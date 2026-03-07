Parque turístico de Chinácota se pronunció tras muerte de joven en tobogán extremo: atracción llevaba un mes de inaugurada

Según testigos, la joven habría perdido el control al salir del tobogán y golpeó parte de la infraestructura del lugar - crédito entrefloreschinacota/Instagram y @jhonjacome/X

Un accidente ocurrido en la zona rural del municipio de Chinácota, en Norte de Santander, terminó con la muerte de una mujer de 28 años durante la tarde del jueves 5 de marzo, luego de que sufriera un fuerte golpe mientras utilizaba una atracción acuática en un establecimiento turístico.

Tras conocerse el caso, la empresa responsable del parque emitió un pronunciamiento público en el que expresó condolencias a la familia de la víctima y señaló que colaborará con las autoridades que investigan lo sucedido.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, natural del municipio de Tibú. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el hecho ocurrió cuando la joven decidió lanzarse por una estructura conocida como “tobogán extremo”, instalada en el sitio turístico Entre Flores ubicado en la vereda Iscala Sur del municipio de Chinácota.

Según versiones de personas que se encontraban en el lugar, tras descender por la atracción la mujer habría perdido el control al salir del tobogán, lo que provocó que terminara impactando contra parte de la infraestructura del establecimiento. Las personas presentes acudieron de inmediato para auxiliarla.

Posteriormente, la joven fue trasladada en un vehículo hacia la ciudad de Cúcuta con el objetivo de que recibiera atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, murió durante el trayecto antes de poder llegar a un centro asistencial.

El pronunciamiento del parque turístico

Tras la difusión del caso, el establecimiento turístico emitió un comunicado dirigido a la opinión pública. En el texto, el equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, señaló que, “lamentan profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones”.

En el mismo comunicado, la empresa expresó sus condolencias a los familiares de la joven fallecida. “Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”, se lee en el documento.

El establecimiento también informó que, tras el incidente, “la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial”.

Asimismo, el parque turístico señaló que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. “Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”, indicó el documento.

La empresa también explicó que por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, se abstendrá de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial.

Un video que circuló posteriormente registró el momento previo al accidente. En las imágenes se observa cuando un trabajador del lugar le explica a la mujer cómo debía sujetarse antes de deslizarse por la estructura. En el registro audiovisual se escucha cuando la joven, aparentemente nerviosa, pregunta: “¿Allá me recibe alguien?”. El trabajador le responde: “Una piscina. Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”.

Luego de esa explicación, la mujer se preparó para descender por el tobogán. Antes de impulsarla, el trabajador le dijo: “No tenga miedo”.

Segundos después, tras iniciar el recorrido, se escuchó un grito mientras descendía por la estructura. Al llegar a una curva del trayecto, se registró un fuerte golpe. En ese momento, en el video se escucha la voz de una mujer que exclama: “¡Ay, se salió!”. Tras el impacto, las personas que se encontraban en el lugar acudieron para prestarle ayuda y organizar su traslado hacia un centro médico.

Luego de conocerse el caso, las autoridades iniciaron verificaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Dentro de las diligencias se busca determinar si la atracción cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su funcionamiento. También se investiga si existían protocolos establecidos para el uso de la estructura y si el establecimiento contaba con las autorizaciones correspondientes para operar la actividad recreativa.

Las verificaciones también contemplan revisar las características de la atracción, que había sido inaugurada recientemente en febrero de este año como parte de la oferta turística del lugar.