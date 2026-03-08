Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

Paloma Valencia ha contado con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde que ganó la consulta interna del Centro Democrático - crédito Colprensa

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de votos en la Gran Consulta por Colombia y superó a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

En el boletín número 21, la candidata y senadora del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un total de 1.619.407 votos, lo que representa la mitad de los sufragios.

Así las cosas, la candidata del Centro Democrático avanzará a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Noticia en desarrollo...