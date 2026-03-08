Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de votos en la Gran Consulta por Colombia y superó a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.
En el boletín número 21, la candidata y senadora del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un total de 1.619.407 votos, lo que representa la mitad de los sufragios.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Así las cosas, la candidata del Centro Democrático avanzará a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE
La Misión de Observación Electoral informó que durante el 8 de marzo se registraron decenas de capturas y decomisos de dinero en distintos puntos del país
Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas
Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026
Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”
El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons
Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino
En la noche del domingo 8 de marzo, tras concluir la jornada electoral, el presidente de la República partirá hacia territorio europeo para participar en un encuentro de la ONU
El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral
En medio de la jornada electoral del 8 de marzo, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en Bogotá a Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado mencionado dentro de la investigación contra Diego Marín Buitrago
MÁS NOTICIAS