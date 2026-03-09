Así quedaría conformada la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030

- crédito Ministerio del Interior

Con el 99,56% de las mesas informadas, se van conociendo las personas que ocuparán los 183 curules de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Más de 18’961.246 votos fueron contabilizados en la elección de esta corporación, según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A diferencia del Senado, las curules en esta corporación se distribuyen de la siguiente manera:

161 de circunscripción nacional

16 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep o Curules de Paz)

2 para comunidades afrodescendientes

1 para comunidades indígenas

1 en representación de los colombianos en el exterior

1 para la Comunidad Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

1 curul de oposición, asignada a la persona que obtenga la segunda votación en la fórmula vicepresidencial de Colombia

La mayoría de los representantes se eligen por los 32 departamentos del país y el Distrito Capital (Bogotá), donde se contempla que cada uno tiene la garantía de que se encuentren dos representantes por territorio.

Es importante recordar que, a partir del periodo 2026-2030, a no se asignan las curules transitorias otorgadas al partido Comunes, las cuales estaban garantizadas por el Acuerdo de Paz únicamente hasta el año en curso. A partir de esta legislatura, la representación política de la antigua guerrilla de las Farc pierde ese espacio en la Cámara, aunque siguen vigentes las curules de paz orientadas a víctimas.

Distribución de curules por departamentos

El reparto de los escaños abarca la totalidad del país con una amplia diversidad partidista. En este sentido, así quedaron distribuidos por departamentos, la lista de candidatos que tendrán su curul a partir del 20 de julio de 2026.

Amazonas

Mónica Karina Bocanegra Pantoja – Partido Liberal

Orlando Rayo Acosta – La voz del Amazonas

Antioquia

Andrés Felipe Guerra Hoyos – Centro Democrático

José Gregorio Orjuela Pérez – Centro Democrático

Melissa Orrego Eusse – Centro Democrático

Oscar Dario Pérez Pineda – Centro Democrático

Ana Ligia Mora Martínez – Centro Democrático

Juan David Zuluaga Zuluaga – Centro Democrático

Jhon Jairo Berrio López – Centro Democrático

Hernán Muriel Perez – Pacto Histórico

Luz Veronica Estrada Holguin – Pacto Histórico

David Alejandro Toro Ramirez – Pacto Histórico

Camilo Andrés Gomez Mosquera – Partido Liberal

Diver Ney Franco Tejada – Partido Liberal

Luis Guillermo Patiño Aristizabal – Creemos

Simon Molina Gómez – Creemos

Jaime Alonso Cano Ramirez – Partido Conservador

Luis Miguel López Aristizábal – Partido Conservador

Nataly Velez Lopera – Cambio Radical

Arauca

Germán Rogelio Rozo Anis – Partido Liberal

José Trinidad Sierra Sierra – Partido Liberal

Atlántico

Estefanel Gutiérrez Pérez – Cambio Radical

Welfran Junior Mendoza Torres – Cambio Radical

Samir Eduardo Radi Chemas – Cambio Radical

Jaime Arturo Santamaria Acosta – Pacto Histórico

Andrea Camila Vargas De la Hoz – Pacto Histórico

Jezmi Lizeth Barraza Arraut – Partido Liberal

Cesar Antonio Barrera Vergara – Partido Liberal

Bogotá D.C

María Fernanda Carrascal Rojas – Pacto Histórico

Laura Daniela Beltran Palomares – Pacto Histórico

María del Mar Pizarro Garcia – Pacto Histórico

Daniel Mauricio Monroy Hernandez – Pacto Histórico

Heraclito Ladinez Suárez – Pacto Histórico

Claudia Teresa Romero Nader – Pacto Histórico

Jairo León Vargas – Pacto Histórico

Gabriel Becerra Yañez – Pacto Histórico

Daniel Felipe Briceño Montes – Centro Democrático

Jose Jaime Uscategui Pastrana – Centro Democrático

Nelly Patricia Mosquera Murcia – Centro Democrático

David Gerardo Cote Rodriguez – Centro Democrático

Luz Marina Gordillo Salinas – Centro Democrático

Josias Fiesco Agudelo – Centro Democrático

Catherine Juvinao Clavjo – Alianza Verde

Mauricio Andrés Toro Orjuela – Alianza Verde

Carol Stefanny Borda Acevedo – Salvación Nacional

Bleidy del Carmen Perez Ballestas – Partido Liberal

Bolívar

Maria Camila Salas Salas – Partido Conservador

Juliana Aray Franco – Partido Conservador

Andrés Guillermo Montes Celedón – Partido Conservador

Yolanda Wong Baldiris – Partido Liberal

Amaury Julio Peréz – Pacto Histórico

Jose Ricardo Ardila Pinedo – Centro Democrático - MIRA

Boyacá

Yamit Noe Hurtado Neira – Alianza Verde

Jaime Raul Salamanca Torres – Alianza Verde

Jose Luis Bohórquez López – Pacto Histórico

Eduar Alexis Triana Rincón – Centro Democrático

Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso – Partido Conservador - Salvación Nacional

Héctor David Chaparro Chaparro – Partido Liberal

Caldas

Santiago Osorio Marín – Pacto Histórico - Alianza Verde

Erika Milena Muñoz Villareal – Pacto Histórico - Alianza Verde

José Octavio Cardona León – Partido Liberal

Manuel Orlando Correa Bedoya – Partido ASI

Juan Manuel Londoño Jaramillo – Partido Conservador

Caquetá

Juan Pablo Duqué Gonzaléz – Coalición Caquetá

Leonardo Ramón Ramírez – Cambio Radical - MIRA

Casanare

Arledy Alvarado Patiño – Centro Democrático

Diego Fernando Garcia Alfonso – Alianza Verde

Cauca

Jorge Hernán Bastidas Rosero – Pacto Histórico

Luz Mirian Moncayo – Pacto Histórico

Edgar Gómez Castillo – Partido Liberal

Victor Andrés Armero Hernández – Fuerza Cauca

Cesar

Alexandra Pineda Ortiz – Pacto Histórico

Mello Castro González – Partido Liberal

Gilma Rosa Gómez Urdiales – Centro Democrático

Alfredo Ape Cuello Baute – Partido Conservador

Chocó

Omar Francisco Vidal Rojas – Partido Liberal

Sandra Tatiana Palacios Maturana – Partido Liberal

Córdoba

Juan David Rangel Yanez – Primero Córdoba

Martha Isabel Ruiz Solera – Primero Córdoba

Heidy Johanna Torres Becerra – Primero Córdoba

Luis Fernando Ballesteros – Pacto Histórico

Jose Luis Abdalla Olivera – Cambio Radical

Cundinamarca

Heiner de Jesús Gaitán Parra – Pacto Histórico

Francy Natalia Moreno Puin – Pacto Histórico

Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata – Pacto Histórico

Hilda Gutiérrez – Centro Democrático - MIRA

Dania Maritza Álvarez Barrera – Centro Democrático - MIRA

Julio Roberto Salazar Perdomo – Partido Conservador

Daniel Felipe Bernal Montealegre – Partido Demócrata Colombiano

Guainía

Jhonn Alexander Molina Betancur – Partido de la U

Carlos Alberto Cuenca Chaux – Cambio Radical

Guaviare

Jorge Alexander Quevedo Herrera – Partido Conservador

Alexander Harley Bermudez Lasso – Partido Liberal

Huila

Flora Perdomo Andrade – Partido Liberal

Lucy Mireya Bravo Obando – Partido Liberal

Lourdes Paola Mateus Serrano – Pacto Histórico

Julio Cesar Triana Quintero – Cambio Radical

La Guajira

Jorge Armando Figueroa Angarita – Partido de la U

Juan Loreto Gómez Soto – Partido Conservador

Magdalena

Kelyn Johana Gonzalez Duarte – Partido Liberal

Chadan Francisco Rosado Taylor – Centro Demorático

Jose Felipe Hernandez Polo – Pacto Histórico

Elizabeth Sabina Molina Campo – Coalición demócrata amplia por la paz

Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa – Partido Conservador

Meta

Daruin Castellanos Romero – Centro Democrático

Maria del Carmen Mayusa Cruz – Pacto Histórico

Milton Virgilio Carreño Sanchez – Partido de la U

Nariño

Erick Adrian Velasco Burbano – Pacto Histórico

Carlos Alberto Pantoja Cortes – Partido Conservador

Julio Aníbal Álvarez Lopez – Partido Liberal

Alejandra Gabriela Abasolo Gomez – Avancemos Nariño

Norte de Santander

Jose Luis Duarte Contreras – Partido Conservador

Monica Bocanegra – Partido de la U

Luis Ariel Francisco Rodriguez – Partido Liberal

Juan Felipe Corzo Álvarez – Centro Democrático

Eimy Julieth Suarez González – Cambio Radical

Putumayo

Miguel Ángel Rubio Bravo – Pacto Verde Putumayo

Diego Zambrano – Putumayo También es Colombia

Quindío

Jesús Armando Bedoya Rodriguez – Centro Democrático

Miguel Angel Grisales Suarez – Pacto Histórico

John Edgar Perez Rojas – Cambio Radical

Risaralda

Fernando Arias Cardona – Pacto Histórico

Franyela Bermúdez Serna – Cambio Radical

José Durgués Espinosa Martínez – Centro Democrático

José Fredy Arias Herrera – Partido Liberal

San Andrés y Providencia

Mónica Bocanegra – Centro Democrático

Santander

Camilo Alfonso Torres Prada – Pacto Histórico

Jonathan Eduardo Pineda Lopez – Centro Democrático

Miguel Angel Pinto Rueda – Centro Democrático

Diego Fran Ariza Perez – Partido de la U

Guillermo León Blanco Valencia – Partido Conservador

Mario Jose Carvajal Jaimes – Partido Liberal

Luis Ferley Sierra Jaimes – Alianza Verde

Sucre

Pedro Antonio Paternina Gulfo – Partido Liberal

Alejandro De la Ossa Lacayo – Partido político La Fuerza

Milene Jarava Diaz – Partido de la U

Tolima

Guillermo Ignacio Alvira Acosta – Partido Conservador

Delcy Esperanza Isaza Buenaventura – Partido Conservador

José Alejandro Martínez Sánchez – Partido Conservador

Marco Emilio Hincapié – Pacto Histórico - Alianza Verde

Renzo Alexander García – Pacto Histórico - Alianza Verde

Carlos Edward Osorio Aguiar – Centro Democrático

Valle del Cauca

Alfredo Mondragón Garzón – Pacto Histórico

Ana Leidy Erazo Ruiz – Pacto Histórico

Jorge Augusto Palacio Garzón – Pacto Histórico

Laura Isabel Vera Zapata – Pacto Histórico

Carlos Eduardo Arizabaleta – Pacto Histórico

Paola Andrea Quiñones D’Haro – Pacto Histórico

Víctor Manuel Salcedo Guerrero – Partido de la U

Luis Alfonso Chávez Rivera – Partido de la U

Santiago Castro Gómez – Centro Democrático

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo – Centro Democrático

David Pinilla Calero – Partido Liberal

Hernando González – Liga de Gobernantes

Juan Pablo Rojas Suarez – Ahora Colombia

Vaupés

Liliana Hernández Melo – Partido de la U

Oscar Fabián Espinosa – Partido ASI

Vichada

Luis Carlos Álvarez – Partido Liberal

Juan David Londoño – Partido de la U

Consulados

Pedro Alejandro Murcia Lamprea – Centro Democrático

Afrodescendientes

Óscar Benavides – Consejo Comunitario El Naranjo

Winsner Nessir Sandoval Ibáñez – Partido Demócrata Colombiano

Indígenas

Linderman Andrada – MAIS

Carlos Calvo – MAIS

Comunidad Raizal

Jay Pang - Partido Liberal