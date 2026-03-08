Colombia

Directora de la Defensoría Distrital del Espacio Público afirma que 65 aspirantes de 20 partidos serán sancionados por contaminar Bogotá

El distrito urge a los involucrados a adoptar canales alternativos de comunicación y asumir su rol activo en la recuperación del entorno urbano tras vulnerar normas durante la campaña

Directora de la Defensoría Distrital del Espacio Público afirma que 65 aspirantes de 20 partidos serán sancionados por contaminar el espacio público - crédito @luciabastidasu/X

Un total de candidatos sancionados por publicidad política deberán afrontar consecuencias tras colocar propaganda electoral en el mobiliario público de la capital.

Lucia Bastidas, directora de la Defensoría Distrital del Espacio Público, activó acciones para revertir el daño y realizó un llamado expreso a los responsables.

Según Bastidas, 65 aspirantes, pertenecientes a 20 partidos, serán sancionados debido a la colocación de publicidad política en espacios públicos. Esta conducta infringe la normativa y afecta tanto la imagen urbana como el uso compartido del entorno, según la autoridad encargada.

“La contaminación visual en el mobiliario público de la ciudad es responsabilidad de algunos candidatos de ciertos partidos, pues no todos incurrieron en esta práctica”, afirmó Lucia Bastidas.

Las amonestaciones recaen sobre miembros de distintas agrupaciones políticas tras detectarse la colocación de mensajes de campaña en la infraestructura urbana, lo cual afecta la imagen y el acceso al espacio común - crédito Concejo de Bogotá

La funcionaria destacó que la prohibición es clara y explicó el trabajo realizado por su equipo: “Está prohibido. Y hoy, con los defensores, como todas estas semanas, estamos limpiando”.

El llamado de Lucia Bastidas a limpiar la ciudad

Bastidas invitó directamente a los postulantes sancionados a participar activamente en la recuperación de la ciudad. “La invitación es a usar las redes sociales, a respetar el mobiliario público y a que la próxima semana los candidatos que contaminaron la ciudad vengan con nosotros a limpiar la ciudad”, declaró la funcionaria.

La iniciativa busca no solo sancionar, sino fomentar la responsabilidad de los involucrados y promover su colaboración en las tareas de limpieza.

Alternativas a la publicidad política en el espacio público

La directora hizo hincapié en recurrir a métodos de comunicación política que no impliquen intervenciones físicas en zonas comunes.

Las acciones emprendidas pretenden responsabilizar a las fuerzas participantes en la jornada electoral de la afectación causada y motivarlas a colaborar en la remediación de los espacios públicos intervenidos - crédito Concejo de Bogotá

El llamado de la Defensoría pretende que los procesos electorales se distingan por prácticas respetuosas y una interacción responsable con la ciudad. Se mantiene la expectativa sobre la posible colaboración de los candidatos en las acciones de restauración y cuidado del espacio público.

Sobre su voto en estas Elecciones 2026

Siendo las 2:00 p.m., Lucía Bastidas compartió una foto en sus redes socilaes con su certificado electoral de las Elecciones 2026, en el 8 de marzo.

En su publicación, Bastidas afirmó “Ya ejercí mi derecho al voto:Senado Cámara ConsultaVoté por gente bonita, amiga que conoce y ama la ciudad y el país.Todavía queda tiempo para elegir a los mejores“.

La Secretaría Distrital de Ambiente limita propaganda política en Bogotá

La nueva regulación sobre murales políticos en Bogotá ha generado un intenso debate al restringir severamente la propaganda electoral en espacios públicos, y limitar la permanencia de cualquier tipo de mensaje visual de campaña a no más de tres meses antes de las votaciones.

Según un decreto de la Secretaría Distrital de Ambiente, la normativa pretende frenar la proliferación de anuncios ilegales, obligando a candidaturas y partidos a cumplir con estrictos requisitos de registro previo y límites exactos en cantidad y ubicación de vallas, pendones y murales.

La Resolución 01372, expedida por la Secretaría en 2025, limita la publicidad política exterior a un máximo de 50 vallas por partido o movimiento durante campañas legislativas, y 16 vallas por aspirante en procesos presidenciales, cada una hasta 48 metros cuadrados.

Secretaría de Ambiente define sanciones y requisitos para la publicidad política en murales y vallas - crédito @josiasfiesco/X - @@jarizabaletaf/x / Montaje Infobae

Toda instalación debe contar con registro vigente y, en alianzas, la cuota de vallas compartidas no puede superar el máximo permitido. Los murales que no cuenten con autorización, y toda propaganda pegada en sitios no previstos, quedan expresamente prohibidos.

Estos lineamientos buscan controlar el uso indiscriminado del espacio urbano que en los últimos meses había despertado quejas de sectores políticos y ciudadanos. Entre las medidas más estrictas figura la posibilidad de remoción forzosa y multas a cargo tanto de la alcaldía local como del Consejo Nacional Electoral.

El parágrafo del artículo 12 del decreto oficializa: “Las alcaldías locales [...] podrán remover y retirar la publicidad política que no cumpla con el lleno de requisitos contemplados en la normativa vigente y lo dispuesto en la presente resolución; sin perjuicio de las sanciones y multas que imponga el Consejo Nacional Electoral”.

El tiempo máximo de permanencia de cualquier elemento de propaganda se restringe a los tres meses anteriores a la elección y su retiro debe efectuarse en los diez días posteriores al evento. La limpieza y remoción recaen sobre los anunciantes, quienes pueden también contratar empresas de aseo para gestionar los residuos.

El incumplimiento puede derivar en acciones administrativas y sanciones económicas por la misma Secretaría, mientras el Consejo Nacional Electoral investiga los casos de reincidencia o exceso en los límites autorizados. “Son responsables del incumplimiento el anunciante, el titular del registro y las candidaturas involucradas”, aclaró la autoridad ambiental de Bogotá.

