluntades.

Sin embargo, la votación acumulada por Oviedo superó a la lograda por figuras históricamente asociadas a la izquierda como Roy Barreras y Daniel Quintero, reconfigurando así el mapa de preferencias electorales analizado por líderes y comentaristas políticos.

Con este duro comentario, el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar arremetió contra Roy Barreras y Daniel Quintero - crédito @GustavoBolivar/X

La reacción inicial corrió por cuenta de Gustavo Bolívar, exsenador y excandidato presidencial. El dirigente señaló en su cuenta de X el efecto que tuvo el reconocimiento de Oviedo hacia algunos logros del Gobierno Petro durante la campaña.

“Según las proyecciones, sedujo más votos de la izquierda Oviedo, con su estrategia de reconocer logros del gobierno, que Roy y Quintero desmarcándose. La votación de Roy rondará los 220 mil votos y la de Quintero los 190 mil votos”, señaló.

Bolívar comparó además la votación de Oviedo con los resultados de Barreras y Quintero, quienes participaron en la Consulta del Gran Frente Por la Vida y obtuvieron 255.955 votos (3,63%) y 226.602 votos (3,21%), respectivamente.

Estas cifras quedaron muy por debajo de lo alcanzada por Iván Cepeda en octubre de 2025, cuando ganó la Consulta del Pacto Histórico con 1.522.347 votos y es considerado por Bolívar como la opción más sólida para garantizar la continuidad de la línea progresista en el país.