El Congreso estaría liderado por nuevas caras y gente “sin experiencia” según analista: “Unos ganan, otros pierden”

El Congreso de Colombia para 2026 presenta un escenario de compleja recomposición entre renovación y fuerzas tradicionales, según los resultados electorales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La jornada electoral en Colombia dejó un escenario complejo en la composición del Congreso, protagonizado por el avance del escrutinio al 98% y el surgimiento de figuras sin experiencia política junto al predominio de fuerzas tradicionales.

Los resultados preliminares abren interrogantes sobre el alcance real de la renovación en el Senado de la República y la Cámara de Representantes que iniciarán su periodo en 2026, según indicó el analista internacional y politólogo de la universidad EAN Jorge Munevar.

Según el experto, los primeros datos muestran que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se beneficiaron del sistema de listas cerradas y las dinámicas de coalición, posicionándose como las fuerzas principales en el Senado.

El Senado contaría con cerca de 25 curules para el Pacto Histórico y 17 para el Centro Democrático. Por su parte, el Partido Liberal alcanzaría alrededor de 13 curules, el Partido Conservador 11 y la Alianza Verde también 11, consolidando la influencia de las estructuras tradicionales, mientras partidos como el de la U y Cambio Radical experimentan retrocesos, de acuerdo con estimaciones iniciales.

Resultados del Senado de la República en las elecciones al Congreso 2026

El analista y politólogo analizó lo registrado en los comicios del 8 de marzo - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Según detalló Munevar, la composición de la lista al Senado favoreció al partido del presidente Gustavo Petro y a su principal opositor, el Centro Democrático, mientras que otros partidos de vieja data habrían confundido a los votantes con listas preferentes.

“Con un avance de más de 19 millones de votos contabilizados y el 90% del escrutinio, era previsible que se creara confusión en muchas de las mesas y muchos de los electores por la forma en que estaba planteado el tarjetón, la variedad de partidos y movimientos y, sobre todo, por el tema de las coaliciones”, señaló el analista.

El experto enfatizó que “esto favoreció de manera evidente a los partidos Pacto Histórico y al Centro Democrático, que participaron con listas cerradas, que facilitan muy fácil la marcación y elección de esos candidatos”.

Sobre el papel de las fuerzas tradicionales, Munevar afirmó que lograron escaños en el Legislativo gracias a la fuerza que mantienen en el territorio, además de las estrategias electorales con las que han logrado consolidar a militantes y obtener votos extra.

El Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Verde mantienen influencia significativa en el Senado con una presencia destacada en curules - crédito Luisa González/Reuters

“Los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores, trabajan y consolidan su posición a través de las estructuras electorales, las maquinarias, las casas electorales, los barones electorales, la tradición política colombiana”, señaló el experto.

Asimismo, Munevar aseguró que la contienda legislativa dejó cambios interesantes para la política nacional, al dejar a varias colectividades con menor número de curules, mientras otros partidos lograron remontar para el periodo 2026-2030.

“En el Partido Liberal se calcula que obtienen alrededor de trece curules; el Partido Conservador, once curules. En la Alianza Verde tenemos una participación interesante que mantiene su posición con once curules. El Partido de la U desciende con nueve, Cambio Radical con seis, tal vez por la falta de su líder natural. La Alianza Mira Nuevo Liberalismo obtiene en promedio cinco; Salvación Nacional, tres; y hasta ahí se tiene más o menos el tema de la posibilidad de elegir candidatos por el umbral”, señaló Munevar.

Renovación y controversias en la nueva composición del Congreso

La nueva composición del Congreso destaca la llegada de influenciadores y figuras sin experiencia política, generando debate sobre la renovación real - crédito EFE

En cuanto a la nueva composición del Legislativo, Jorge Munevar aseguró que los nuevos “políticos” que ocuparán el Congreso podrían no contar con la experiencia suficiente para asumir ese cargo, pues la nueva lista la conforman influenciadores y personajes públicos sin carreras en política.

“La renovación en el Congreso es evidente. Van a aparecer muchos influenciadores, personas que no han tenido experiencia, otros en los partidos tradicionales que regresan de la política a participar en este nuevo Congreso, que va a tener una situación muy importante, especialmente en el Senado”, señaló.

Sin embargo, el experto mostró su escepticismo por el nuevo Congreso, asegurando que seguirán predominando los intereses políticos sobre las necesidades de los colombiano.

“Creo que hay que esperar mejores cosas de este Senado de la República, pero lamentablemente creo que vamos a mantener la misma tendencia de politiquería, de personas que no corresponden a la ética y a la moral y al trabajo que deben corresponder a altas dignidades de la República, como son los senadores, porque entran muchas personas cuestionadas y de familiares cuestionados en este nuevo Congreso”, indicó Munevar.

Panorama regional de la Cámara de Representantes

Con relación a la Cámara de Representantes, el experto señaló: “Para la Cámara, con más de un 90% de las mesas escrutadas, pues tenemos un panorama bastante variado”.

Destacó la diversidad regional en los resultados preliminares. “Podríamos comentar que el Centro Democrático obtiene victorias en Antioquia, Santander, Boyacá y Meta”. Añadió: “Como era previsible, el partido Pacto Histórico toma posesión de buena parte en Cundinamarca, Bogotá, Caldas, Valle, Cauca, Nariño”.

Respecto a otros partidos, afirmó: “El Partido Liberal en el Chocó, en el Huila, en Arauca, en el Magdalena, en Sucre. En Córdoba tenemos Cambio Radical. Bueno, está variado el tema de los partidos y forma parte de lo que hemos hablado ahora”.

El funcionamiento de las estructuras tradicionales sigue vigente, según el analista: “Ahí funcionan las estructuras electorales en cada una de las regiones. Unos ganan, otros pierden”.