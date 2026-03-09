Así quedaría conformada la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030

Con el 99,56% de las mesas informadas, se van conociendo las personas que ocuparán los 183 curules de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
Más de 18’961.246 votos fueron contabilizados en la elección de esta corporación, según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
A diferencia del Senado, las curules en esta corporación se distribuyen de la siguiente manera:
- 161 de circunscripción nacional
- 16 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep o Curules de Paz)
- 2 para comunidades afrodescendientes
- 1 para comunidades indígenas
- 1 en representación de los colombianos en el exterior
- 1 para la Comunidad Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 1 curul de oposición, asignada a la persona que obtenga la segunda votación en la fórmula vicepresidencial de Colombia
La mayoría de los representantes se eligen por los 32 departamentos del país y el Distrito Capital (Bogotá), donde se contempla que cada uno tiene la garantía de que se encuentren dos representantes por territorio.
Es importante recordar que, a partir del periodo 2026-2030, a no se asignan las curules transitorias otorgadas al partido Comunes, las cuales estaban garantizadas por el Acuerdo de Paz únicamente hasta el año en curso. A partir de esta legislatura, la representación política de la antigua guerrilla de las Farc pierde ese espacio en la Cámara, aunque siguen vigentes las curules de paz orientadas a víctimas.
Distribución de curules por departamentos
El reparto de los escaños abarca la totalidad del país con una amplia diversidad partidista. En este sentido, así quedaron distribuidos por departamentos, la lista de candidatos que tendrán su curul a partir del 20 de julio de 2026.
Amazonas
- Mónica Karina Bocanegra Pantoja – Partido Liberal
- Orlando Rayo Acosta – La voz del Amazonas
Antioquia
- Andrés Felipe Guerra Hoyos – Centro Democrático
- José Gregorio Orjuela Pérez – Centro Democrático
- Melissa Orrego Eusse – Centro Democrático
- Oscar Dario Pérez Pineda – Centro Democrático
- Ana Ligia Mora Martínez – Centro Democrático
- Juan David Zuluaga Zuluaga – Centro Democrático
- Jhon Jairo Berrio López – Centro Democrático
- Hernán Muriel Perez – Pacto Histórico
- Luz Veronica Estrada Holguin – Pacto Histórico
- David Alejandro Toro Ramirez – Pacto Histórico
- Camilo Andrés Gomez Mosquera – Partido Liberal
- Diver Ney Franco Tejada – Partido Liberal
- Luis Guillermo Patiño Aristizabal – Creemos
- Simon Molina Gómez – Creemos
- Jaime Alonso Cano Ramirez – Partido Conservador
- Luis Miguel López Aristizábal – Partido Conservador
- Nataly Velez Lopera – Cambio Radical
Arauca
- Germán Rogelio Rozo Anis – Partido Liberal
- José Trinidad Sierra Sierra – Partido Liberal
Atlántico
- Estefanel Gutiérrez Pérez – Cambio Radical
- Welfran Junior Mendoza Torres – Cambio Radical
- Samir Eduardo Radi Chemas – Cambio Radical
- Jaime Arturo Santamaria Acosta – Pacto Histórico
- Andrea Camila Vargas De la Hoz – Pacto Histórico
- Jezmi Lizeth Barraza Arraut – Partido Liberal
- Cesar Antonio Barrera Vergara – Partido Liberal
Bogotá D.C
- María Fernanda Carrascal Rojas – Pacto Histórico
- Laura Daniela Beltran Palomares – Pacto Histórico
- María del Mar Pizarro Garcia – Pacto Histórico
- Daniel Mauricio Monroy Hernandez – Pacto Histórico
- Heraclito Ladinez Suárez – Pacto Histórico
- Claudia Teresa Romero Nader – Pacto Histórico
- Jairo León Vargas – Pacto Histórico
- Gabriel Becerra Yañez – Pacto Histórico
- Daniel Felipe Briceño Montes – Centro Democrático
- Jose Jaime Uscategui Pastrana – Centro Democrático
- Nelly Patricia Mosquera Murcia – Centro Democrático
- David Gerardo Cote Rodriguez – Centro Democrático
- Luz Marina Gordillo Salinas – Centro Democrático
- Josias Fiesco Agudelo – Centro Democrático
- Catherine Juvinao Clavjo – Alianza Verde
- Mauricio Andrés Toro Orjuela – Alianza Verde
- Carol Stefanny Borda Acevedo – Salvación Nacional
- Bleidy del Carmen Perez Ballestas – Partido Liberal
Bolívar
- Maria Camila Salas Salas – Partido Conservador
- Juliana Aray Franco – Partido Conservador
- Andrés Guillermo Montes Celedón – Partido Conservador
- Yolanda Wong Baldiris – Partido Liberal
- Amaury Julio Peréz – Pacto Histórico
- Jose Ricardo Ardila Pinedo – Centro Democrático - MIRA
Boyacá
- Yamit Noe Hurtado Neira – Alianza Verde
- Jaime Raul Salamanca Torres – Alianza Verde
- Jose Luis Bohórquez López – Pacto Histórico
- Eduar Alexis Triana Rincón – Centro Democrático
- Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso – Partido Conservador - Salvación Nacional
- Héctor David Chaparro Chaparro – Partido Liberal
Caldas
- Santiago Osorio Marín – Pacto Histórico - Alianza Verde
- Erika Milena Muñoz Villareal – Pacto Histórico - Alianza Verde
- José Octavio Cardona León – Partido Liberal
- Manuel Orlando Correa Bedoya – Partido ASI
- Juan Manuel Londoño Jaramillo – Partido Conservador
Caquetá
- Juan Pablo Duqué Gonzaléz – Coalición Caquetá
- Leonardo Ramón Ramírez – Cambio Radical - MIRA
Casanare
- Arledy Alvarado Patiño – Centro Democrático
- Diego Fernando Garcia Alfonso – Alianza Verde
Cauca
- Jorge Hernán Bastidas Rosero – Pacto Histórico
- Luz Mirian Moncayo – Pacto Histórico
- Edgar Gómez Castillo – Partido Liberal
- Victor Andrés Armero Hernández – Fuerza Cauca
Cesar
- Alexandra Pineda Ortiz – Pacto Histórico
- Mello Castro González – Partido Liberal
- Gilma Rosa Gómez Urdiales – Centro Democrático
- Alfredo Ape Cuello Baute – Partido Conservador
Chocó
- Omar Francisco Vidal Rojas – Partido Liberal
- Sandra Tatiana Palacios Maturana – Partido Liberal
Córdoba
- Juan David Rangel Yanez – Primero Córdoba
- Martha Isabel Ruiz Solera – Primero Córdoba
- Heidy Johanna Torres Becerra – Primero Córdoba
- Luis Fernando Ballesteros – Pacto Histórico
- Jose Luis Abdalla Olivera – Cambio Radical
Cundinamarca
- Heiner de Jesús Gaitán Parra – Pacto Histórico
- Francy Natalia Moreno Puin – Pacto Histórico
- Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata – Pacto Histórico
- Hilda Gutiérrez – Centro Democrático - MIRA
- Dania Maritza Álvarez Barrera – Centro Democrático - MIRA
- Julio Roberto Salazar Perdomo – Partido Conservador
- Daniel Felipe Bernal Montealegre – Partido Demócrata Colombiano
Guainía
- Jhonn Alexander Molina Betancur – Partido de la U
- Carlos Alberto Cuenca Chaux – Cambio Radical
Guaviare
- Jorge Alexander Quevedo Herrera – Partido Conservador
- Alexander Harley Bermudez Lasso – Partido Liberal
Huila
- Flora Perdomo Andrade – Partido Liberal
- Lucy Mireya Bravo Obando – Partido Liberal
- Lourdes Paola Mateus Serrano – Pacto Histórico
- Julio Cesar Triana Quintero – Cambio Radical
La Guajira
- Jorge Armando Figueroa Angarita – Partido de la U
- Juan Loreto Gómez Soto – Partido Conservador
Magdalena
- Kelyn Johana Gonzalez Duarte – Partido Liberal
- Chadan Francisco Rosado Taylor – Centro Demorático
- Jose Felipe Hernandez Polo – Pacto Histórico
- Elizabeth Sabina Molina Campo – Coalición demócrata amplia por la paz
- Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa – Partido Conservador
Meta
- Daruin Castellanos Romero – Centro Democrático
- Maria del Carmen Mayusa Cruz – Pacto Histórico
- Milton Virgilio Carreño Sanchez – Partido de la U
Nariño
- Erick Adrian Velasco Burbano – Pacto Histórico
- Carlos Alberto Pantoja Cortes – Partido Conservador
- Julio Aníbal Álvarez Lopez – Partido Liberal
- Alejandra Gabriela Abasolo Gomez – Avancemos Nariño
Norte de Santander
- Jose Luis Duarte Contreras – Partido Conservador
- Monica Bocanegra – Partido de la U
- Luis Ariel Francisco Rodriguez – Partido Liberal
- Juan Felipe Corzo Álvarez – Centro Democrático
- Eimy Julieth Suarez González – Cambio Radical
Putumayo
- Miguel Ángel Rubio Bravo – Pacto Verde Putumayo
- Diego Zambrano – Putumayo También es Colombia
Quindío
- Jesús Armando Bedoya Rodriguez – Centro Democrático
- Miguel Angel Grisales Suarez – Pacto Histórico
- John Edgar Perez Rojas – Cambio Radical
Risaralda
- Fernando Arias Cardona – Pacto Histórico
- Franyela Bermúdez Serna – Cambio Radical
- José Durgués Espinosa Martínez – Centro Democrático
- José Fredy Arias Herrera – Partido Liberal
San Andrés y Providencia
- Mónica Bocanegra – Centro Democrático
Santander
- Camilo Alfonso Torres Prada – Pacto Histórico
- Jonathan Eduardo Pineda Lopez – Centro Democrático
- Miguel Angel Pinto Rueda – Centro Democrático
- Diego Fran Ariza Perez – Partido de la U
- Guillermo León Blanco Valencia – Partido Conservador
- Mario Jose Carvajal Jaimes – Partido Liberal
- Luis Ferley Sierra Jaimes – Alianza Verde
Sucre
- Pedro Antonio Paternina Gulfo – Partido Liberal
- Alejandro De la Ossa Lacayo – Partido político La Fuerza
- Milene Jarava Diaz – Partido de la U
Tolima
- Guillermo Ignacio Alvira Acosta – Partido Conservador
- Delcy Esperanza Isaza Buenaventura – Partido Conservador
- José Alejandro Martínez Sánchez – Partido Conservador
- Marco Emilio Hincapié – Pacto Histórico - Alianza Verde
- Renzo Alexander García – Pacto Histórico - Alianza Verde
- Carlos Edward Osorio Aguiar – Centro Democrático
Valle del Cauca
- Alfredo Mondragón Garzón – Pacto Histórico
- Ana Leidy Erazo Ruiz – Pacto Histórico
- Jorge Augusto Palacio Garzón – Pacto Histórico
- Laura Isabel Vera Zapata – Pacto Histórico
- Carlos Eduardo Arizabaleta – Pacto Histórico
- Paola Andrea Quiñones D’Haro – Pacto Histórico
- Víctor Manuel Salcedo Guerrero – Partido de la U
- Luis Alfonso Chávez Rivera – Partido de la U
- Santiago Castro Gómez – Centro Democrático
- Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo – Centro Democrático
- David Pinilla Calero – Partido Liberal
- Hernando González – Liga de Gobernantes
- Juan Pablo Rojas Suarez – Ahora Colombia
Vaupés
- Liliana Hernández Melo – Partido de la U
- Oscar Fabián Espinosa – Partido ASI
Vichada
- Luis Carlos Álvarez – Partido Liberal
- Juan David Londoño – Partido de la U
Consulados
- Pedro Alejandro Murcia Lamprea – Centro Democrático
Afrodescendientes
- Óscar Benavides – Consejo Comunitario El Naranjo
- Winsner Nessir Sandoval Ibáñez – Partido Demócrata Colombiano
Indígenas
- Linderman Andrada – MAIS
- Carlos Calvo – MAIS
Comunidad Raizal
- Jay Pang - Partido Liberal