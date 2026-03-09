El Cantante del Gol y otros candidatos del mundo del fútbol que se ‘quemaron’ en las elecciones de Congreso en 2026

Javier Fernández Franco era candidato al Senado por el Partido de la U - crédito Instagram/@elcantantedelgol

Javier Fernández Franco, conocido como El Cantante del Gol, obtuvo solo el 0,03% de los votos en su candidatura al Senado de Colombia por el Partido de la U, tras dejar temporalmente la narración deportiva para dedicarse a la política.

A pesar de sus propuestas centradas en impulsar una reestructuración deportiva mediante apoyo empresarial y de la difusión de mensajes de respaldo por parte de exfutbolistas como Víctor Hugo Aristizábal, Adrián Ramos y Faryd Mondragón, el respaldo en las urnas fue insuficiente para acceder al Congreso, según datos recogidos cuando el 91,61% de las mesas ya habían informado resultados, Javier Fernández tuvo 5.673 votos.

Votación de Javier Fernández Franco en su aspiración al Senado de Colombia - crédito Infobae

Antes de los comicios, Fernández expresó su objetivo de renovar el enfoque del Congreso en materia deportiva y destacó en su gira de medios que quería crear un movimiento sin políticos tradicionales que apostaba por una transformación social desde el deporte. Esto dijeron sobre el candidato en redes sociales:

“No entiendo porque creen que solo con el nombre van a ganar. Rafael Sanabria el ex árbitro seguramente también se quemó” @Fabianvene52932.

“Se re contra quemo en las votaciones Javier Fernández Franco “el cantante del gol” No va mas del 0,03%” @RescobarFC.

“Se está quemando el cantante del gol, debe ser que en el Partido de la U también le tenían envidia” @jose10717.

Rafael Sanabria, exárbitro, y Hamilton Ricard, goleador del Deportivo Cali y la selección Colombia, también se ‘quemaron’ en las elecciones

Hamilton Ricard anunció en diciembre de 2025 su decisión de aspirar a una curul en la Cámara de Representantes con el partido Cambio Radical, acompañado en esta carrera electoral por el escritor Rodrigo Guzmán, candidato al Senado.

Al exponer sus motivos en una entrevista con Gol Caracol, Ricard señaló su preocupación por los recortes presupuestales al deporte implementados durante el gobierno de Gustavo Petro. Expresó: “No es posible que al deporte le quiten presupuesto, porque eso salva vidas. Necesitamos escenarios; los niños y jóvenes, por falta de oportunidad, terminan en actos que no quieren hacer, pero es porque no hay oportunidades. El deporte salva vidas, te hace pensar distinto, es una herramienta que ha transformado a países”.

Hamilton Ricard consiguió más de 2.000 votos en su aspiración por ser congresista de Colombia - crédito Registraduría

Sin embargo, el histórico goleador tan solo registró 2.134 votos, equivalente al 0,13% de la votación de la coalición Cambio Radical - Alma - Liga de Gobernantes, al escrutarse el 96,77% de las mesas.

Por su parte, Rafael Sanabria, exárbitro internacional certificado por la FIFA y ahora analista arbitral, formalizó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo en Cundinamarca. En diálogo con Noticias RCN, se comprometió a promover el fortalecimiento de la cultura y el deporte dentro de la política estatal, asegurando que buscará “mostrar tarjeta roja a la corrupción y a quienes nunca han apoyado al deporte”.

El analistas arbitral era la cabeza de la lista del Nuevo Liberalismo, pero los 12.963 votos que sacaron en las votaciones por la Cámara por Cundinamarca no fueron suficientes para conseguir la curul.

La trayectoria deportiva de Ricard, con pasos por el Deportivo Cali y el Middlesbrough en la Premier League, y la de Sanabria en la conducción arbitral no fue suficiente para conseguir la curul en la Cámara de Representantes.

Otros de los candidatos que se quemaron en las Elecciones de Congreso en el 2026

Polo Polo (Senado)

Angélica Lozano (Senado)

Lina Garrido (Senado)

Felipe Saruma (Cámara de Representantes)

Katherine Miranda (Senado)

Jorge Robledo (Senado)

Sandra Ramírez (Senado)

Álvaro Uribe (Senado)

Lucho Garzón (Senado)

María Paz Gaviria (Senado)

Juan Diego Gómez (Senado)

Alejandro Chacón (Senado)

Laura Fortrich (Senado)

Horacio José Serpa (Senado)

Inti Asprilla (Senado)

Juan Carlos Lozada (Senado)