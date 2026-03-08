Hernán Penagos reportó por lo menos 30 intentos de suplantar la página web de la Registraduría durante la jornada del 8 de marzo

El registrador Nacional, Hernán Penagos, mostró su preocupación por los ataques a la página web de la entidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras el cierre de las urnas, previsto para las 4:00 p. m., el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que durante la jornada del 8 de marzo del 2026, en la que se escogerá el nuevo Congreso de la República y los ganadores de tres consultas interpartidistas, se registraron al menos 30 intentos para suplantar la página web del organismo rector, en el que se consideró una clara amenaza a la entrega de resultados de la jornada electoral.

A su vez, según Penagos, entre 100 y 300 millones de dierecciones IP intentaron hacer un ataque cibernético a la entidad; sin embargo, hasta el momento se registra normalidad en los canales oficiales de la Registraduría, que empezó en la hora prevista la entrega de resultados; primero con el informe de las consultas interpartidistas, y posteriormente con los resultados del Senado y la Cámara de Representantes, para la conformación del cuerpo legislativo.

“Alrededor de la jornada se reportaron incidencias, con delitos electorales. Casi $4.000 millones se incautaron las Fuerzas Militares y de Policía, por hechos que ocurrieron en Amazonas, Guainía Guaviare, Norte de Santander, Santander y Atlántico. Estos hechos de ninguna manera la intención de las mayorías”, expresó el registrador en su intervención inicial, en la que también mencionó cómo en torno al proceso electoral hay 2 millones de personas.

Hernán Penagos indicó cómo fue la ofensiva ciberética contra la Registraduría, que repelió los ataques

Fue entonces cuando mencionó que, a la par de algunos traslados de puestos por la ola invernal en Córdoba, y casos de orden público en municipios de Nariño y el Sur de Bolívar, habló de lo acontecido con los ataques cibernéticos. “De ayer a hoy hemos intentos de ciberataque en cantidades alarmantes. Ataques a la infraestructura de la Registraduría, de 300 millones de IP’s, personas conectadas buscando los datos de la entidad”, afirmó Penagos en su explicación.

“A su vez, tenemos intentos de suplantación de la página web, en 30 oportunidades, y también 60 perfiles de Internet tratando de desnaturalizar la realidad de la Registraduría”, agregó el registrador, que valoró el esfuerzo del órgano elector de transmitir en tiempo real los resultados a través de las diferentes canales de la entidad. “De tal manera que están dadas todas las condiciones para publicar los resultados sin mayores novedades”, precisó Penagos.

Sobre la labor de los jurados, dijo que se respetará el lapso que deban tomarse para el conteo de los votos. “Dependemos del tiempo que deban tomarse los jurados (...) Que los jurados cuenten los votos con tranquilidad”, reafirmó el titular de la Registraduría, en relación con la transmisión de datos en la jornada, la primera de las tres que se prevén para el calendario electoral del 2026, junto con la primera y la segunda vuelta presidencial.

Balance positivo del registrador en el desarrollo de la jornada electoral

De acuerdo con el registrador, las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos presidenciales se llevaron a cabo con garantías plenas para todos los participantes del proceso. Un total de 41.287.084 ciudadanos estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto en la jornada, y se espera conocer al final de la jornada un balance más consolidado de cuántos colombianos acudieron a las urnas, en una jornada considerada crucial.

El registrador Penagos destacó en sus declaraciones el despliegue de acciones orientadas a la integridad electoral y aseguró que la entidad cumplió con la organización de unos comicios íntegros y transparentes, respaldados por una logística calificada como impecable. Y felicitó a sus compatriotas, por ser los “verdaderos guardianes del proceso electoral” por cumplir una nueva cita con la democracia y con su participación para defender el Estado social de Derecho.

Asimismo, valoró el compromiso de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo en la defensa de la institucionalidad y la democracia. Además, reconoció la labor del Ministerio de Defensa y de los integrantes de la Fuerza Pública que prestaron acompañamiento tanto en zonas urbanas como rurales, así como el trabajo de los funcionarios de la Registraduría que respaldaron el desarrollo de la jornada electoral.