Colombia

Las aristas del 8 de marzo: alineaciones electorales, poder legislativo y pulso de la cultura política

Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana

Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana

Las elecciones de este 8 de marzo son un evento político de primera importancia para el futuro del país. Por un lado, ayudarán a decantar el escenario de cara a la primera vuelta presidencial, ofreciendo un panorama más claro y menos especulativo. En el futuro inmediato se harán visibles los movimientos de políticos, organizaciones y ciudadanos que buscarán alinearse con el candidato o candidata más cercano a sus preferencias, especialmente si su “primera opción” no logra superar esta primera instancia.

Por otro lado, el pulso de poder en el Legislativo, fundamental para la gobernabilidad de quien gane la Presidencia, mostrará si los electores están optando por consolidar una oposición fuerte y estructurada en el Congreso, o por configurar una bancada de continuidad, que respalde a los candidatos presidenciales cercanos al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

De cara a las presidenciales y a las coaliciones ampliadas que puedan construirse, será clave observar la cantidad de votos obtenida en cada una de las consultas y por sus respectivos participantes. Ese resultado, en el corto plazo, y también a mediano y largo plazo, puede empezar a configurar el abanico de liderazgos disponibles para un futuro gobierno, para las elecciones del 2027, y para decisiones inmediatas asociadas a la primera vuelta, en particular, las fórmulas vicepresidenciales, y la articulación entre partidos, organizaciones, líderes e influenciadores que apoyarán a quienes finalmente compitan en esa instancia.

Unos comicios clave determinan la configuración de alianzas y estrategias de las fuerzas políticas, anticipando el rumbo de la contienda presidencial y el balance de poder en el Legislativo - crédito Reuters

En un plano complementario, estas elecciones permitirán evaluar qué tan efectivas fueron las estrategias de comunicación y movilización, tanto del Gobierno como de la oposición y de los partidos de “centro”. Dependiendo de los resultados finales, se empezarán a discutir, casi de inmediato, las acciones que unos y otros implementarán con miras a las elecciones de mayo.

Adicionalmente, estas elecciones funcionarán como un primer termómetro del capital electoral de los distintos sectores políticos a nivel nacional, y como un laboratorio particularmente interesante para observar la disputa entre la política tradicional y una nueva clase de políticos “mediatizados”, provenientes del mundo digital. En ese entorno han construido visibilidad y legitimidad, y ahora intentan capitalizarlas políticamente, sobre todo en circunscripciones departamentales donde han emergido candidatos y candidatas sin trayectoria en lo público, pero con amplia visibilidad, arraigo y aceptación en redes sociales y en el ecosistema de la comunicación digital.

El 8 de marzo Colombia elegirá a los que harán parte del nuevo congreso - crédito Carlos Julio Martinez/REUTERS

Finalmente, el reto institucional de garantizar la participación ciudadana en medio de un clima de desafección política, inseguridad ciudadana y narrativas de deslegitimación, y sospecha, sobre las acciones de distintos actores involucrados, como la Registraduría, el CNE, las encuestadoras, los medios y los partidos, exige de la institucionalidad la mayor transparencia, celeridad y objetividad en el tratamiento de los datos, así como la garantía de los derechos ciudadanos y un escrutinio riguroso de los votos.

Este lunes 9 habrá mayor claridad sobre varios de los temas planteados, y con señales más nítidas sobre la configuración del nuevo Congreso. A la vez, surgirán nuevos interrogantes de cara a las presidenciales, que se irán respondiendo en las siguientes semanas, con las decisiones de los distintos actores y con la expresión ciudadana en encuestas y otros mecanismos de medición de opinión.

Lo más importante, en el fondo, es que la ciudadanía pueda expresar su voluntad política en paz, y que el país cuente con resultados confiables y transparentes, capaces de conferir legitimidad al sistema político, ojalá acompañados de nuevos liderazgos que contribuyan a transformar la cultura política nacional.

Después del 8 de marzo, las siguientes votaciones serán el 31 de mayo para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

