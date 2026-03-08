Colombia

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

La candidata del Centro Democrático venció a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas y avanzará a primera vuelta presidencial

Guardar
Paloma Valencia ha contado con
Paloma Valencia ha contado con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde que ganó la consulta interna del Centro Democrático - crédito Colprensa

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de votos en la Gran Consulta por Colombia y superó a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

En el boletín número 21, la candidata y senadora del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un total de 1.619.407 votos, lo que representa la mitad de los sufragios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así las cosas, la candidata del Centro Democrático avanzará a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGran Consulta por ColombiaCentro DemocráticoResultados consultasPaloma Valencia ganadoraCandidatos presidencialesGanador consultasElecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Elecciones presidencialesCandidatos elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE

La Misión de Observación Electoral informó que durante el 8 de marzo se registraron decenas de capturas y decomisos de dinero en distintos puntos del país

71 personas detenidas y 38

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons

Petro advirtió irregularidades en el

Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino

En la noche del domingo 8 de marzo, tras concluir la jornada electoral, el presidente de la República partirá hacia territorio europeo para participar en un encuentro de la ONU

Gustavo Petro saldrá del país

El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral

En medio de la jornada electoral del 8 de marzo, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en Bogotá a Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado mencionado dentro de la investigación contra Diego Marín Buitrago

El expediente de ‘Papá Pitufo’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero, pareja de Johanna

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión