Centro Democrático suspendió temporalmente al representante capturado en Amazonas con 20 millones: “Debe atender requerimientos judiciales”

La Policía Nacional detuvo a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Gobernación de Amazonas

En medio de la polémica protagonizada por el exrepresentante a la Cámara del departamento de Amazonas por el Centro Democrático Víctor Hugo Moreno Bandeira, la colectividad se pronunció en la tarde del domingo 8 de marzo.

Según indicó el Centro Democrático en dos comunicados oficiales, el también aspirante al Congreso fue apartado del partido mientras las autoridades judiciales culminan las investigaciones en su contra, después de que le fueran encontrados 20 millones de pesos en efectivo en inmediaciones del aeropuerto de Leticia.

“Frente a la situación del candidato a la Cámara por el departamento del Amazonas, Victor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático informa: La Veeduria y la Dirección Nacional del Partido han decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira”, señaló la colectividad.

Aunque no significa una salida definitiva del partido, el Centro Democrático aclaró que se mantendrá la medida mientras el candidato y las autoridades esclarezcan el origen y destino del dinero incautado en un vehículo partícular durante la tarde del sábado 7 de marzo.

El Centro Democrático suspendió a Víctor Hugo Moreno Bandeira tras hallazgo de 20 millones de pesos en efectivo cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Centro Democrático

“Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades. De acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logistica del día de las elecciones”, continuó el partido.

El Centro Democrático también aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre otras irregularidades presuntamente encontradas a militantes del partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, así como el presunto constreñimiento que estarían ejerciendo grupos armados contra la población civil para votar por ese movimiento.

“El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional. Rechazamos la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al gobierno”, indicó el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En otra comunicación, el Centro Democrático exigió prontitud de parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que le fueron encontrados los millones al exrepresentante Víctor Hugo Moreno Bandeira, al tiempo que ratificó su compromiso con la democracia del país.

El partido que lidera Álvaro Uribe exigió celeridad a las autoridades judiciales para esclarecer si existió delito electoral en el caso de Víctor Hugo Moreno Bandeira - crédito Centro Democrático

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata. El Centro Democrático reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”, concluyó el partido.

El pronunciamiento de la colectividad se da después de que Moreno fue sorprendido cerca del aeropuerto de Leticia con 20 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte policial, el candidato se desplazaba en un vehículo Kia Picanto y, al notar la presencia de una patrulla, habría lanzado una bolsa a una zona boscosa. Los uniformados verificaron el contenido y hallaron el dinero en efectivo.

Según información conocida por El Tiempo, el candidato habría intentado evitar la captura ofreciendo parte del efectivo a los policías presentes, lo que derivó en su detención por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer.

Víctor Hugo Moreno Bandeira fue capturado y horas después dejado en libertad - crédito @FerRubio94/X

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, explicó que, tras el procedimiento, el candidato quedó a disposición de la Fiscalía para que se avance en las investigaciones judiciales.

“Quedó a órdenes y a disposición de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales para adelantar los procedimientos correspondientes”, indicó Rincón.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los 20 millones de pesos incautados estén vinculados a delitos electorales. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a la posible compra de votos, considerando la proximidad con la jornada electoral y la cantidad de dinero en efectivo.

La captura de Moreno ocurrió el 7 de marzo a las 4:20 p. m., según el reporte oficial. El hecho se produjo durante un operativo rutinario del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La patrulla abordó el vehículo en el que se encontraba el candidato, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su detención y posterior liberación.