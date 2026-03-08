Policía capturó a aspirante a la Cámara por el Centro Democrático en Leticia, Amazonas: habría intentado sobornarlos

El candidato tenía en su poder al menos $20 millones - crédito Colprensa

El sábado 7 de marzo de 2026, Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas del partido Centro Democrático, resultó detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones del aeropuerto de Leticia.

Según el reporte preliminar, la captura se efectuó durante un procedimiento en el que se incautaron $20 millones en efectivo. Horas después, las autoridades dejaron en libertad al detenido.

Según informó la Policía Nacional, la situación se produjo cerca de las 4:20 p. m., cuando unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes interceptaron en un retén un vehículo en el que se movilizaba Moreno Bandeira.

La Policía Nacional detiene a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Gobernación de Amazonas

El candidato se encontraba estacionado en un Kia Picanto de placas KEM-910, momento en el cual los uniformados lo abordaron para una inspección de rutina.

Durante el procedimiento, detallaron las autoridades, el candidato habría lanzado una bolsa hacia una zona boscosa próxima al lugar de los hechos. Tras revisar el área, los agentes encontraron el paquete, que contenía el dinero en efectivo. Al ser requerido por la procedencia del dinero, Moreno Bandeira aseguró que era de su propiedad.

El reporte preliminar de las autoridades, citados por medios como El Tiempo y Blu Radio, indica que el aspirante habría ofrecido parte del dinero a los uniformados para evitar su captura, lo que motivó su detención por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer.

La situación fue informada inmediatamente al mando policial y a la Fiscalía General de la Nación, entidad que quedó a cargo de las investigaciones.

De acuerdo con declaraciones del director de la Policía Nacional, el general William Rincón, el procedimiento se limitó a la captura y puesta a disposición del capturado ante las autoridades judiciales. “Quedó a órdenes y a disposición de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales para adelantar los procedimientos correspondientes”, afirmó el oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el dinero incautado esté vinculado con la supuesta compra de votos, aunque esa es la hipótesis principal que se maneja preliminarmente.

Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para mencionar el hecho: “Candidato capturado con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos (sic)”.

La reacción del presidente Petro a la captura y posterior liberación de candidato a la Cámara por Amazonas - crédito @PetroGustavo/X

Por su parte, el partido Centro Democrático pidió celeridad en las investigaciones correspondientes contra su candidato.

Este es el comunicado del Centro Democrático sobre la captura de candidato a la Cámara en Amazonas - crédito Centro Democrático

Trayectoria de Víctor Hugo Moreno Bandeira

Víctor Hugo Moreno Bandeira, abogado de profesión, ha desarrollado una carrera política en cargos de representación y gestión pública en el departamento del Amazonas. Su recorrido se destaca por el paso por el Congreso de la República y la administración departamental, así como episodios de controversia relacionados con su gestión.

Entre 2010 y 2014, Moreno Bandeira ocupó una curul como representante a la Cámara por Amazonas bajo el aval del Partido Liberal Durante su ejercicio en el Legislativo, participó en procesos de control político y fue autor de proyectos de ley enfocados en el desarrollo regional.

En 2018, tras un periodo de interinidad administrativa, Moreno Bandeira resultó elegido gobernador del Amazonas en elecciones atípicas, cargo que desempeñó hasta 2019. Su gestión se orientó hacia procesos de descentralización y trabajo conjunto con resguardos indígenas, en particular con Ticoya en Puerto Nariño.

El aspirante del partido Centro Democrático (centro) es interceptado en un control de rutina cuando se encontraba estacionado en un Kia Picanto de placas KEM-910 - crédito Gobernación de Amazonas

El manejo fiscal durante su gobernación también fue objeto de cuestionamientos. Hacia el final de su mandato, la destinación de aproximadamente $20.000 millones mediante un crédito que comprometía los recaudos del IVA por 12 años generó críticas de sectores que consideraron que las obras financiadas no eran prioritarias para el departamento.

En noviembre de 2022, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Moreno Bandeira por presuntos pagos irregulares de primas técnicas durante su gestión como gobernador.

La evolución política de Moreno Bandeira incluyó su paso del Partido Liberal Colombiano al Centro Democrático, agrupación con la que se postuló como candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.